Ranný brífing: Matovič pre verných zmenil taktiku, na Kollára sa valí ďalšia pohroma

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Igor Matovič porušil svoju vlastnú mantru o tom, že OĽaNO dáva na čelo kandidátky „nové osobnosti“. Najnovšie sa pokúša zabezpečiť čo najlepšie miesta pre svojich najvernejších kolegov. Mnohí z nich by sa totiž z konca kandidátky do parlamentu vôbec nemuseli prekrúžkovať.

Stretnutie Borisa Kollára s mafiánom Piťom na Kube nebola náhoda, Kollár ho tam pozval na dovolenku. Odsúdený Tomáš Rajecký to povedal v rozhovore pre Aktuality s tým, že tam mal Kollár napadnúť ďalšiu zo svojich priateliek – súčasnú poslankyňu Sme rodina Moniku Péter.

Rusi obsadili Záporožskú jadrovú elektráreň krátko po celoplošnej invázii na Ukrajinu. V posledných dňoch vyeskalovalo napätie na ruskej aj ukrajinskej strane, vzájomne sa obviňujú, že na elektráreň chystajú útok. Čo sa tam deje a hrozí jadrová katastrofa? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený biznisový časopis INDEX, v ktorom sa venujeme slovenskej hudobnej tvorbe pre deti. Poradíme vám aj, ako sa do Chorvátska dostanete najrýchlejšie a najvýhodnejšie a v seriáli o magnátoch opisujeme príbeh Pavla Krúpu, zakladateľa Arca Capital. SME na celý víkend spolu s časopisom INDEX stojí len 1,95 eur.

Fejkoví kandidáti, verní vpredu, nezávislé osobnosti v úzadí. Čo robí Matovič inak, aby uspel?

Igor Matovič zmenil taktiku, na čele kandidátky sú jemu verní ľudia. (zdroj: SITA)

Skončila sa éra, keď Igor Matovič pomocou zaraďovania svojich poslancov na záver kandidátky a nových ľudí na začiatok udržiaval svoju nedotknuteľnosť, keď väčšiu šancu na nový mandát dával neskúseným ľuďom závislejším od jeho podpory.

Namiesto ľudí ako Helena Mezenská, Peter Pollák, Alan Suchánek či Mária Šofranko, čo boli dovtedy verejne neznáme osobnosti v prvej desiatke kandidátky, sa teraz Matovič pokúša zabezpečiť čo najlepšie miesta pre svojich najvernejších kolegov.

Napriek tomu, že dávanie neznámych kandidátov do popredia ešte pred rokom vyzdvihoval ako prednosť OĽaNO, teraz tvrdí, že sa na súčasnom postupe dohodol s terajšími poslancami už po voľbách 2020. Mnohí z nich by sa totiž z konca kandidátky do parlamentu vôbec nemuseli pre nízku podporu prekrúžkovať.

Prvá desiatka je okrem Eriky Jurinovej a Jozefa Viskupiča zložená z najvernejších Matovičových ľudí - straníckeho tajomníka Rastislava Krátkeho, Matovičovho šéfa Úradu vlády Júliusa Jakaba či šéfa tlačového odboru OĽaNO Matúša Bystrianskeho.

Aj druhú, tretiu a štvrtú desiatku kandidátky tvoria prevažne súčasní poslanci strany. Matovič tým minimalizuje pravdepodobnosť, že by sa po voľbách v poslaneckých laviciach ocitol len s neskúsenými nováčikmi.

Matovičovi sa triky neminú: Niekto naivnejší by očakával, že pri štvrtom predkladaní kandidátky nás už Matovič nemôže ničím prekvapiť. Ťažko predsa nájde hlúpejší, úslužnejší, zlostnejší alebo nekvalifikovanejší personálny substrát než v posledných voľbách a hru na štátnika už mu nezhltnú ani pomalší. Tu ale hovoríme o skutočnom majstrovi debilizácie, píše Peter Tkačenko.

Dvorný účtovník piťovcov potopil Kollára. Hovorí, že bil aj ďalšie ženy

Dvorný účtovník piťovcov Tomáš Rajecký a šéf Sme rodina Boris Kollár. (zdroj: TASR/SITA)

Po exmilenke Barbore Richterovej vystúpil proti šéfovi strany Sme rodina Borisovi Kollárovi tri mesiace pred voľbami opäť aj odsúdený podnikateľ Tomáš Rajecký spájaný s mafiánskou skupinou piťovcov.

