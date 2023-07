Ranný brífing: Vojna v polícii ide do finále, „odtrhnutý“ Orbán zaskočil Fica aj Danka

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Policajná inšpekcia uzatvára vyšetrovanie elitných policajtov okolo Jána Čurillu. Stíhanie tímu je jadrom vojny v polícii. Pochybnosti však zostali a ešte aj pribúdajú. Vyšetrovateľ zmenil aj kvalifikáciu skutkov.

Maďarský premiér Viktor Orbán spochybnil suverenitu Slovenska, keď ho označil za „odtrhnuté územia“. Ohradili sa proti tomu aj politici, ktorí Orbánov štýl vlády dlhodobo chvália, ako sú Robert Fico či Andrej Danko. Béla Bugár sa zase obáva, že výroky pomôžu pred voľbami vytiahnuť maďarskú kartu.

Barbie valcuje kiná. Za prvý víkend premietania zarobila 155 miliónov dolárov, čo je zatiaľ najviac v tomto roku. Trblietavý ružový svet plastovej bábiky však neponúka plochý ničnehovoriaci príbeh, ale sofistikovanú kritiku moderného sveta. Aké sú hlavné posolstvá filmu? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prípad čurillovcov inšpekcia uzatvára pred voľbami. V kauze sú ďalšie pochybnosti

Ján Čurilla, ktorý je dnes zástupcom riaditeľa odboru NAKA Bratislava. (zdroj: SME/Peter Kováč)

Vyšetrovanie elitných vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu sa po takmer dvoch rokoch blíži ku koncu. Inšpekcia určila krátko pred parlamentnými voľbami termín preštudovania spisu, po ktorom by sa malo rozhodovať, či bude podaná obžaloba na súd.

Krátko predtým inšpekcia zároveň zmenila kvalifikáciu skutkov, pre ktoré sú obvinení. Súvisia s tým, že údajne manipulovali kauzy.

Advokát čurillovcov Peter Kubina hovorí, že presun kauzy na súdy by privítal, no zároveň žiada vyšetrovateľa inšpekcie o nápravu chýb, ktoré v prípade vidí. Najmä v tom, že inšpekcia dodnes nepovedala, kto sú poškodení, a preto ich ani nevypočula.

„Potreby volebnej kampane sú však neúprosné. Náprava týchto pochybení by znamenala, že to do volieb nestihnú,“ hovorí Kubina. Očakáva preto, že s návrhom nepochodí, spor sa dostane na súd a opoziční politici budú z obžaloby citovať ešte v rámci predvolebnej kampane.

Ako nehanebne Fico klamal: Uložme si do pamäti, ako nehanebne Fico klamal, keď celé mesiace otŕčal verejnosti nahrávky s „nezrozumiteľnými“ medzerami. Toto je idol ešte stále pätiny obyvateľstva, píše Nataša Holinová.

Orbán hovorí o odtrhnutých územiach, vyhrotiť môže aj voľby na Slovensku

Maďarský premiér Viktor Orbán. (zdroj: SITA/AP)

Baile Tušnad má menej ako dvetisíc obyvateľov a je najmenším mestom v Rumunsku. V kúpeľnom meste v transylvánskych horách však väčšinu času počuť maďarčinu – maďarská menšina tu tvorí až 90 percent obyvateľstva. Je to tiež miesto, kde takmer každoročne vystúpi maďarský premiér s prejavom, ktorý vyvoláva kontroverzie nielen v Rumunsku.

Práve na Transylvánskej letnej škole v roku 2014 Viktor Orbán povedal, že sa snaží vybudovať „iliberálny“ štát s národným prístupom. Minulý rok zase hovoril o úpadku západnej civilizácie, miešaní rás a kritizoval Slovensko aj Česko za to, že aktuálne „preferujú postzápadný svet“.

Po roku sa Orbán do Transylvánie vrátil a tentoraz pobúril tým, že označil Slovensko a Rumunsko za „odtrhnuté územia“, a kritizoval aj neschopnosť a slabý politický výkon maďarských strán na Slovensku.

