Rakúsky vedec skúma zo Slovenska, ako jednotlivé národy menia svoje predstavy o budúcnosti

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

10. Na magickú slovenskú lúku sa prišli pozrieť ľudia z Austrálie, Egypta, Dubaja, ale aj zo susedných krajín

Otvorili ju prvý júlový víkend: Foreigners cannot resist this magical Slovak meadow. Who wouldn't want a romantic photo from there?

9. Je Tatralandia najväčší akvapark na Slovensku? A kde všade možno nájsť akvaparky v krajine?

Prehľad najväčších akvaparkov na Slovensku: The biggest aquaparks in Slovakia and who owns them

8. Cyklotrasa zo Žiliny do Terchovej prechádza cez unikátnu sústavu mostov ponad tamojšiu rieku

Primátor verí, že ľuďom sa bude nádherné okolie páčiť: Žilina connected to Terchová with almost 24-kilometre cycling route

Ilustračné foto (zdroj: TASR)

7. Chvíľu sa zdalo, že minulosť by predsedu parlamentu mohla predsa dobehnúť

Výsledok však nakoniec nikoho neprekvapil: Boris Kollár is in hot water, but unlikely to boil

6. Už budúci štvrtok príde do Bratislavy jeden z najuznávanejších holandských orchestrov

Výber podujatí v Bratislave, ktoré vás nebudú stáť ani cent: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

5. Americká vloggerka strávila v Bratislave 12 hodín. Čo ukázala svetu?

Vo víkendovom prehľade nájdete aj tip na výlet do obce kúsok od maďarskej hranice: Weekend: American YouTuber gives Bratislava a try. Will you?

4. Známy herec mal najprv prísť na hudobný festival, no ten zrušili. Navštívil preto Tatry a detskú nemocnicu

Prečítajte si pozitívne príbehy zo Slovenska: Famous US actor surprises children at Slovak hospital

Ortodoxná synagóga na Heydukovej ulici. (zdroj: Židovské komunitné múzeum)

3. Oslávte Francúzsky deň v hlavnom meste alebo sa vydajte na romantickú gastroplavbu

Týždenný výber 10 podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava for foreigners

2. Tvorca synagógy na Heydukovej ulici v Bratislave tri roky nerobil nič iné, len prepracovával návrhy podľa toho, čo si vedenie komunity zmyslelo

Jediná budova svojho druhu, ktorá v meste funguje dodnes: Orthodox synagogue in Bratislava commemorates its centennial with exhibition

1. Rakúsky komparatista sa rozhodol skúmať témy v sci-fi literatúre. Priamo z Bratislavy

Menej demokracie či riešenia klimatickej krízy. Aj tieto témy rieši vedecká fantastika: Scholar warns sci-fi could help normalise authoritarianism (but we should still read it)