V rozhovore pre Aktuality bližšie opísal okolnosti spoločnej dovolenky Kollára s dnes už tiež odsúdeným bosom Jurajom Ondrejčákom zvaným Piťo. Kollár vtedy tvrdil, že na Kube bol len so svojou bývalou partnerkou Monikou Péter a fotky s ľuďmi z podsvetia vznikli pri náhodnom stretnutí. Rajecký však tvrdí, že na dovolenke boli všetci spolu a má ďalších 30 fotografií, ktorými to môže dokázať.

Rajecký proti Kollárovi vystúpil opakovane. Aj keď sa v minulosti kamarátili, neskôr sa Kollár dostal s piťovcami do sporu v súvislosti s jeho podnikaním v rekreačnej zóne na Donovaloch.

Kollára vyzval, aby sa otestoval na detektore lži. „Ideálne by bolo, keby išli aj Petra Krištúfková a Monika Péter, ktorá tvrdí, ako sa k nej galantne a šľachetne správal na tej Kube,“ povedal. Péter a Krištúfková boli podľa Rajeckého ďalšie ženy, ktoré Kollár v minulosti napadol. Ony to popreli.

V krátkosti z domova:

Rozhádzaný Najvyšší súd: Najvyšší súd úraduje v provizórnych priestoroch, plánuje rekonštrukciu svojej vlastnej budovy. Tá však potrvá za priaznivých okolností približne osem rokov. Zároveň nebude stať 17 miliónov eur, ale prinajmenšom viac než dvojnásobok.

Najvyšší súd úraduje v provizórnych priestoroch, plánuje rekonštrukciu svojej vlastnej budovy. Tá však potrvá za priaznivých okolností približne osem rokov. Zároveň nebude stať 17 miliónov eur, ale prinajmenšom viac než dvojnásobok. Žilinkova moc vzbudzuje obavy aj v Bruseli: Moc v rukách jedného muža - generálneho prokurátora Maroša Žilinku - vzbudzuje obavy už aj v Bruseli. Podľa Nadácie Zastavme korupciu sú silné kompetencie v rukách Žilinku v rozpore s európskymi štandardmi, podľa ktorých by podriadení prokurátori mali mať väčšiu nezávislosť.

Moc v rukách jedného muža - generálneho prokurátora Maroša Žilinku - vzbudzuje obavy už aj v Bruseli. Podľa Nadácie Zastavme korupciu sú silné kompetencie v rukách Žilinku v rozpore s európskymi štandardmi, podľa ktorých by podriadení prokurátori mali mať väčšiu nezávislosť. Testovanie antimedvedích krytov na kontajnery: Medvede z Národnej zoologickej záhrady Bojnice testovali odolnosť špeciálneho krytu na kontajnery na plast a plechovky. Kryty plánujú umiestniť na nádoby v národných parkoch a zabrániť tak tomu, aby tam voľne žijúce jedince chodili rozhrabávať odpad.

Zabíjajú aj roky po vojne. Ukrajina chce od Západu kazetovú muníciu

Pozostatok ruskej kazetovej munície na poli pri Charkove. (zdroj: SITA/AP)

V druhý deň ruskej invázie na Ukrajinu zasiahla ruská raketa Uragan budovu škôlky a jaslí v meste Ochtyrka na severovýchode Ukrajiny. V tom čase sa v budove a jej okolí skrývalo množstvo civilistov.

„Kráčali sme s manželkou a zrazu prišli výbuchy. Všetci sú pokrytí krvou,“ opisoval situáciu pre organizáciu Amnesty International starší muž.

Aj zábery z miesta ukazovali viaceré menšie diery po výbuchu aj zakrvavené osoby ležiace pred vchodom do škôlky. Pri útoku v Ochtyrke zahynuli traja ľudia vrátane dieťaťa. Zabila ich kazetová munícia – z kazety uvoľnené malé bomby zasiahli viaceré budovy v okolí škôlky.

Spojené štáty by práve tento týždeň mohli schváliť dodávky kontroverznej kazetovej munície pre Ukrajinu. Vo väčšine západných štátov je jej použitie zakázané, Ukrajina, USA, no ani Rusko či Poľsko sa však k dohovoru o kazetovej munícii neprihlásili. Vďaka nej môže Ukrajina zasiahnuť pozície ruských vojakov na frontovej línii a postúpiť v protiofenzíve.

V krátkosti z Ukrajiny:

Možnosť občianskej vojny v Rusku: Rusko je na pokraji občianskej vojny, tvrdí šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov na základe analýzy utajených správ z ruských regiónov v reakcii na vzburu Wagnerovej skupiny. Uvádza sa v nej, že počas vzbury mal líder wagnerovcov Jevgenij Prigožin podporu v 17 zo 46 ruských regiónov a prezident Vladimir Putin v 21 regiónoch.