Pre Orbánove výroky si slovenské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo aj maďarského veľvyslanca. Ohradili sa proti nim aj politici, ktorí Orbánov štýl vlády dlhodobo chvália, ako sú Robert Fico či Andrej Danko.

Odtrhnuté je skôr orbánovské Maďarsko: Stále nevymysleli, ako sa dostať k pozastaveným eurofondom. V postoji k Ukrajine si nenašli spojencov nie že v EÚ, ale ani vo V4. Fidesz chodí rozdávať rozumy o rodinnej politike a z domu vyháňa Maďarov do exilu, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Smer je favoritom bookmakerov: Stávkové kancelárie už vypisujú kurzy na predčasné parlamentné voľby. Staviť sa dá na prvého premiéra s dôverou parlamentu, ale aj na celkového víťaza volieb či umiestnenie konkrétnych strán. Ako celkového víťaza volieb kurzy favorizujú najmä stranu Smer.

OĽaNO zachraňujú sociálne siete: Iba strane OĽaNO sa podarilo narušiť hegemóniu Smeru a Republiky na facebooku. Analýza interakcií príspevkov politikov a politických strán za posledný rok naznačuje, ako vystúpenia Igora Matoviča v kultúrnych domoch zachránili OĽaNO šancu na parlament.

Iba strane OĽaNO sa podarilo narušiť hegemóniu Smeru a Republiky na facebooku. Analýza interakcií príspevkov politikov a politických strán za posledný rok naznačuje, ako vystúpenia Igora Matoviča v kultúrnych domoch zachránili OĽaNO šancu na parlament. Odmietnutie obžaloby na Paru: Senát Najvyššieho súdu rozhodol o zamietnutí sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, ktorým odmietol obžalobu podanú na advokáta Mareka Paru. Prípad obvineného advokáta sa vracia späť do prípravného konania.

Katedrálu v Odese chcel zničiť už Stalin. Teraz sa o to pokúša Putin

Poškodená katedrála Premenenia Pána v Odese. (zdroj: The Washington Post/Heidi Levine)

Ak najväčšia katedrála v tomto obliehanom prístavnom meste prežila Josifa Stalina, prežije aj Vladimira Putina, povedal Myroslav Vdodovyč, hlavný kňaz Katedrály Premenenia Pána, necelý deň po tom, čo ju spolu s ďalšími dvadsiatimi štyrmi architektonickými pamiatkami z rôznych končín mesta poškodila paľba ruských rakiet.

Katedrálu Premenenia Pána prvýkrát zničili v roku 1936 za Stalina, keď sa režim pokúšal zbaviť Sovietsky zväz náboženstva. „Viackrát sa ju pokúšali vyhodiť do vzduchu, ale múry boli také hrubé, že sa im to nepodarilo,“ povedal Vdodovyč. Rozhodli sa tak naplniť výbušninami vežu katedrály, „tú potom vyhodili do vzduchu a veža spadla na kostol,“ povedal Vdodovyč.

Odesa, kľúčové prístavné mesto, zažíva nočné raketové útoky odvtedy, čo ruský prezident zrušil dohodu sprostredkovanú OSN a Tureckom, ktorá umožňovala Ukrajine vyvážať obilie a zmierňovala globálnu potravinovú krízu zaťažujúcu rozvojový svet.

Ukrajina odpovedala vzdorom - podnikla útoky dronmi na budovy v Moskve a na muničný sklad na Kryme - zatiaľ čo upratovacie čaty a farníci odstraňovali trosky zo zasypaných podláh katedrály.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Rusko používa hlad ako zbraň. Útokmi na prístavné mestá blokuje vývoz obilia Na ukrajinské obilie sa spolieha 347 miliónov ľudí v zahraničí. Vyplýva to z údajov humanitárnej organizácie Medzinárodný záchranný výbor. Mnohé africké krajiny sú na ňom takmer úplne závislé.

Ukrajinský postup: Ukrajinská armáda zaznamenala v rámci protiofenzívy malý postup na juhu krajiny a v okolí Bachmutu na východe Ukrajiny, informoval hovorca generálneho štábu ukrajinskej armády Andrij Kovaliov. Ukrajinské sily postúpili na južnom fronte smerom k obci Staromajorske.

