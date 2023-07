Víkendový výber: Ženská homosexualita tu bola vždy, aj keď by ju mnohí radšej nevideli

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Robila všetko pre to, aby nikto nespochybňoval jej orientáciu. Kamila mala počas socializmu radšej povesť kokety, ako lesby. Aj keď bola ženská homosexualita v minulosti prehliadaná, neznamená, že tu nikdy nebola. Viac sa dozviete v texte Michala Dudoňa.

Pre stereotypnú Barbie je každý deň rovnaký. Každý deň jej prinesie rovnakú radosť z hudby, tanca, pláže a pozornosti Kenov. Myslí si, že to tak bude navždy. Jej bezstarostnosť narušia až nečakané, neodbytné myšlienky na smrť, píše Kristína Kúdelová.

Oppenheimer vzbudzoval tak trochu falošné očakávania na úrovni filmového zázraku a ten sa napokon nekoná. Nolanov film je popri spektakulárnosti najmä obrazom geniálneho vedca, ktorý pre Ameriku urobil kus práce, aby bol neskôr spochybňovaný, píše Daniel Bernát.

Radšej povesť prostitútky, než lesby. Prečo prekážali komunistom homosexuálne ženy?

Niektoré ženy neboli len kamarátky. Fotografia z roku 1943. (zdroj: Archív K. Nádaskej)

Kamila sa narodila v roku 1948. Už ako osemnásťročná pracovala na Magistráte hlavného mesta Prahy a neskôr sa zúčastnila aj na súťaži Správne dievča.

„Bola to perfektná príležitosť zamaskovať, že som na dievčatá," vysvetľovala. "Keď sa niečo volalo „dokonalé dievča“ alebo malo niečo podobné v názve, pomyslela som si: ponáhľaj sa, to je opäť skvelé, budeš mať alibi. Celý národ to sledoval,“ uviedla Kamila v rozhovore s českou sociologičkou Věrou Sokolovou, ktorá sa v knihe Queer Encounters with Communist Power (Queer ľudia a ich stretnutia s komunistickou mocou) zaoberala životom LGBTI+ ľudí počas socializmu.

Kamila skončila v celonárodnom kole na druhom mieste. Jej účasť v šou bola maskovacou stratégiou. V práci ani v rodine totiž nikto nevedel o jej sexuálnej orientácii. A predpokladala, že nikomu by ani nezišlo na um, že žena s ambíciou stať sa dokonalým dievčaťom so všetkým, čo k tomu v socialistickom Československu patrilo, by mohla byť lesba.

Ako konštatuje Sokolová, účasťou v súťaži si mladá žena zabezpečila, že jej "správnu", teda väčšinovú orientáciu či identitu nik nespochybňoval.

Byť stereotypná žena je slobodná voľba. Už aj Barbie pochopila, že svet je chorý

Margot Robbie a Ryan Gosling vo filme Barbie. (zdroj: IMDB)

V deň, keď sa do programu kín dostal film Barbie, kinosály sa plnili mladými ženami v ružovom. Dobre sa bavili. Evidentne patrili k poučenému publiku. Reklamu na najslávnejšiu bábiku nečakali a nenechali sa pomýliť ani cukríkovým ružovým vizuálom v spotoch, ktoré tento projekt už vyše roka ohlasovali.

Bola to od začiatku pozoruhodná hra s očakávaniami. Film produkovala firma Mattel, teda výrobca Barbie. Ona asi nemala záujem, aby ju niekto v kinách zhadzoval. No zároveň musela vedieť, kto je Greta Gerwig a aký typ kinematografie zastupuje.

Greta Gerwig vyšla z nezávislej americkej scény, jej hrdinkami boli vždy originálne a samostatné ženy. Nebolo by teda prekvapením, keby sa na spoluprácu s Mattelom chystala s pokútnymi myšlienkami nakrútiť niečo podvratné. Alebo minimálne dvojzmyselné. Nič také sa však nestalo.

Ufňukanec alebo génius? Mám pocit, že mám krv na rukách, hovorí Oppenheimer

Robert J. Oppenheimer je najdôležitejšou osobou, ktorá kedy žila, myslí si režisér Christopher Nolan. (zdroj: CinemArt SK)

Keď mladého Oppenheimera rozčúli jeho profesor, v skratovej reakcii mu otrávi jablko, ktoré si odložil na stole. Neskôr svoj skutok síce odčiní, ale jablko sa tu neobjavilo len tak pre nič za nič.

Oppenheimer má pred sebou veľký objav, ktorý posunie hranice poznania. A dospeje až k vyhláseniu, že sa stal smrťou. V novom filme scenáristu a režiséra Christophera Nolana, ktorý obsadil veľa známych hercov, no najväčšiu úlohu zohráva on. V dobrom i zlom.

V čase svojho štúdia v Nemecku ešte Oppenheimer netušil, aká kariéra ho čaká a čím sa preslávi. Vtedy ešte „nepoznal noty, ale hudbu už počul“. V hlave mu vírili obrazy energií, siločiar a mohutných výbuchov. No hoci je ústredným živlom filmu oheň, v prvom zábere sú dažďové kvapky, ktoré ústredný hrdina smutne pozoruje.