Rusko je na pokraji občianskej vojny, tvrdí šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov na základe analýzy utajených správ z ruských regiónov v reakcii na vzburu Wagnerovej skupiny. Uvádza sa v nej, že počas vzbury mal líder wagnerovcov Jevgenij Prigožin podporu v 17 zo 46 ruských regiónov a prezident Vladimir Putin v 21 regiónoch. Masívny útok na Ľvov: Najmenej päť ľudí prišlo o život v západoukrajinskom Ľvove po tom, ako raketová strela zasiahla obytný dom. Oznámil to starosta mesta Andrij Sadovyj a s tým, že útok zničil zhruba 60 bytov a 50 vozidiel. Dodal, že to bol najrozsiahlejší útok na civilnú infraštruktúru Ľvova od začiatku ruskej invázie.

Najmenej päť ľudí prišlo o život v západoukrajinskom Ľvove po tom, ako raketová strela zasiahla obytný dom. Oznámil to starosta mesta Andrij Sadovyj a s tým, že útok zničil zhruba 60 bytov a 50 vozidiel. Dodal, že to bol najrozsiahlejší útok na civilnú infraštruktúru Ľvova od začiatku ruskej invázie. Zelenskyj o protiofenzíve: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chcel protiofenzívu začať oveľa skôr, aby Rusko nemalo toľko času na prípravu. Ukrajina podľa neho ale dlho nemala potrebné zbrane, čo dalo Rusom čas a príležitosť uložiť viac mín a pripraviť si svoje obranné línie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chcel protiofenzívu začať oveľa skôr, aby Rusko nemalo toľko času na prípravu. Ukrajina podľa neho ale dlho nemala potrebné zbrane, čo dalo Rusom čas a príležitosť uložiť viac mín a pripraviť si svoje obranné línie. Zelenskyj v Sofii a Prahe: Ukrajina a Bulharsko sa dohodli na aktívnejšej spolupráci v obrane, uviedol prezident Zelenskyj v Sofii po rokovaní s bulharskými predstaviteľmi. Počas návštevy sa pohádal s bulharským prezidentom Rumenom Radevom, kritizoval ho za jeho proruský postoj. Následne odletel do Prahy, kde mal rokovať s českými predstaviteľmi o vojenskej podpore Ukrajiny či summite NATO.

Ukrajina a Bulharsko sa dohodli na aktívnejšej spolupráci v obrane, uviedol prezident Zelenskyj v Sofii po rokovaní s bulharskými predstaviteľmi. Počas návštevy sa pohádal s bulharským prezidentom Rumenom Radevom, kritizoval ho za jeho proruský postoj. Následne odletel do Prahy, kde mal rokovať s českými predstaviteľmi o vojenskej podpore Ukrajiny či summite NATO. Prigožin má byť v Rusku: Bieloruský vodca Alexandr Lukašenko vyhlásil, že šéf wagnerovcov Prigožin je v Petrohrade, zatiaľ čo jeho žoldnieri zostávajú v táboroch, kde sa nachádzali aj pred vzburou proti Moskve. Minsk im ponúkol usídliť sa v niektorých bývalých vojenských osadách, čo ale podľa neho odmietli.

Bieloruský vodca Alexandr Lukašenko vyhlásil, že šéf wagnerovcov Prigožin je v Petrohrade, zatiaľ čo jeho žoldnieri zostávajú v táboroch, kde sa nachádzali aj pred vzburou proti Moskve. Minsk im ponúkol usídliť sa v niektorých bývalých vojenských osadách, čo ale podľa neho odmietli. Napätie okolo Záporožskej elektrárne: Ukrajina uviedla, že napätie okolo Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne sa postupne znižuje. Toto vyjadrenie Kyjeva prišlo po tom, čo sa Ukrajina a Rusko navzájom obvinili z plánovania provokácií v elektrárni.

Ukrajina uviedla, že napätie okolo Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne sa postupne znižuje. Toto vyjadrenie Kyjeva prišlo po tom, čo sa Ukrajina a Rusko navzájom obvinili z plánovania provokácií v elektrárni. Výcvik pilotov v Británii: Do Británie v auguste prídu prví ukrajinskí piloti absolvovať špecializovaný výcvik na ovládanie stíhačiek F-16. Informoval o tom denník Ukrajinská pravda s odvolaním na námestníka britského ministra obrany Jamesa Heappeyho. Základný výcvikový program podľa neho začne 20 pilotov.

