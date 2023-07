Ranný brífing: Danko sa zachraňuje spájaním, Erdogan sa nebojí nahnevať Putina

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Neoceňujú jeho osobnosť, ale jeho prácu. Výhľadovým voličom SNS sa pozdáva, ako Andrej Danko pospájal nacionalistické subjekty. Meno predsedu ich zaujíma najmenej z voličov významnejších strán.

Tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi sa páči rola prostredníka, ukazuje, že je dôležitý. Moskva ho potrebuje a tak jej môže robiť aj napriek, napríklad dodávať Ukrajine zbrane a porušovať dohody o zajatcoch. Vzťahy s Vladimirom Putinom to zrejme nezhorší.

Voľby budú ani nie o tri mesiace, no ak niečo vonku zúri, tak je to nanajvýš leto. Politici akoby oddychovali, aj tá predvolebná kampaň – až na bilbordy - ešte ani nezačala. A možno je to tak dobre, tie nápady si viete sami predstaviť. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Danko je najmenej podstatným predsedom svojej strany. Spájal však ako nikto, voličov preto pribúda

Fotografia predsedu SNS Andreja Danka počas predstavenia kandidátky strany vo Zvolene. (zdroj: TASR)

Andrej Danko z SNS má u voličov jedinečné postavenie. Žiadny iný líder strany so šancou dostať sa po predčasných voľbách do parlamentu nie je pre svojich voličov tak málo podstatný.

Len pre dvanásť percent voličov SNS je Andrej Danko rozhodujúcim dôvodom, prečo sa chystajú stranu 30. septembra podporiť. Aj dlhodobý vývoj preferencií od volieb 2020 ukazuje, že SNS v posledných týždňoch neprekračuje prah zvoliteľnosti vďaka osobnosti svojho predsedu, ale pre jeho úspešnú politiku spájania sa s menšími nacionalistickými a konzervatívnymi stranami.

Voliči SNS podľa dát agentúry NMS Market Reseach najviac podporujú Dankovu stranu preto, že „spája viacero strán alebo hnutí“. Je to dôvod až pre 40 percent voličov strany.

„Nielenže sa im podarilo pospájať viaceré subjekty, ale proaktívne to komunikujú politici SNS a samotná strana aj na bilbordoch,“ vysvetľuje analytik NMS Mikuláš Hanes.

Danko tomu prispôsobil aj stranícku kandidátku, kde sa ocitli ľudia ako bývalá poslankyňa OĽaNO Helena Mezenská, bývalá ministerka Gabriela Matečná či bývalí poslanci za ĽSNS - otec a syn Filip a Štefan Kuffovci.

Danko sa môže vrátiť: Ukazujú sa plody Dankovej konštruktívnej práce za posledný čas. Možno hovoriť o majstrovi spájania alebo aj o tom, že na seba ako na vianočný stromček navešal najpodivnejšie figúrky, ktoré išli okolo, vrátane takých, kde ambicióznosť predbieha všetky ostatné vlastnosti, píše Nataša Holinová.

Prečo Fico klame, keď vraví, že Čaputová nemá mandát na samite NATO zastupovať Slovensko

Litovský prezident Gitanas Nauseda víta prezidentku Zuzanu Čaputovú na samite NATO vo Vilniuse. (zdroj: SITA/AP)

Šéfovi Smeru Robertovi Ficovi odrazu prekáža, že prezidentka Zuzana Čaputová odišla na samit NATO do Litvy. Tvrdí, že názory, ktoré prezentuje na rokovaniach, „absolútne s nikým nekonzultovala“.

Hoci aj za Ficových vlád vždy prezident zastupoval Slovensko na samitoch NATO, oficiálnu cestu Zuzany Čaputovej do Vilniusu šéf Smeru odrazu nazýva výletom či osobným dobrodružstvom.

Prezidentke pritom priamo z ústavy vyplýva, že zastupuje Slovensko v zahraničí, zhodli sa oslovení ústavní právnici. Od politických strán či vlády na samit NATO nepotrebuje osobitné poverenie.

