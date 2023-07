Ranný brífing: Zelenskyj by s obranou Slovenska neváhal, policajt na rasizmus doplatil

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Prezident Volodymyr Zelenskyj bol prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v Bratislave. Poďakoval sa Slovensku a vláde za podporu jeho krajiny. Vyhlásil tiež, že našej krajine nebude hroziť nebezpečenstvo, pretože Ukrajina sa postaví na našu obranu.

Slovenský policajt napísal na facebook rasistický komentár, polícia ho potrestala znížením platu. Pomohol etický kódex policajtov, ktorý špeciálne upravuje aj vystupovanie policajtov na sociálnych sieťach.

Dospievajúci žijú v tom, že všade musia podať výkon. Akým pocitom a nárokom čelia? Aké stereotypy sa s nimi viažu? A ako sa mení dynamika v úzkom kruhu rodiny pri dospievaní? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Zelenskyj v Bratislave: Nerozumiem, ako môže mať niekto proruské názory

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: TASR)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prišiel na Slovensko a poďakoval sa za vojenskú aj politickú pomoc. „Vašej krajine nebude hroziť nebezpečenstvo, pretože sa postavíme na vašu obranu,“ povedal po stretnutí so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Stretol sa aj s premiérom Ľudovítom Ódorom a predsedom parlamentu Borisom Kollárom.

Návštevy u viacerých spojencov sa konajú len pár dní pred summitom NATO vo Vilniuse. Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg avizoval, že Ukrajina dostane vo Vilniuse potvrdenie budúceho členstva v NATO vrátane krokov, ako sa k tomuto cieľu priblížiť.

„Už v roku 2008 sa lídri v Bukurešti zhodli, že Ukrajina patrí do NATO. Nie Rusko alebo iná krajina má rozhodovať o členstve suverénneho štátu v nejakom spoločenstve, ale má to byť na ich rozhodnutí a na krajinách, ktoré to členstvo tvoria,“ reagovala slovenská prezidentka.

Slovensko patrí medzi najaktívnejších vojenských partnerov Ukrajiny. Svojmu susedovi poskytlo pomoc za 680 miliónov eur, útočisko na Slovensku našlo vyše 115-tisíc Ukrajincov.

Volodymyr beží o život: Za jediný týždeň z Turecka privezie obrancov Azovstaľu, dokončí proces získania kazetovej munície, v Bulharsku predvedie PR kúsok, potrasie si rukami v Prahe a Bratislave, zverejní video z Hadieho ostrova a zakončí to spomienkovou ceremóniou vo Volyni. Pri pohľade na činnosť a aktivitu Volodymyra Zelenského sa ľudsky ťažko ubrániť obdivu nad jeho výkonom, píše Peter Tkačenko.

Policajt v komentári napísal, že Rómovia si nič nezaslúžia. Nadriadený mu znížil plat

Etický kódex policajtov špeciálne upravuje aj vystupovanie policajtov na sociálnych sieťach. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Rómske deti pred obchodným reťazcom Lidl žobrali peniaze, a keď im priniesol čerstvý chlieb, tak ho zahodili do koša, stálo v príspevku vo facebookovej skupine s názvom Levické veci verejne. „Nikdy v živote im už nič nedajte, nikdy, ak si nevážia chlieb, nezaslúžia si nič,“ pokračoval príspevok.

Pod statusom sa objavilo 34 komentárov, medzi nimi jeden od policajta, ktorý sa prácou na ministerstve vnútra verejne pochválil. „Nedostavajú už dosť od štátu za nič? Toto etnikum si nezaslúži nič!“ napísal policajt, ktorého meno redakcia pozná, no jeho profil už nie je dohľadateľný.

Hanlivý komentár si všimol Zoltán Sztojka, aktivista za práva rómskej komunity. Keďže ho napísal policajt, Sztojka komentár nahlásil. Policajta riešil v disciplinárnom konaní jeho nadriadený. Za porušenie etického kódexu policajtov, mu uložil trest.

