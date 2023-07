Zasadli v zimnej jazdiarni. Poslanci ani jednu z mimoriadnych schôdzí neotvorili

Kollár odložil schôdze na sobotu.

BRATISLAVA. Poslanci sa v piatok stretli hneď na dvoch mimoriadnych schôdzach parlamentu. Ani jednu sa podľa predpokladov nepodarilo otvoriť.

Poslanci nemôžu zasadať v rokovacej sále v budove parlamentu, lebo im po dvadsiatich rokoch menia staré hlasovacie zariadenia, na ktorých výpadky sa čoraz častejšie sťažovali. Zákonodarcovia tak zasadli v zimnej jazdiarni pri Bratislavskom hrade

Po viacerých pokusoch na otvorenie schôdze k návrhu skupiny 30 poslancov na prijatie uznesenia o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií neprišiel do rokovacej sály dostatok poslancov.

Počas druhého pokusu o začatie schôdze sa prezentovalo 60 poslancov. Schôdzu odložil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na sobotu o 9.00 h.

Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze iniciovali poslanci Smeru aj poslanci okolo Tomáša Tarabu (nezaradený). Poslanci chceli návrhom uznesenia požiadať dočasne poverenú vládu, aby okamžite pre mestá, obce a vyššie územné celky ako kompenzáciu vysokých cien energií uvoľnila z rezervy štátneho rozpočtu na rok 2023 sumu 108 miliónov eur. Túto kompenzáciu prisľúbila samosprávam ešte bývalá vláda.

V stredu sa po rokovaní so zástupcami samospráv premiér Ľudovít Ódor vyjadril, že ich žiada o trpezlivosť do 15. augusta. Vtedy má mať vláda k dispozícii hotovú polročnú správu o stave verejných financií. Môže tak potom nájsť riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo.

Otvoriť sa nepodarilo ani druhú mimoriadnu schôdzu k situácii v rezorte vnútra, na druhý pokus sa prezentovalo 58 zákonodarcov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Záhada Šimkovho úsmevu Čítajte

Zvolanie inicioval Smer. Podľa jeho predsedu Roberta Fica chcú vyzvať Ódora, aby odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana a navrhol vláde odvolať šéfa policajnej inšpekcie Petra Juhása.

Dôvodom je medializovaný konflikt policajných funkcionárov s dnes už bývalým ministrom vnútra Ivanom Šimkom.

Schôdza sa výnimočne konala v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Dôvodom je aktuálna rekonštrukcia rokovacej sály v hlavnej budove parlamentu.

Hegera mrzí, že Ódor otáľa

Obe schôdze boli zbytočné, vyvolávajú chaos a sú kampaňou Smeru, vyhlásil nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger.

Smer si mal podľa neho radšej zvolať tlačové konferencie a nemusel do svojej kampane zapájať poslancov parlamentu za štátne peniaze.

Heger tvrdí, že peniaze v rozpočte na dofinancovanie samospráv sú a mali byť čo najskôr vyplatené. Mrzí ho, že premiér Ódor otáľa. Skutočný problém však vidí v nekrytých výdavkoch, ktoré spôsobili populistickí poslanci návrhmi bez krytia v štátnom rozpočte.

Čo sa týka kauzy okolo policajného prezidenta Štefana Hamrana a exministra vnútra Ivana Šimka, podľa Hegera ju Fico zneužíva na vlastné "očistenie".

Podľa Mariána Viskupiča (SaS) by bolo dobré, keby sa súčasný parlament už do volieb nezišiel. SaS podľa jeho slov nechce robiť PR strane Smer, ktorá rokovania iniciovala a nezúčastnila sa na nich. Na margo financovania samospráv dodal, že by bolo dobré, keby vláda zmenila názor a peniaze uvoľnila.

Mnohí sa podľa Fica neprezentovali

Fico upozornil, že napriek tomu, že bolo v parlamente prítomných dosť poslancov a všetci sa tvária, že chcú pomôcť samosprávam, mnohí sa neprezentovali a schôdza tak nemohla začať.

Avizoval, že poslanci jeho strany prídu do parlamentu aj v sobotu, kedy má byť ďalší pokus na otvorenie mimoriadnej schôdze.

Pripomenul, že mestá a obce dostali v minulosti od vlády jasný prísľub kompenzácií vysokých cien energií a v tohtoročnom rozpočte je na to vytvorená rezerva 200 miliónov eur. V súčasnosti samosprávy požadujú aspoň 108 miliónov eur.

Vládu Ľudovíta Ódora vyzvala k pomoci samosprávam aj strana Hlas. Ako vyhlásil predseda strany Peter Pellegrini, keby vláda riešila problémy ľudí, nemuseli by sa zvolávať mimoriadne schôdze.

Člen predsedníctva Hlasu Michal Kaliňák v mene strany garantoval, že samosprávy nikdy nenechajú na vedľajšej koľaji. Podpredseda strany Richard Raši na záver uviedol, že EÚ prispieva na to, aby sa stierali regionálne rozdiely, no Hegerova a Matovičova vláda tieto peniaze premrhali. Keď vláda nepomôže, tak sa podľa Rašiho začnú slovenské regióny vyľudňovať.