Napriek tomu, tak ako je zvykom, postoje Slovenska k možnému vstupu Ukrajiny do NATO v budúcnosti, ktorému sa samit venuje, s ministrami prebrala. Denník SME odpovedá na zásadné otázky k tejto téme.

V krátkosti z domova:

Najzraniteľnejších obrali o príjem: „Prídu blbci, schvália zákon. Blbci odídu a zákon ostane,“ hnevá sa Patrik Jakabčin. V obci Jasov zamestnával stodvadsať ľudí, ktorí si tak mohli prilepšiť k dávke v hmotnej núdzi. Už nemôže. Od apríla tohto roku sa zmenil systém aktivačných prác.

„Prídu blbci, schvália zákon. Blbci odídu a zákon ostane,“ hnevá sa Patrik Jakabčin. V obci Jasov zamestnával stodvadsať ľudí, ktorí si tak mohli prilepšiť k dávke v hmotnej núdzi. Už nemôže. Od apríla tohto roku sa zmenil systém aktivačných prác. Kaľavskému navrhli deväť rokov: Obžalovaný expríslušník Národnej kriminálnej agentúry Ján Kaľavský by si mal podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Ladislava Masára odpykať približne deväť rokov vo väzení a zaplatiť peňažný trest vo výške 5 000 eur. Vyplýva to z jeho záverečnej reči.

Obžalovaný expríslušník Národnej kriminálnej agentúry Ján Kaľavský by si mal podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Ladislava Masára odpykať približne deväť rokov vo väzení a zaplatiť peňažný trest vo výške 5 000 eur. Vyplýva to z jeho záverečnej reči. Obvinený z vyhrážania sa ostáva na slobode: Obvinený Peter P., ktorý sa vyhrážal prezidentke Zuzane Čaputovej a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi, zostáva stíhaný na slobode. Musí však dodržiavať viacero povinností a obmedzení, rozhodol senát Krajského súdu v Bratislave. Rozhodnutie je právoplatné.

Erdogan dal Ukrajine zajatcov aj drony. Znamená to odklon Turecka od Ruska?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan. (zdroj: SITA/AP)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa svoju krajinu snaží dostať do NATO už dlhšie. Najnovšie chcel získať podporu aspoň na vstup v budúcnosti na návšteve viacerých členských štátov. Z Turecka však odchádzal aj s niečím navyše.

Z Istanbulu doviezol späť na Ukrajinu piatich veliteľov, ktorí pred ruskými útokmi bránili prístavné mesto Mariupoľ. Na základe dohody o výmene väzňov s Ruskom pritom mali v Turecku zostať do konca vojny. Rozhorčený Kremeľ tvrdí, že o chystanom návrate bývalých zajatcov na Ukrajinu nevedel.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tiež podporil členstvo Ukrajiny v NATO a so Zelenským uzatvoril dohodu o vojenskej výrobe vrátane ďalších dodávok tureckých dronov. Pritom je dlhoročným spojencom ruského prezidenta a na Rusko pre útok na Ukrajinu odmieta uvaliť sankcie.

„Teraz chcel ukázať, že je silný a nezávislý zahraničnopolitický aktér a že sa nebojí robiť odvážne kroky, ktoré môžu nahnevať ruského prezidenta Vladimira Putina,“ hovorí pre SME analytička Amanda Paul, ktorá sa zaoberá Tureckom v bruselskom think-tanku European Policy Centre.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Ukrajinské sily informovali, že majú palebnú kontrolu nad Bachmutom, ako aj nad ruskými pozemnými komunikačnými líniami v okolí mesta na východe Ukrajiny, o ktoré sa zvádzajú najkrvavejšie boje od začiatku februárovej invázie. Tá trvá už 503 dní, toto je prehľad kľúčového diania v posledných dňoch.