Okresný riaditeľ policajta potrestal podľa zákona o Policajnom zbore. Paragraf, ktorý spomína, hovorí o tom, že policajtovi môže na tri mesiace znížiť plat o 15 percent. Okrem toho plukovník mohol policajta písomne pokarhať, znížiť mu hodnosť o jeden stupeň, zakázať činnosť, prípadným trestom je aj prepadnutie veci.

V krátkosti z domova:

Do školy pre nadané deti inšpekcia nemôže: Dvaja žiaci bratislavskej školy pre nadané deti spôsobili v krátkom čase po sebe dve tragédie. Jeden zastrelil na Zámockej ulici dvoch LGBT+ ľudí a po čine spáchal samovraždu. Druhý zrejme školu podpálil a zomrel pri požiari. Školská inšpekcia nemôže urobiť kontrolu, kým prípad vyšetruje polícia.

Dvaja žiaci bratislavskej školy pre nadané deti spôsobili v krátkom čase po sebe dve tragédie. Jeden zastrelil na Zámockej ulici dvoch LGBT+ ľudí a po čine spáchal samovraždu. Druhý zrejme školu podpálil a zomrel pri požiari. Školská inšpekcia nemôže urobiť kontrolu, kým prípad vyšetruje polícia. Sudca Truban odmietol obžalobu na Výboha: Sudca Špecializovaného trestného súdu Michal Truban odmietol obžalobu na oligarchu blízkeho Smeru Miroslava Výboha. Dôvodom bolo, že Výbohovi nebolo doručené uznesenie o vznesení obvinenia. Sudca obžalobu vrátil prokurátorovi. Ten sa môže odvolať, v tom prípade bude rozhodovať Najvyšší súd.

Sudca Špecializovaného trestného súdu Michal Truban odmietol obžalobu na oligarchu blízkeho Smeru Miroslava Výboha. Dôvodom bolo, že Výbohovi nebolo doručené uznesenie o vznesení obvinenia. Sudca obžalobu vrátil prokurátorovi. Ten sa môže odvolať, v tom prípade bude rozhodovať Najvyšší súd. Brusel vydal pre Slovensko sedem odporúčaní: Európska komisia zverejnila štvrtú výročnú správu o právnom štáte, v ktorej mapuje stav v tejto oblasti v každej členskej krajine EÚ. Pre Slovensko vydala sedem odporúčaní. Okrem iného odporúča obmedzenie právomoci generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia podriadených prokurátorov.

Boj o kremeľskú moc: Šojgu má vojakov, nie vplyv. Najväčšou hrozbou pre režim je Navaľnyj

Masky Putina, Prigožina a Kadyrova v obchode so suvenírmi v Petrhorade. (zdroj: SITA/AP)

Keď žoldnieri Jevgenija Prigožina pochodovali na Moskvu, znovu sa spustili diskusie o tom, či nehrozí koniec vládnutia prezidenta Vladimira Putina, ktorý je pri moci od roku 2000.

Vzburu nakoniec prežil, aj keď ukázala, že ani povstanie proti nemu nie je celkom nemožné. Navyše, má už 70 rokov a neustále sa špekuluje o jeho zdravotných problémoch, pričom Putin ani len nenaznačil, kto by mohol byť jeho nástupcom.

Po vzbure tiež prichádzajú hodnotenia toho, komu udalosti z konca júna najviac prospeli v stúpaní po mocenskom rebríčku. Z týchto diskusií nateraz vypadol samotný Prigožin, ktorý zrejme odišiel do Bieloruska, ale ani len jeho miesto súčasného pobytu nie je celkom známe.

Prinášame prehľad ľudí, ktorí by mohli ruského prezidenta ohroziť alebo by mohli zohrať úlohu pri rozhodovaní, kam sa posunie moc v krajine.

V krátkosti z Ukrajiny:

Putin zradu neodpustí: V čase puču bol Prigožin pre Putina v istom zmysle cenný, nechcel si naňho zasadnúť ihneď, nechcel ho hneď zabiť, tvrdí bieloruský analytik a bloger žijúci v Prahe Andrej Poleščuk. Či neskôr niekto Prigožina v Rusku zabije, je už druhá otázka.

