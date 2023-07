Stranu Za ľudí už opustili viacerí poslanci parlamentu.

BRATISLAVA. Politickú stranu Veroniky Remišovej Za ľudí opustil ďalší z jej zakladajúcich členov – ekonóm Tomáš Meravý.

Dôvodom je, že nesúhlasil s tým, aby Za ľudí išla do volebnej koalície s hnutím OĽaNO a priatelia a Kresťanskou úniou. „Vždy som tvrdil, že niečo také pre mňa neprichádza do úvahy. Predsedníčke Remišovej som sa za našu doterajšiu spoluprácu poďakoval, no zároveň som jej povedal, že týmto sa naše cesty v straníckej politike rozchádzajú,“ uviedol na sociálnej sieti.

V septembrových parlamentných voľbách už nebude kandidovať.

Podporiť plánuje takú politickú stranu, ktorá bude garantovať proeurópsku zahraničnú politiku, rozvoj ekonomiky a zdravé verejné financie.

Do strany Za ľudí vstúpil Meravý pred štyrmi rokmi na odporúčanie Ivana Mikloša ako jeden z jej zakladajúcich členov s cieľom privodiť na Slovensku zmenu k lepšiemu. Jej zakladateľovi Andrejovi Kiskovi pomáhal ešte v jeho prezidentskej kampani v roku 2014, v ktorej porazil Roberta Fica.

Ako bývalý člen SDKÚ-DS podľa svojich slov vkladal veľké nádeje do Kiskovho projektu a veril, že jeho strana bude silnou stredopravou stranou so solídnym odborným zázemím a schopnosťou kompetentne riadiť štát. „S ľútosťou musím skonštatovať, že moje nádeje boli sklamané. Strana poslúžila v prvom rade ako výťah do vysokých funkcií pre Kiskovych blízkych ľudí. Otec zakladateľ krátko po voľbách odišiel a strana zložená z ideologicky a osobne nekompatibilných osobností sa čoskoro rozpadla,“ skonštatoval Meravý.

Dodal, že počas svojho trojročného pôsobenia vo vláde sa všetkými silami snažil byť baštou racionality a hrádzou proti populizmu. Ako poradca ministra financií bol zodpovedný za riadny chod Ekonomického krízového štábu a pomáhal chrániť ľudí pred dopadmi covidovej pandémie.

„Za zdravý rozum a rozpočtovú zodpovednosť som musel nejedenkrát bojovať nielen s koaličnými partnermi, ale aj na pôde vlastnej strany. Ale viac už na tieto aktivity nemám síl. Som z toho celého neskutočne unavený,“ zhodnotil Meravý.

Stranu Za ľudí už opustili viacerí poslanci parlamentu, napríklad Mária Kolíková vstúpila do klubu SaS a Juraj Šeliga a Jana Žitňanská odišli do strany Demkorati.

Zo strany odišiel v posledných dňoch aj štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Dušan Velič, ktorý teraz kandiduje za hnutie OĽaNO a priatelia.

Strana Za ľudí na svojom webe píše, že má silnú členskú základňu v regiónoch.

Pre Aktuality.sk Remišová uviedla, že len za posledný mesiac do strany Za ľudí prijali niekoľko desiatok nových členov.

„V uplynulom období registrujeme odhlášky v jednotkách z rôznych dôvodov, no snažíme sa s každým, kto o to má záujem, naďalej korektne spolupracovať,“ povedala.

Na otázku, koľko presne má strana členov, Remišová konkrétne neodpovedala, povedala len, že ich má viac ako SaS a má vraj aj vyše 400 registrovaných sympatizantov.

Predčasné parlamentné voľby 2023