Ukrajinské sily informovali, že majú palebnú kontrolu nad Bachmutom, ako aj nad ruskými pozemnými komunikačnými líniami v okolí mesta na východe Ukrajiny, o ktoré sa zvádzajú najkrvavejšie boje od začiatku februárovej invázie. Tá trvá už 503 dní, toto je prehľad kľúčového diania v posledných dňoch. Samit NATO vo Vilniuse: Vo Vilniuse sa začali rokovania NATO o pomoci pre Ukrajinu, vstupe Švédska do NATO aj raste výdavkov na obranu. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan vyhlásil, že štáty NATO vyšlú spoločný pozitívny signál pre budúce členstvo Ukrajiny. Šéf NATO Jens Stoltenberg predstavil plán na začlenenie Ukrajiny do Aliancie, krajina nebude musieť plniť akčný plán vstupu do NATO.

Vo Vilniuse sa začali rokovania NATO o pomoci pre Ukrajinu, vstupe Švédska do NATO aj raste výdavkov na obranu. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan vyhlásil, že štáty NATO vyšlú spoločný pozitívny signál pre budúce členstvo Ukrajiny. Šéf NATO Jens Stoltenberg predstavil plán na začlenenie Ukrajiny do Aliancie, krajina nebude musieť plniť akčný plán vstupu do NATO. Zelenského kritika NATO: Prezident Zelenskyj skritizoval „neisté“ a „slabé“ výroky Severoatlantickej aliancie týkajúce sa členstva Ukrajiny v NATO. Podľa neho táto neistota Aliancie ohľadne pozvania Ukrajiny povzbudzuje Rusko, aby pokračovalo v terore.

Prezident Zelenskyj skritizoval „neisté“ a „slabé“ výroky Severoatlantickej aliancie týkajúce sa členstva Ukrajiny v NATO. Podľa neho táto neistota Aliancie ohľadne pozvania Ukrajiny povzbudzuje Rusko, aby pokračovalo v terore. Postup ukrajinskej armády: Ukrajinská armáda oslobodila za päť týždňov takmer toľko územia, koľko Rusi obsadili za pol roka, tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny. Ukrajinské sily postupujú najmä na bachmutskom fronte.

Ukrajinská armáda oslobodila za päť týždňov takmer toľko územia, koľko Rusi obsadili za pol roka, tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny. Ukrajinské sily postupujú najmä na bachmutskom fronte. Francúzske rakety pre Ukrajinu: Francúzsko dodá Ukrajine riadené strely s dlhým doletom SCALP, aby pomohlo ukrajinským silám zasahovať ciele hlboko za ruskými líniami, oznámil prezident Emmanuel Macron. Strely SCALP už poskytol Kyjevu aj Londýn pod názvom Storm Shadow.

Francúzsko dodá Ukrajine riadené strely s dlhým doletom SCALP, aby pomohlo ukrajinským silám zasahovať ciele hlboko za ruskými líniami, oznámil prezident Emmanuel Macron. Strely SCALP už poskytol Kyjevu aj Londýn pod názvom Storm Shadow. Zastrelili bývalého veliteľa ponorky: V Krasnodare zastrelili námestníka šéfa úradu pre mobilizáciu Stanislava Ržického. Ten predtým velil ponorke Krasnodar, ktorá sa podľa tvrdení ukrajinských médií vlani v júli podieľala na ostreľovaní mesta Vinnycia strelami typu Kalibr. Zahynulo vtedy 27 ľudí a 110 utrpelo zranenia.

Zo zahraničných webov:

Vojna ich nakopla. Slovenské firmy si prilepšili o desiatky miliónov eur

Väčšina zbrojárskych firiem si polepšila rádovo v desiatkach percent. (zdroj: INDEX/zbrojárske firmy)

Kým veľkej časti priemyslu vojna na Ukrajine poškodila a mnohé firmy museli škrtať, nájde sa aj odvetvie, ktorému pomohla. Zbrojársky priemysel v uplynulých rokoch skôr stagnoval, ako rástol. Vo februári minulého roka sa to však zásadne zmenilo.

