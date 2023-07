Ranný brífing: Para si môže vydýchnuť, pestovateľ konopy o takom šťastí hovoriť nemôže

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Dvorného advokáta Smeru Mareka Paru napriek úpornej snahe orgány činné v trestnom konaní nevedia dostať pred súd. Prečo? Lebo sa podľa súdu dopustili závažných procesných pochybení, ktorými Parovi porušili právo na obhajobu.

Za marihuanu, ktorú ani nemal na Slovensku, dostal 15 rokov. Prípad pestovateľa Tomáša Poora ukazuje nielen na rozdiely medzi slovenským a českým právom, ale zrejme aj na niekoľko dier v policajnej verzii.

Smer nie je jedinou stranou, ktorú sa – aspoň sa teda zdá – podarilo vzkriesiť. Prekvapivo tou druhou môže byť SNS aj s Andrejom Dankom. Ako sa to Dankovi podarilo, čím je SNS dnes a kam smeruje? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Paru nevedia dostať pred súd. Na čom padla obžaloba dvorného advokáta Smeru?

Obvinený advokát Marek Para. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Vypisoval si s Marianom Kočnerom, nahrali ho na poľovníckej chate, je obvinený z diskreditácie elitného prokurátora a jeho meno sa spomína aj v súvislosti s prípadom prípravy vraždy Sylvie Volzovej.

Dvorného advokáta Smeru Mareka Paru napriek úpornej snahe orgány činné v trestnom konaní nevedia dostať pred súd. Prečo? Lebo sa podľa súdu dopustili závažných procesných pochybení, ktorými Parovi porušili právo na obhajobu.

Marek Para je známy najmä z tlačových konferencií strany Smer, na ktorých pravidelne vystupuje po boku Roberta Fica. Para spolu s ostatnými členmi strany šíri naratív o ovplyvňovaní a politickom manipulovaní trestných konaní.

Najnovší verdikt v jeho prípade však tvrdí o opaku. A to takom, že aj v prípade stíhaní ľudí blízkych opozícii vie nájsť súd pochybenia. Vyzerá to tak, že Para sa tak skoro pred sudcu nepostaví.

Za marihuanu, ktorú ani nemal na Slovensku, dostal 15 rokov. V Česku by bol trest tretinový

Za pestovanie konopy padol na Slovensku ďalší drakonický trest. (zdroj: SITA/AP)

Pred týždňom padol na mestskom súde v Bratislave ďalší tvrdý trest za marihuanu. Vypočul si ho 44-ročný Tomáš Poor, ktorý je už viac ako rok vo väzbe.

Za konope si má odpykať pätnásť rokov za mrežami a súd mu chce siahnuť aj na majetok. Paradoxom je, že väčšinu rastlín mu zaistili v susednom Česku, kde by mu hrozil tretinový trest.

„Od začiatku môjho zadržania som sa priznával, že sušina a rastliny konope u mňa nájdené sú moje. Táto skutočnosť by sa mala brať ako poľahčujúca okolnosť, čo sa nakoniec v mojom prípade nestalo,“ hovorí spoza mreží neprávoplatne odsúdený Poor.

Kukláči ho zadržali v júli 2022 vo Veľkom Bieli, kde má trvalý pobyt. Marihuanu však pestoval v českej obci Želetice, ktorá je od Bratislavy vzdialená dve hodiny autom. Podľa policajtov marihuanu z Česka dovážal štyri roky, no predaj pred súdom sa im podarilo preukázať v dvoch prípadoch.

Na Slovensku je lepšie vraždiť: To, že sú sudcovia, ktorí zrejme bez akejkoľvek dilemy zlikvidovali týmto ľuďom život a zdemolovali rodiny, už vieme. No sú aj sudcovia, ktorým sa veľmi správne takýto prístup bridí a naozaj sa na Ústavný súd už obrátili. Výsledok je síce v nedohľadne, ale treba dúfať, že vidíme začiatok konca šialených trestov, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Hamran ostáva šéfom polície: Štefan Hamran bude aj naďalej prezidentom Policajného zboru, uviedol premiér Ľudovít Ódor a dodal, že Hamranovi dôveruje. Zároveň predpokladá, že polícia bude aj naďalej pokračovať v odhaľovaní káuz s tou istou intenzitou a motiváciou bez toho, aby do toho zasahoval.