V čase puču bol Prigožin pre Putina v istom zmysle cenný, nechcel si naňho zasadnúť ihneď, nechcel ho hneď zabiť, tvrdí bieloruský analytik a bloger žijúci v Prahe Andrej Poleščuk. Či neskôr niekto Prigožina v Rusku zabije, je už druhá otázka. V Rusku nastúpil jazyk tvrdej ruky: Nacistický slovník dnes už poznáme. Čím sa však vyznačuje slovník kremeľských propagandistov a do akej miery sa mení v dnešnom Rusku pod vládou Putina?

Nacistický slovník dnes už poznáme. Čím sa však vyznačuje slovník kremeľských propagandistov a do akej miery sa mení v dnešnom Rusku pod vládou Putina? Kazetová munícia pre Ukrajinu: Spojené štáty pošlú Ukrajine kazetovú muníciu, oznámil poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Kyjev sa podľa Sullivana zaviazal, že s kazetovou muníciou bude zaobchádzať opatrne.

Spojené štáty pošlú Ukrajine kazetovú muníciu, oznámil poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Kyjev sa podľa Sullivana zaviazal, že s kazetovou muníciou bude zaobchádzať opatrne. Česko daruje útočné helikoptéry: Česká republika daruje Ukrajine ďalšie útočné helikoptéry a státisíce kusov munície pre zbrane veľkého kalibru. Bude sa tiež podieľať na výcviku ukrajinských pilotov na lietadlá F-16. Aby mohol výcvik pilotov prebiehať aj priamo na Ukrajine, Česko jej poskytne letecké simulátory.

Česká republika daruje Ukrajine ďalšie útočné helikoptéry a státisíce kusov munície pre zbrane veľkého kalibru. Bude sa tiež podieľať na výcviku ukrajinských pilotov na lietadlá F-16. Aby mohol výcvik pilotov prebiehať aj priamo na Ukrajine, Česko jej poskytne letecké simulátory. Vývoj protiofenzívy: Protiofenzíva ukrajinskej armády proti ruským inváznym silám sa „vyvíja podľa plánu“, vyhlásil vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj. Ukrajinská armáda podľa neho pokračuje v ofenzívnych operáciách a iniciatíva je v jej rukách.

Protiofenzíva ukrajinskej armády proti ruským inváznym silám sa „vyvíja podľa plánu“, vyhlásil vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj. Ukrajinská armáda podľa neho pokračuje v ofenzívnych operáciách a iniciatíva je v jej rukách. Úspech pri Bachmute: Ukrajinská armáda ohlásila ďalší úspech v oblasti Bachmutu. Hovorca armády Serhij Čerevatyj uviedol, že jednotky Kyjeva posunuli frontovú líniu o jeden kilometer.

Ukrajinská armáda ohlásila ďalší úspech v oblasti Bachmutu. Hovorca armády Serhij Čerevatyj uviedol, že jednotky Kyjeva posunuli frontovú líniu o jeden kilometer. Odpočúvanie Prigožina a Lukašenka: Nemecká rozviedka počas vzbury wagnerovcov odpočúvala ich lídra Prigožina a bieloruského prezidenta Lukašenka. Rozviedka mala údajne už týždeň pred udalosťami nejasné dôkazy o možnej vzbure v Rusku.

Zo zahraničných webov:

Slovenka o prenájme v Chorvátsku: Čo v Bratislave zarobím za rok, mám tu za sezónu

Mobilný domček v kempe v Chorvátsku. (zdroj: Archív Iris)

Na dovolenku v Chorvátsku chodieva mnoho Slovákov do vlastnej nehnuteľnosti. Makarska, Zadar, Šibenik, Pula či Biograd na Moru, tam všade si kupujú apartmány, vily alebo mobilné domčeky v kempoch. Zväčša ide o investičné nehnuteľnosti, počas sezóny slúžia ako zdroj príjmov z prenájmu.

Slovenka Irina Paskalevová kúpila prvý apartmán pred štyrmi rokmi v mestečku Nin. Neskôr k nemu v rovnakej lokalite prikúpila druhý. Oba apartmány nakoniec predala a presťahovala sa do Biogradu na Moru, kde v súčasnosti prenajíma mobilné domčeky v kempe. Ponúka ich len počas sezóny, ktorá trvá od apríla do októbra. V zime je kemp zatvorený.