Rozpútanie vojnového konfliktu u susedov zmenilo priority a štáty začali vo veľkom investovať do vojenskej techniky. Dôvodom bol aj fakt, že veľká časť existujúcej techniky či munície smerovala na Ukrajinu. Inak povedané, armády poslali svoje vybavenie na Ukrajinu, potrebovali však náhradu, a to je priestor pre nové zákazky.

Ako vyplýva z analýzy INDEXU, slovenské firmy to využili. INDEX pritom vychádzal z prehľadu najväčších firiem zbrojárskeho priemyslu, ktorý zostavil v marci minulého roka. Pri jednotlivých firmách porovnával rast tržieb a ziskov na základe údajov portálu Finstat.

Analýza ukazuje, že väčšina firiem si polepšila rádovo v desiatkach percent. Ešte lepšie sú vyhliadky na ďalšie roky. Mnohé firmy avizovali nové zákazky, ktorých rozbeh sa realizuje už v tomto roku. Dá sa teda očakávať, že rast bude pokračovať aj v ďalších mesiacoch.

V krátkosti z ekonomiky:

Z východu si firmy urobili práčku peňazí: „Na východe nič nie je“, povedal raz znalec miestnych pomerov. Možno to počul od istej skupiny podnikateľov, ktorí sa rozhodli založiť firmy na východe Slovenska. Podľa všetkého však nie s cieľom poctivo podnikať a generovať zisk. A ako ukazujú štatistiky finančnej správy, nebolo ich málo.

„Na východe nič nie je“, povedal raz znalec miestnych pomerov. Možno to počul od istej skupiny podnikateľov, ktorí sa rozhodli založiť firmy na východe Slovenska. Podľa všetkého však nie s cieľom poctivo podnikať a generovať zisk. A ako ukazujú štatistiky finančnej správy, nebolo ich málo. Nábytkárov z Kriváňa si vybrala IKEA: Nábytkárska spoločnosť Lukamasiv z obce Kriváň neďaleko Detvy dokázala biznis v tomto inak konzervatívnom odvetví posunúť do technologicky novej dimenzie. Dnes už trojgeneračná rodinná firma patrí k najväčším dodávateľom švédskeho nábytkárskeho gigantu IKEA.

Nábytkárska spoločnosť Lukamasiv z obce Kriváň neďaleko Detvy dokázala biznis v tomto inak konzervatívnom odvetví posunúť do technologicky novej dimenzie. Dnes už trojgeneračná rodinná firma patrí k najväčším dodávateľom švédskeho nábytkárskeho gigantu IKEA. Kto má nárok na „detské“ peniaze po rozvode: Pri rozvode si manželia delia majetok aj starostlivosť o deti. Zároveň by sa mali dohodnúť, kto bude mať nárok na peniaze, ktoré rodičom vypláca štát. Aké platia pravidlá pri daňovom bonuse či prídavkoch na deti? A čo napríklad s peniazmi, ktoré na detský účet odkladal jeden či obaja rodičia?

Sníval o NHL, skončil na vojne. Budú Rusi terorizovať vlastného brankára aj naďalej?

Ruský brankár Ivan Fedotov na ZOH v Pekingu. (zdroj: SITA/AP)

Na začiatku júla 2022 sa zdalo, že do NHL zamieri ďalší ruský brankár. Dlháň Ivan Fedotov zaujal Philadelphiu Flyers až tak, že sa rozhodli podpísať s ním kontrakt. Za veľkú mláku ale nikdy nedorazil. Postretol ho smutný osud. Rusom poslúžil ako exemplárny príklad, že služba vlasti je viac ako hokejové ciele.

Po ťažkom roku sa zdá, že na pôsobenie v Národnej hokejovej lige môže navždy zabudnúť. Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy sa vyjadrilo jednoznačne. Na akékoľvek zmluvy v NHL zabudnite, Fedotov bude pôsobiť v CSKA Moskva.

Klub CSKA patrí pod ruské ministerstvo obrany a jej členovia sú členmi armády. Fedotov tak de facto bol súčasťou vojenských zložiek, hoci nebol priamo vojakom. Brankára predvolali za vyhýbanie sa povinnej vojenskej službe. Zadržala ho polícia.

