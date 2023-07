Registrácia volebných kandidátok a žreb čísel sa môže uskutočniť už v tomto týždni

Kandidátne listiny podalo 25 politických subjektov.

BRATISLAVA. Štátna volebná komisia má lehotu na zaregistrovanie kandidátnych listín politických strán do 22. júla.

Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva tak musí urobiť najneskôr 70 dní predo dňom konania volieb.

Komisia môže kandidátky zaregistrovať aj skôr. Kandidátne listiny do septembrových predčasných parlamentných volieb podalo 25 politických subjektov.

Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová avizovala, že finálny počet kandidátnych listín by mohol byť známy už po 12. júli, kedy by mala Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rozhodovať o zaregistrovaní kandidátov aj kandidátnych listín. V rovnaký deň by sa mali aj vyžrebovať čísla jednotlivých kandidátnych listín.

Registrácia kandidátok je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

"Štátna komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín odovzdáva zoznam kandidátov podľa politických strán a koalícií ministerstvu vnútra, ktoré zabezpečí jeho tlač v potrebnom počte a prostredníctvom okresných úradov ho doručuje obciam najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb. Obce zabezpečujú, aby najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb bol zoznam kandidátov doručený do každej domácnosti," píše sa v zákone.

V zozname sa uvádza vyžrebované číslo kandidátky, názov strany alebo názvy subjektov tvoriacich koalíciu. Rovnako aj poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu.