Zo zahraničných webov:

Najprv sľubovali 31 percent, teraz 21. Arca splatí menej svojich dlhov

Predseda predstavenstva Arca Investments, a.s Rastislav Velič. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Majitelia finančnej skupiny Arca Capital už veriteľom sľubovali všeličo. Pred koronakrízou predávali zmenky s lákavým šesťpercentným výnosom. Zakrátko nato, v júli 2020, však už požiadali o súdnu ochranu pred veriteľmi.

Odvtedy prešli tri roky a ich lavírovanie na pokraji bankrotu pokračuje. Najnovšie materská firma skupiny, spoločnosť Arca Investments, zmenila ozdravný plán, ktorým sa chce zachrániť pred pádom do konkurzu a vyplatiť aspoň časť pohľadávok. Arca dlhuje veriteľom stovky miliónov eur.

Zmeny sa síce týkajú ozdravného plánu v Česku, kde prebieha hlavné insolvenčné konanie spoločnosti Arca Investments, ale vplyv môže mať aj na slovenských veriteľov. Na Slovensku súčasne prebieha vedľajšie konanie jej dcérskej firmy Arca Capital Slovakia.

Zmeny v ozdravnom pláne sú podstatné a nepotešia najmä nezabezpečených veriteľov Arcy, ktorých je prevažná väčšina. Pritom Vrchný súd v Prahe nariadil zmeny práve na ich podnet.

V krátkosti z ekonomiky:

Zmrzlinár musel zdražovať: Gastro prevádzky majú za sebou niekoľko ťažkých rokov. Juraj Fekete, ktorý vlastní zmrzlináreň Timi Amo v bratislavskej mestskej časti Ružinov, má síce šťastie, že podniká iba sezónne a vykurovaciu sezónu prečkal takmer bez nákladov, potravinová inflácia však postihla aj jeho.

Gastro prevádzky majú za sebou niekoľko ťažkých rokov. Juraj Fekete, ktorý vlastní zmrzlináreň Timi Amo v bratislavskej mestskej časti Ružinov, má síce šťastie, že podniká iba sezónne a vykurovaciu sezónu prečkal takmer bez nákladov, potravinová inflácia však postihla aj jeho. Ako uvoľniť spod exekúcie štátne dávky: Vystačiť s peniazmi, ak je žena niekoľko rokov doma s jedným či viacerými malými deťmi, nie je jednoduché. Ak dlhy rodine prerastú cez hlavu, môžu skončiť v exekúcii. Na ktoré príjmy exekútor nesmie siahnuť a ako ich prípadne „dostať“ zo zablokovaného účtu?

Vystačiť s peniazmi, ak je žena niekoľko rokov doma s jedným či viacerými malými deťmi, nie je jednoduché. Ak dlhy rodine prerastú cez hlavu, môžu skončiť v exekúcii. Na ktoré príjmy exekútor nesmie siahnuť a ako ich prípadne „dostať“ zo zablokovaného účtu? Hefnerovi Playboy nestačil: Američan Hugh Hefner, zakladateľ časopisu Playboy, čelil v 60. rokoch výčitkám moralistov, ale jeho magazín sa kupoval vo veľkom. Hefner však ako prvý vo vydavateľskom biznise pochopil, že fotky odhalených mladých žien nestačia, a tak svoje podnikanie rozšíril.

Enrique ovládol s Barcelonou svet, ale zošedivel. Teraz povedie v Paríži Škriniara

Nový tréner Paríža St. Germain Luis Enrique s prezidentom klubu Násirom Al-Chelajfím. (zdroj: SITA/AP)

Luis Enrique bol skvelý futbalista. Jeden z mála, ktorý hrával za dvoch úhlavných rivalov. Real Madrid (1991 – 1996) aj Barcelonu (1996 – 2004). Ako hráč získal na klubovej úrovni takmer všetko, patril aj medzi lídrov španielskej reprezentácie.

Aj ako kouč zbiera trofeje. Keď v roku 2015 vyhrala Barcelona päť veľkých trofejí, bol vyhlásený za najlepšieho trénera na svete. Aj fenomenálny Lionel Messi ho označil spolu s Pepom Guardiolom za najlepšieho kouča, ktorý ho kedy viedol.

Enrique v roku 2017 opustil Barcelonu na vlastnú žiadosť. Počas troch rokov výrazne zošedivel a evidentne zostarol. „Dôvodom môjho odchodu je spôsob, ako k tejto profesii pristupujem. Máte veľmi málo času na odpočinok a veľmi málo možností vypojiť sa zo sveta Barcelony,“ vysvetľoval Enrique.