Podľa jeho právnika mu pri zadržaní pichli injekciu s neznámou jedovatou látkou, následne skončil v nemocnici, kam k nemu nechceli pustiť ani jeho matku. Potom ho odviedli do mesta Severodvinsk, kde je základňa ruskej severnej námornej flotily. Nachádza sa zhruba 1 300 kilometrov od Moskvy.

Úpal je vážny ako otras mozgu. Naučte sa rozpoznávať jeho signály

Choroba z horúčavy môže byť od mierneho vyčerpania z tepla až po život ohrozujúci úpal. (zdroj: Adobe Stock)

Náš mozog vytrvalo pracuje na koordinácii a regulácii telesnej teploty. No zvyšujúce sa teploty a vlhkosť spôsobujú, že sme čoraz náchylnejší na úpal, najmä počas cvičenia.

„Keď prehrejete svoje telo, môžete si uvariť bunky, čo spôsobí ich smrť a dysfunkciu,“ hovorí Rebecca Stearnsová, riaditeľka neziskovej organizácie Korey Stringer Institute, ktorá sídli na Univerzite v Connecticute a venuje sa štúdiu a prevencii úpalu u športovcov.

Je dôležité poznať riziká úpalu a brať ho vážne. Odborný asistent aplikovanej fyziológie a kineziológie na Floridskej univerzite Orlando Laitano poznamenáva, že úpal má nielen relatívne vysokú úmrtnosť, ale tí, ktorí sa z neho zotavia, môžu v budúcnosti stále čeliť zdravotným problémom.

Laitano spolu s kolegami vo svojej štúdii zistil, že úpal u myší mohol zmeniť genóm a vytvoriť väčšiu náchylnosť na budúce tepelné a imunitné ochorenia.

V krátkosti o zdraví:

Halucinácie pri Parkinsonovej chorobe: Halucinácie sú obzvlášť časté u pacientov s Parkinsonovou chorobou, no pacienti aj lekári ich niekedy ignorujú. Považujú ich totiž za vedľajší účinok nasadených liekov. Nový výskum však ukázal, že môžu byť predzvesťou rýchlejšieho priebehu Parkinsonovej choroby.

Halucinácie sú obzvlášť časté u pacientov s Parkinsonovou chorobou, no pacienti aj lekári ich niekedy ignorujú. Považujú ich totiž za vedľajší účinok nasadených liekov. Nový výskum však ukázal, že môžu byť predzvesťou rýchlejšieho priebehu Parkinsonovej choroby. Osamelosť môže škodiť: Rozdiel medzi samotou a osamelosťou je veľký. Kým tú prvú človek občas vyhľadáva, tej druhej by sa najradšej vyhol. Štúdie navyše ukazujú, že osamelosť môže byť pre zdravie rovnako škodlivá ako fajčenie či zlá strava. Účinnú ochranu môže poskytnúť zmysluplnosť.

Rozdiel medzi samotou a osamelosťou je veľký. Kým tú prvú človek občas vyhľadáva, tej druhej by sa najradšej vyhol. Štúdie navyše ukazujú, že osamelosť môže byť pre zdravie rovnako škodlivá ako fajčenie či zlá strava. Účinnú ochranu môže poskytnúť zmysluplnosť. Rastúci počet pacientov s ADHD: Odborníčky tvrdia, že problémy s reguláciou emócií sa pri ADHD dlho zanedbávali. Súčasný výskum však naznačuje, že môžu byť chýbajúcou časťou skladačky: napovie, čo sa deje v mozgu pacientov s touto diagnózou, a ako ich môžeme lepšie liečiť.

Všesvet: Prekliate hory aj ferraty. Kosovo bojuje so zlou povesťou, turizmus rastie len pomaly

Kariérny postup. (zdroj: Sliacky)

Zdravá kuracia pita. (zdroj: Adobe Stock)

Keď si potrebujete pripraviť rýchly obed aj so sebou, zdravá kuracia pita je riešenie.