Horúce odstavenie bloku elektrárne: Ruskí vojaci v Záporožskej jadrovej elektrárni uviedli jeden z blokov do stavu horúceho odstavenia, informovala energetickú spoločnosť Enerhoatom a inšpekcia jadrového dozoru. Predstavuje to riziká pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť.

Míny v areáli elektrárne: Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu našli v areáli okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne protipechotné míny. Míny objavili experti v pásme vymedzenom vonkajšími a vnútornými bariérami umiestnenými po obvode elektrárne.

Smrť ukrajinských zajatcov: OSN odmietla verziu Moskvy o incidente v okupovanom meste Olenivka, kde zahynuli desiatky ukrajinských zajatcov. Udalosť sa odohrala 30. júla 2022. Rusko tvrdilo, že ich zabila raketa vypálená ukrajinskými vojakmi. Podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka ruská verzia nezodpovedá zisteniu jeho úradu.

Ďalší balík americkej pomoci: Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote do 400 miliónov dolárov. Zásielka má obsahovať muníciu pre raketomety HIMARS a systémy protivzdušnej obrany NASAMS, aj rakety Stinger a Javelin či prieskumné drony.

Zo zahraničných webov:

Poliaci si v Čadci a Žiline spravili schránky. Ich dlhy sa počítajú na milióny

Mesto Žilina. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Keď v januári 2021 Slovensko bojovalo s pandémiou nového koronavírusu, médiá informovali o tom, že Poľsko vysiela do Žilinského kraja svojich dobrovoľníkov. Ako znak solidarity mali pomôcť pri „skríningovom testovaní“.

Nebolo to až také prekvapivé. Žilinský kraj má s Poľskom, respektíve poľskými prihraničnými mestami a obcami dlhodobú spoluprácu, často sú kultúrne, spoločensky, ale aj ekonomicky prepojené.

Nie všetky ekonomické záujmy poľských podnikateľov na Slovensku sú však poctivé, ako ukazuje rebríček najväčších dlžníkov finančnej správy v Žilinskom kraji. Až v polovici firiem z prvej desiatky figurujú občania Poľska.

INDEX v ďalšej časti seriálu Čierne ovce rozoberá desať najväčších dlžníkov Finančnej správy zo Žilinského kraja.

V krátkosti z ekonomiky:

VšZP zazmluvní nemocnicu Bory: Všeobecná zdravotná poisťovňa pokračuje v zazmluvňovaní nemocnice Bory. Od začiatku augusta v nemocnici zazmluvní plný rozsah zdravotnej starostlivosti vo všetkých ambulanciách. Plný rozsah sa týka aj stacionárov a operačných výkonov, ktoré nemocnica poskytuje v jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Rodičovský príspevok: Rodičia detí vo veku od troch do šiestich rokov budú môcť od nového školského roka aj naďalej dostávať rodičovský príspevok v rovnakej výške, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy. V štátnych materských školách je dlhodobým problémom nedostatok miest, a preto najmä mladšie deti často do materských škôl neprijmú.

Problémové nové logo Twitteru: Rozhodnutie miliardára Elona Muska premenovať spoločnosť Twitter na X môže byť právne komplikované. Právo na duševné vlastníctvo písmena X majú aj iné firmy, vrátane Microsoftu alebo spoločnosti Meta Platforms. X sa široko používa a cituje v ochranných známkach, takže firma môže byť v budúcnosti nútená svoje logo brániť na súde.

Katarskí vladári boli naivní. Paríž blafuje, Madrid mlčí a Saudi sa zalizujú

Prezident PSG Násir Al-Chelajfí a Kylian Mbappé. (zdroj: SITA/AP)

Nebolo to tak dávno, čo sa Kylian Mbappé postavil pred zaplnený Park Princov v Paríži s dresom, ktorý mal na sebe rok 2025. Prezident Paríža St. Germain Násir Al-Chelajfí vyslovil vetu: „Dnešok je historický deň pre náš klub.“

K nej dodal: „Kylian s nami zostane najbližšie tri roky, je to pre nás veľmi dôležité, dokonca pre celé Francúzsko. Je to silný signál, že si udržíme najlepšieho hráča na svete.“ Pravdepodobne si len niečo nahováral, keďže sa zo spomínaných troch rokov môže stať len jeden.