Irina sa prenájmom dovolenkových nehnuteľností oficiálne živí. Na rozdiel od časti majiteľov (cudzincov i miestnych), ktorá to podľa nej robí načierno, pretože nechce platiť dane alebo im prekáža byrokracia na chorvátskych úradoch.

Aj Irina potvrdzuje, že prenajímanie nehnuteľností cudzincami v Chorvátsku má isté špecifiká. V našom článku opisuje kroky, ktoré musela spraviť, keď si chcela kúpiť a následne prenajímať apartmán.

V krátkosti z ekonomiky:

Na Slovensku pribudnú ďalšie veterné elektrárne: Na Slovensku sa veterné elektrárne dajú spočítať doslova na prstoch jednej ruky. V dohľadnej budúcnosti by sa to mohlo zmeniť. S rapídnym nárastom výroby veternej elektriny počítajú plány EÚ aj slovenskej vlády. A pridávajú sa investori, ktorí chcú do nových vrtúľ naliať desiatky miliónov eur.

Na Slovensku sa veterné elektrárne dajú spočítať doslova na prstoch jednej ruky. V dohľadnej budúcnosti by sa to mohlo zmeniť. S rapídnym nárastom výroby veternej elektriny počítajú plány EÚ aj slovenskej vlády. A pridávajú sa investori, ktorí chcú do nových vrtúľ naliať desiatky miliónov eur. Čo majú obce z veternej elektrárne: Medzi ľuďmi stále panuje veľa predsudkov o škodlivosti veterných elektrární. Taktiež nemusia vedieť, či im a ich obci vrtule niečo prinášajú, okrem vizuálneho smogu. Keďže investori ohlasujú nové projekty, tieto otázniky sa budú objavovať čoraz častejšie. Ako sa s nimi vyrovnali tam, kde s nimi žijú už dve desaťročia?

Medzi ľuďmi stále panuje veľa predsudkov o škodlivosti veterných elektrární. Taktiež nemusia vedieť, či im a ich obci vrtule niečo prinášajú, okrem vizuálneho smogu. Keďže investori ohlasujú nové projekty, tieto otázniky sa budú objavovať čoraz častejšie. Ako sa s nimi vyrovnali tam, kde s nimi žijú už dve desaťročia? Zistenia auditov na výstave EXPO Dubaj: Ministerstvo hospodárstva zverejnilo zistenia dvoch vnútorných auditov v súvislosti s účasťou Slovenska na svetovej výstave EXPO 2020 Dubaj. V rámci auditov identifikovalo nedostatky aj riziká.

Koľko stojí bicykel víťaza Tour de France? Prekoná aj cenu auta

Cena bicykla na Tour de France prekoná aj cenu auta. (zdroj: SITA/AP)

Možno uvažujete nad kúpou nového auta. Škoda Octavia, Hyundai i30 či Kia Ceed. Všetky tieto modely patria na Slovensku medzi najpredávanejšie. V základnej výbave cena týchto modelov začína na 15 až 18-tisíc eur. Ceny áut išli v posledných rokoch nahor. Vo vyššej výbave a s lepším motorom sa pod 20-tisíc asi nedostanete.

Ak ste však v posledných dňoch sledovali Tour de France, možno by ste mohli kúpu auta odložiť a kúpiť si bicykel. Tour sú najväčšie a neprestížnejšie preteky na svete. Aj pretekári na nich majú k dispozícii tie najlepšie bicykle a najmodernejšie vybavenie.

Hoci rozdiel medzi autom a bicyklom je kolosálny, prekvapivo v cene to nemusí byť taký veľký skok. Na kúpu špičkového bicykla, na ktorom jazdia aktuálne cyklisti na Tour, by ste mohli utratiť identickú sumu ako za vyššie spomenuté automobily. Dokonca aj viac.

Pritom tieto bicykle nemajú žiadny motor, musíte ich poháňať vlastnou silou, v porovnaní s autom nemôžete zobrať spolujazdcov a nemáte ani komfort, aký vám ponúka auto. Nehovoriac o bezpečnosti.