Teraz ho čaká opäť psychicky náročná misia, bude pod obrovským tlakom. Stal sa novým trénerom Paríža Saint Germain. Do klubu prichádza aj stopér Milan Škriniar, ktorý podpísal päťročný kontrakt. Enrique tak prvýkrát v kariére ako tréner povedie slovenského futbalistu.

Čo zaberá proti komárom? Vedci otestovali cesnak, pivo aj vitamín B

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Určite to poznáte: je krásny letný večer, sedíte s priateľmi na terase, popíjate vychladený nápoj a v tom na vás zaútočia komáre. Zvyšok večera sa ošívate, škriabete a zaháňate otravný hmyz.

Napriek tomu, že komáre v našich končinách neprenášajú žiadne smrteľné ochorenie, ich uštipnutie je všelijaké, len nie príjemné.

"Každý z nás má priateľa, ktorý je posiaty štípancami od komárov, a aj takého, ktorý nemá ani jeden. Je to preto, že na to, aby komáre našli ľudí, ktorých uštipnú, používajú čuch. A niektorí ľudia im jednoducho voňajú lepšie," píše na portáli The Conversation Maisie Vollans, doktorandka na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii, ktorá sa venuje ekológii komárov.

V texte zhrnula vedecké štúdie, ktoré sa zaoberali tým, ako veľmi môžu byť zmena stravy, používanie dezodorantov alebo nastriekanie oblečenia repelentom účinné v boji proti komárom.

V krátkosti o zdraví:

Škodlivé varenie na plyne: Je používanie plynových sporákov bezpečné? Túto otázku si kladú odborníci už niekoľko rokov. Nedávna štúdia vedcov zo Stanfordovej univerzity ukázala, že plynové sporáky uvoľňujú znepokojujúce množstvo benzénu, chemickej látky, ktorá je spojená s rizikom vzniku leukémie a ďalšími ochoreniami.

Je používanie plynových sporákov bezpečné? Túto otázku si kladú odborníci už niekoľko rokov. Nedávna štúdia vedcov zo Stanfordovej univerzity ukázala, že plynové sporáky uvoľňujú znepokojujúce množstvo benzénu, chemickej látky, ktorá je spojená s rizikom vzniku leukémie a ďalšími ochoreniami. Vedci vytvorili umelú maternicu: Vedci v Španielsku predstavili prototyp umelej maternice, ktorý by mohol pomôcť extrémne nedonoseným deťom. Ide o deti, ktoré sa narodia už v šiestom mesiaci tehotenstva. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ich len v roku 2019 zomrelo na celom svete približne 900-tisíc.

Vedci v Španielsku predstavili prototyp umelej maternice, ktorý by mohol pomôcť extrémne nedonoseným deťom. Ide o deti, ktoré sa narodia už v šiestom mesiaci tehotenstva. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ich len v roku 2019 zomrelo na celom svete približne 900-tisíc. Identifikácia pomocou uší: Odtlačky prstov sú v kriminalistickom svete nesmierne dôležité. Nová štúdia, ktorú nedávno publikoval odborný časopis Morphologie, odhaľuje, že jedinečné nie sú len odtlačky našich prstov. Rovnako spoľahlivé na identifikovanie osôb môžu byť aj uši.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Gautam Rana. (zdroj: SME)

Ako sa pozerá na slovenskú politiku? Ako sa pozerá na to, že polovica Slovákov považuje Spojené štáty americké za hrozbu? Považuje aj on tieto voľby za jedny z najdôležitejších na Slovensku? Kedy sa konečne presťahuje ambasáda USA z centra mesta a zmizne plot z Hviezdoslavovho námestia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Gautamom Ranom, veľvyslancom USA na Slovensku.

Podcasty SME

Ľudskosť: Lekárka o mužovi, ktorého vliekli z nemocnice: Šokovalo ma, že bol vnímaný ako vec

Lekárka o mužovi, ktorého vliekli z nemocnice: Šokovalo ma, že bol vnímaný ako vec Vedátor: Astronómom sa podarilo zachytiť šum gravitačných vĺn

Astronómom sa podarilo zachytiť šum gravitačných vĺn Index: Rozpočtový chaos: Ako sme sa dostali do bodu, že každý z nás dlhuje 14-tisíc eur?

Karikatúra

Žiadna basa. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Špagety so šošovicou a paradajkami. (zdroj: Isifa)

Špagety, penne či fliačky. Pripravte si rýchle a chutné cestoviny so zeleninou a omáčkou.

Voľný čas