Režisérka Barbora Berezňáková: Poznala som veľa bohatých ľudí. Ani oni si kvalitu života nekúpia

Režisérka Barbora Berezňáková. (zdroj: Viki Kollerová)

Pred štyrmi rokmi mala režisérka Barbora Berezňáková v kinách film Skutok sa stal. Vytvorila v ňom psychologický portrét tých, čo boli pri tom. A zároveň vyjavila príčiny, prečo nás únos prezidentovho syna vrhol do atmosféry zmaru.

Po voľbách 2020 pocítila, že krajina sa dostala do mentálneho skanzenu a odsťahovala sa do New Yorku, kde kedysi študovala a kde sa jej vďaka zelenej karte podarilo dostať k rôznym kurióznym zamestnaniam.

Bolo to pre ňu objavné obdobie. Pochopila, pre aké maličkosti môže človek zostať na ulici, prečo sa šikovní ľudia, ktorí by mohli byť veľmi úspešní, psychicky ochorejú, a vďaka randeniu sa pustila aj do sociologického výskumu, ako politická korektnosť ovplyvňuje romantické vzťahy.

Nikdy pri tom neprestala myslieť na Slovensko. Ani teraz, keď už zase žije v Berlíne. Vonku naberám rozhľad, doma tvorím, hovorí. Čuduje sa, že sa tu venujeme počtu Kollárových detí, s nevôľou vníma slovo normálny v sloganoch politických strán a upozorňuje na to, že na kandidátkach by nemali myslieť len na rovnaké zastúpenie mužov a žien.

„Slobodná matka sa v parlamente bude rozhodovať inak ako muž, ktorý sa celý život venoval kariére a manželka mu žehlí košele,“ hovorí.

Vtáčí spev dokáže pomôcť nášmu duševnému zdraviu. Oplatí sa ho počúvať aj cez slúchadlá

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Chcete zlepšiť svoje duševné zdravie? Začnite si všímať vtáctvo. Dve štúdie uverejnené minulý rok v časopise Scientific Reports ukázali, že pozorovať alebo počúvať vtáky môže napomáhať našej duševnej pohode. Výskumy neustále dokazujú, že častejší kontakt a interakcia s prírodou sa spájajú s lepším zdravím tela aj mozgu.

Vtáky sa javia ako špecifický zdroj týchto liečivých účinkov. Sú takmer všade a poskytujú spôsob, ako nás spojiť s prírodou - a aj keď sú ukryté v korunách stromov alebo v podraste, stále môžeme nachádzať potešenie v ich speve.

„Zvláštnosťou vtáčieho spevu je, že aj keď ľudia žijú v mestskom prostredí a nemajú veľa kontaktu s prírodou, spájajú si spev vtákov s vitálnym a neporušeným prírodným prostredím,“ povedal Emil Stobbe, autor jednej zo štúdií a absolvent environmentálnej neurovedy na Inštitúte Maxa Plancka pre ľudský rozvoj.

Najnovšie výskumy tiež naznačujú, že počúvanie nahrávok vtáčieho spevu, dokonca aj cez slúchadlá, môže zmierniť negatívne emócie.

Horúčavy trápia aj psy. Veterinárka radí, ako im pomôcť

Aj pes sa potrebuje v lete ochladiť. (zdroj: TASR)

Aj keď je vonku tak horúco, že by ste si na chodníku mohli pražiť vajce, váš pes stále potrebuje chodiť von. Extrémne horúčavy môžu mať pre psy ničivé a bolestivé následky vrátane spálených labiek, vyčerpania z tepla, úpalu a smrti.

Sarah Carotenuto, docentka na University of Arizona College of Veterinary Medicine, ktorá už dvadsať rokov pracuje v oblasti pohotovostnej veterinárnej starostlivosti, vysvetľuje, ako udržať psy v bezpečí a pohode aj počas extrémnych horúčav.

Skupinová terapia môže byť silno liečivá a aj finančne výhodnejšia, keď potrebujete pomoc

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Vo svojej slávnej a obsiahlej knihe Teória a prax skupinovej psychoterapie píše známy psychiater a psychoterapeut Irvin D. Yalom, že „mnoho pacientov vstupuje do terapie so znepokojujúcou myšlienkou - že sú vo svojej mizérii jedineční, že len oni majú určité desivé alebo neprijateľné problémy, myšlienky, impulzy a fantázie“.

Práve skupinová terapia môže byť odpoveďou na túto znepokojujúcu myšlienku. Len málokto je vo svojich problémoch sám alebo sama.

Skupinová terapia je pritom rovnocenná s individuálnou psychoterapiou a môže byť aj rovnako účinná a úspešná. Človek si vďaka nej uvedomí, že rôzni ľudia zažívajú podobné emócie či ťažkosti a konfrontuje sa s tým, ako ich riešia a prežívajú iní.

Kultúrne tipy

Kubalova tvorba je nadčasová, oslovuje divákov v každej dobe, využíva prvky čierneho humoru, inotajov a persifláží. (zdroj: SFU)

Kubalova storočnica, Štreitove výstavy aj Farmanovej ženskosť. Kam za kultúrou od 21. do 28. júla?

Tip na výlet

Schaubmarov mlyn v Pezinku. (zdroj: SNG)

V Schaubmarovom mlyne v Pezinku možno relaxovať, tvoriť a ochutnávať ovocie. Pobočka SNG ponúka výstavy, rezidencie, funkčný mlyn a prístupný ovocný sad.

Víkendový recept

Nepečený tvarohový koláč s drobným ovocím. (zdroj: Fotolia)

Aký je najlepší nepečený tvarohový koláč? Z desiatich receptov si vyberiete.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.