Toto zúfalstvo poznajú i naši dôchodcovia. Prípad okradnutej učiteľky nezostal bez ohlasu

Z filmu Blagine lekcie. (zdroj: KVIFF)

V spoločnosti mala vždy rešpekt, patrila k elite mestečka. Život prežila po boku vojenského generála, okrem bytu mali celé roky aj chatu pri mori.

Vyhliadky na pokojný dôchodok sa jej rozpadli vo chvíli, keď ju okradli šmejdi. Vydávali sa za policajtov a pomocou jediného telefonátu sa im podarilo presvedčiť ju, aby všetky svoje úspory vyhodila z balkóna - ak nechce, aby jej ich vzali vykrádači bytov.

S akou pomocou a ochranou štátu môže človek počítať, keď dospeje do zraniteľného dôchodkového veku, o tom rozpráva bulharský režisér Stefan Komandarev vo filme Blagine lekcie, ktorý získal Krištáľový glóbus v hlavnej súťaži Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch.

Je to síce príbeh z bulharského vidieka, ale v mnohom pripomína realitu v Česku či na Slovensku.

V krátkosti z kultúry:

Pohoda sa skončila: Hovorilo sa o nižšej návštevnosti, no atmosféru si festival udržal. Tak ako si udržal témy, na ktoré chce upozorňovať. Na festivale sa uskutočnil aj deň žien. Vystúpilo tam totiž hneď niekoľko výrazných speváčok. Značný priestor dostali aj ukrajinskí hudobníci aj organizácie.

Hovorilo sa o nižšej návštevnosti, no atmosféru si festival udržal. Tak ako si udržal témy, na ktoré chce upozorňovať. Na festivale sa uskutočnil aj deň žien. Vystúpilo tam totiž hneď niekoľko výrazných speváčok. Značný priestor dostali aj ukrajinskí hudobníci aj organizácie. Túto komédiu už bolo treba: Do večnej témy, ako mamy zasahujú do našich dospelých životov, sa pustili s humorom českí filmári a prvým divákom na festivale v Karlových Varoch predstavili komédiu s názvom Prišla v noci. Je jasné, že bude hitom.

Do večnej témy, ako mamy zasahujú do našich dospelých životov, sa pustili s humorom českí filmári a prvým divákom na festivale v Karlových Varoch predstavili komédiu s názvom Prišla v noci. Je jasné, že bude hitom. Kavaschovú ovalila zodpovednosť za dieťa: Pred tromi rokmi bola Dominika Kavaschová všade – v divadle, v televízii, hrala, spievala, začala písať scenáre. Keď už bola blízko vyhorenia, prišlo jej do života dieťa. Vypla. Romantické predstavy, že materstvo zvládne ľahko, prevalcovala realita.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH na Tyršáku: Ján Gordulič. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa robí humor? Dá sa naučiť? A má standup nejaké pravidlá? Má humor nejaké hranice? Pozrite si záznam diskusie Rozhovory ZKH naživo na Tyršáku s Jánom Gorduličom.

Podcasty SME

Dejiny: Hovorili mu krásny obesenec. Gróf Július Andrássy zažiaril na európskej politickej scéne

Hovorili mu krásny obesenec. Gróf Július Andrássy zažiaril na európskej politickej scéne Knižná revue: Knihy a leto patria k sebe. Pozrite si dvadsať tipov na originálne čítanie

Knihy a leto patria k sebe. Pozrite si dvadsať tipov na originálne čítanie Klik: Zuckerberg chce vyplieniť zbytky Twitteru, Instagram spúšťa apku Threads

Zuckerberg chce vyplieniť zbytky Twitteru, Instagram spúšťa apku Threads Vertigo: Zaklínač je už fantasy telenovela. Idris Elba exceluje pri Únose lietadla

Zaklínač je už fantasy telenovela. Idris Elba exceluje pri Únose lietadla TECH_FM: Vedci použili deepfake, chcú porozumieť Slnku

Karikatúra

Vysoký účet. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Plnené pirohy z Portorika. (zdroj: Fotolia)

Bryndzové, slané aj sladké. Vyberte si z receptov na tradičné pirohy.

Voľný čas