Štefan Hamran bude aj naďalej prezidentom Policajného zboru, uviedol premiér Ľudovít Ódor a dodal, že Hamranovi dôveruje. Zároveň predpokladá, že polícia bude aj naďalej pokračovať v odhaľovaní káuz s tou istou intenzitou a motiváciou bez toho, aby do toho zasahoval. Peniaze na nové sanitky: Štátne záchranky nedostanú peniaze z plánu obnovy na nákup nových vozidiel. Vláda tak zrušila svoje pôvodné uznesenie z januára. Ministerstvo zdravotníctva už skôr avizovalo, že vyše 22 miliónov eur, pôvodne určených na obnovu vozového parku, bude rezervou pre iný projekt.

Štátne záchranky nedostanú peniaze z plánu obnovy na nákup nových vozidiel. Vláda tak zrušila svoje pôvodné uznesenie z januára. Ministerstvo zdravotníctva už skôr avizovalo, že vyše 22 miliónov eur, pôvodne určených na obnovu vozového parku, bude rezervou pre iný projekt. Úmrtnosť na Slovensku klesla: Na Slovensku v druhom štvrťroku tohto roka zomrelo 12 265 ľudí. Úmrtnosť medziročne klesla o jedenásť percent. Najčastejšou príčinou smrti boli choroby obehovej sústavy, informoval Štatistický úrad. Počet zomretých klesol medziročne vo všetkých krajoch Slovenska.

Horia Sicília, Korfu aj Chorvátsko. Požiare vyháňajú turistov aj domácich

Lesné požiare v Grécku. (zdroj: SITA/AP)

Najmenej štyridsať obetí si vyžiadali ničivé požiare v Stredomorí. Oheň zabíjal v Alžírsku, na Sicílii aj v Grécku. Extrémne vysoké teploty toto leto zasahujú do bežného života aj do turistickej sezóny, na viacerých gréckych ostrovoch museli v uplynulých dňoch turistov evakuovať.

Napriek tomu, že v Grécku sa má v najbližších dňoch ochladiť z rekordných 44 stupňov Celzia na približne 35 stupňov, predpoveď počasia zrejme ostrovom ako Sicília či Rodos nepomôže.

Taký rozsah horúčav by bez ľuďmi spôsobenej klimatickej zmeny nenastal. Teploty počas vlny horúčav, ktorá sa ešte v južnej Európe neskončila, boli v dôsledku klimatickej zmeny o 2,5 stupňa Celzia vyššie, skonštatovali tento týždeň vedci z Británie, USA a Holandska v rámci skupiny World Weather Attribution.

Pozrite si prehľad, kde teploty či podpaľači spôsobili masívne požiare a ktoré turistické destinácie museli v posledných dňoch bojovať s ohňom či s dymom.

V krátkosti z Ukrajiny:

Blokáda ukrajinských prístavov: Ruská Čiernomorská flotila po odstúpení Ruska od obilnej dohody zmenila rozmiestnenie svojich lodí, čím sa pravdepodobne pripravuje na blokádu ukrajinských prístavov, píše v novej správe britské ministerstvo obrany. Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť ozbrojených zrážok v Čiernom mori.

Ruská Čiernomorská flotila po odstúpení Ruska od obilnej dohody zmenila rozmiestnenie svojich lodí, čím sa pravdepodobne pripravuje na blokádu ukrajinských prístavov, píše v novej správe britské ministerstvo obrany. Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť ozbrojených zrážok v Čiernom mori. Možnosť útokov na civilné lode: Británia má informácie, podľa ktorých by ruská armáda mohla útočiť aj na civilnú lodnú dopravu v Čiernom mori, uviedla britská veľvyslankyňa pri OSN Barbara Woodwardová. Premiér Rishi Sunak ich odovzdal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.

Británia má informácie, podľa ktorých by ruská armáda mohla útočiť aj na civilnú lodnú dopravu v Čiernom mori, uviedla britská veľvyslankyňa pri OSN Barbara Woodwardová. Premiér Rishi Sunak ich odovzdal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Zasadne Rada NATO - Ukrajina: Bezpečnosť čiernomorských prístavov je kľúčom k mieru a stabilite na globálnom potravinovom trhu a svet o tom vie, povedal prezident Zelenskyj. O bezpečnosti ukrajinských prístavov a vývoze obilia má rokovať aj novovytvorená Rada NATO - Ukrajina.