„Kylian tu zostane, pretože Paríž ho stavia do pozície najlepšieho futbalistu na svete,“ dodal hrdo. Najlepší futbalista na svete, ktorý doposiaľ nezískal Zlatú loptu či vysnenú trofej Ligy majstrov.

Mbappé nedávno priznal, že s klubom neplánuje predĺžiť zmluvu, čo by znamenalo, že by ďalšie leto odišiel zadarmo. To sa, samozrejme, parížskemu klubu nepáči. Vyzerá to tak, že sa vzťah medzi hráčom a vedením riadne pokazil.

Jasnejšia než tisíc sĺnk. Aká bola prvá jadrová bomba Trinity

Ohnivá guľa šestnásť milisekúnd po výbuchu. Najvyšší bod siahal až dvesto metrov do výšky. (zdroj: Los Alamos National Laboratory)

Je ráno 16. júla 1945, päť hodín, 29 minút a dvadsať sekúnd. Odpočítavanie sa skončilo, na sekundu sa rozhostilo ticho a zrazu nad púšťou v Novom Mexiku neďaleko mestečka Alamogordo vyšľahol záblesk jasnejší než tisíc sĺnk.

Povrch zeme práve poškvrnil prvý jadrový výbuch a ľudstvo vstúpilo do atómovej epochy. To, čo nasledovalo potom, definitívne ukončilo druhú svetovú vojnu, ale zároveň má na svedomí technológiu, ktorá za desaťročia zničila desaťtisíce životov a doteraz zásadne ovplyvňuje geopolitické rozdelenie sveta.

Vedecký tím projektu Manhattan začal pracovať v júni 1942 pod vedením Roberta Oppenheimera, ktorý sa označuje za jednu z hnacích síl celého výskumu. Projekt počas trvania zamestnal 130-tisíc ľudí a stál dve miliardy dolárov, čo v súčasnosti zodpovedá približne 26 miliardám.

Test prvej atómovej bomby pod označením Trinity sa odohral v roku 1945. O vývoji prvej jadrovej bomby a živote vedúceho tímu Roberta Oppenheimera rozpráva film Oppenheimer, ktorý je aktuálne v slovenských kinách.

V krátkosti z vedy a techniky:

Požiare mali krajinám pomáhať: Kým kedysi boli požiare v Stredomorí pre určitú časť krajiny životne dôležité, v dnešnom svete prinášajú čoraz viac katastrofických scenárov. Na počiatku väčšiny požiarov je pritom človek, ktorý vytvára iskry, ale aj podmienky vhodné na rýchle šírenie plameňov.

Štvordňový pracovný týždeň: Alex Soojung-Kim Pang, programový riaditeľ organizácie 4 Day Week Global, sa nazdáva, že už teraz sa množstvo firiem pohráva s kratším pracovným časom. Podľa jeho názoru sa však nerobí dosť pre to, aby sa zistilo, čo funguje a čo nie.

Psychická manipulácia v rodinách: Mnohí ľudia prosperujú vďaka podpore rodiny. Mnohí však nie, najmä keď je v hre gaslighting. Tento pojem opisuje psychologickú manipuláciu, ktorá sa neustále opakuje, a kde jedna osoba s mocou trvá na tom, že to, ako vníma veci ona, je realita.

Rozhovory ZKH: David Púchovský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa rodí rozhodnutie urobiť takýto verejný coming out? Ako sa znáša hejt na verejnej pozícii v polícii? A aké boli reakcie jeho okolia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Davidom Púchovským, správcom sociálnej siete policajného zboru.

Všesvet: Storočnú väznicu zatvorili len nedávno. Dnes do Litvy láka aj nadšencov známeho seriálu

Karikatúra

X-Man. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Hovädzie po burgundsky. (zdroj: Fotolia)

Eintopf jedlá, teda pokrmy pripravené v jednom hrnci, sú populárne nielen kvôli spotrebe riadu. Nemecký kuchársky vynález oceníte aj vy.

