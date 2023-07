Polícia by si vydýchla, keby Hamran odišiel, tvrdí Saková. Kyselica ho bránil

Saková a Kolíková kritizovali Hamrana za výroky o Šimkovi.

BRATISLAVA. Reakcia policajného prezidenta Štefana Hamrana na výroky ministra vnútra Ivana Šimka o nutnosti politickej kontroly polície, v rámci ktorej Hamran naznačoval možnosť odchodu z funkcie, bola prehnaná.

V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS).

„Ja rozumiem, že akcia si pýta reakciu," povedal Kolíková s tým, že statusy ministra Šimka ohľadom „rozviazaných rúk" polície boli nesprávne.

Kolíková: Šimka odvolať netreba

Policajný prezident však podľa nej mal reagovať iným spôsobom, konkrétne si mali podľa nej s ministrom celú vec vydiskutovať. Samotné výroky Šimka pritom podľa nej boli chybou.

Na druhej strane sa podľa Kolíkovej predmetné výroky snažil minister neskôr modifikovať. „Ja si myslím, že veľmi dobre vie, čo je jeho rola," skonštatovala Kolíková s tým, že si nemyslí, že by mala prezidentka ministra vnútra odvolať.

Saková Hamrana kritizovala, Kyselica ho bránil

Podľa exministerky vnútra a poslankyne Denisy Sakovej (Hlas) zákon o Policajnom zbore hovorí, že prezident Policajného zboru je zodpovedný ministrovi vnútra. „Veď minister riadi rezort a minister je zodpovedný za chod rezortu," zdôraznila Saková.

Zároveň povedala, že keby Hamran odišiel z funkcie„ 95 percent Policajného zboru by si vydýchlo".

Bývalý policajt a poslanec Lukáš Kyselica (OĽaNO) označil Šimka za politika starej éry. „Tak to fungovalo 30 rokov," povedal s tým, že minister je dostatočne skúsený, aby prešiel sebareflexiou ohľadom svojich výrokov.

Zároveň Kyselica uviedol, že rezignáciu vedenia polície na čele s Hamranom si nevie predstaviť.

„Konečne sa tu nastavilo fingovanie polície, čo sa týka vyšetrovania ako úplná nezávislosť. A teraz by tu mal prísť návrat do starých čias? Ja si to neviem predstaviť," vyhlásil poslanec.