Bezpečnosť čiernomorských prístavov je kľúčom k mieru a stabilite na globálnom potravinovom trhu a svet o tom vie, povedal prezident Zelenskyj. O bezpečnosti ukrajinských prístavov a vývoze obilia má rokovať aj novovytvorená Rada NATO - Ukrajina. Zodpovednosť za Krymský most: Ukrajinská tajná služba sa prihlásila k výbuchu nákladného vozidla, ktorý vlani v októbri poškodil Krymský most spájajúci Rusko a anektovaný polostrov. „Je to jedna z našich realizácií,“ povedal šéf SBU Vasyl Maljuk počas predstavovania poštovej známky venovanej práci špeciálnych služieb.

Ukrajinská tajná služba sa prihlásila k výbuchu nákladného vozidla, ktorý vlani v októbri poškodil Krymský most spájajúci Rusko a anektovaný polostrov. „Je to jedna z našich realizácií,“ povedal šéf SBU Vasyl Maljuk počas predstavovania poštovej známky venovanej práci špeciálnych služieb. Ukrajinský postup: Ukrajinskí vojaci oslobodili na juhu krajiny územie v okolí dediny Staromajorske v Doneckej oblasti, oznámil hovorca generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl Andrij Kovaľov. Staromajorske leží asi 100 kilometrov od Azovského mora.

Ukrajinskí vojaci oslobodili na juhu krajiny územie v okolí dediny Staromajorske v Doneckej oblasti, oznámil hovorca generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl Andrij Kovaľov. Staromajorske leží asi 100 kilometrov od Azovského mora. Ruská výroba dronov: Predstavitelia amerických tajných služieb upozornili, že Rusko s pomocou Iránu buduje v krajine zariadenie na výrobu dronov, ktoré by po dokončení mohlo mať významný vplyv na vojnu na Ukrajine. Nové zásoby dronov, majú byť „rádovo väčšie“ ako tie, ktoré doteraz dokázalo Rusko získať od Iránu.

Zo zahraničných webov:

Nemajú jediný kamión, ale riadia dopravu po celej Európe. Východniari budú ďalší Uber

Zakladateľ spoločnosti Swida Innovative Viktor Sučka a jeho mama Helena. (zdroj: Lukáš Klčo)

Tridsiatnik Viktor Sučka s mamou Helenou a sestrou Lenkou v Trebišove a neskôr v Košiciach vybudovali prosperujúci biznis s klientmi po celej Európe. Ich spoločnosť Swida Innovative sa zaraďuje medzi najrýchlejšie rastúce firmy na Slovensku.

Swida je špecialistom na expresnú prepravu, ktorá sa vo svete logistiky v princípe považuje za anomáliu. Väčšinou je o napravovaní chýb iných a akousi poslednou záchranou.

„Ak sa pokazí výrobná linka, firme vznikajú obrovské náklady. Dovoz chybnej súčiastky je potrebné zrealizovať čím skôr a to je naša práca,“ vysvetľuje Viktor Sučka.

Už z toho je zrejmé, že expresná doprava je stresujúci biznis. Navyše, podniká v nej množstvo vzájomne si konkurujúcich hráčov. Uspeje ten, kto sa dokáže na trhu efektívne pohybovať a vybudovať si úzke vzťahy.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako sa darí firmám: Hotelieri aj cestovný ruch sa vynorili nad hladinu. Reštaurácie sa ďalej kúpu v stratách. Herne a stávkové kancelárie krásne zarábajú, ale platia aj vysoké dane. Ako Slovnaft, ktorému z rekordného hrubého zisku odkrojili 60 percent. FinStat pripravil analýzu odvetví, ktoré najviac zaujímajú laickú verejnosť.

Hotelieri aj cestovný ruch sa vynorili nad hladinu. Reštaurácie sa ďalej kúpu v stratách. Herne a stávkové kancelárie krásne zarábajú, ale platia aj vysoké dane. Ako Slovnaft, ktorému z rekordného hrubého zisku odkrojili 60 percent. FinStat pripravil analýzu odvetví, ktoré najviac zaujímajú laickú verejnosť. Panta Rhei je vo vysokej strate: Kníhkupectvá desať mesiacov v roku fungujú na hrane ekonomickej udržateľnosti, no v novembri a decembri spravia 20 až 30 percent celoročných tržieb. Slabšie minuloročné Vianoce a rastúce náklady však spôsobili, že sieť kníhkupectiev Panta Rhei vlani zvýšila stratu, ktorú kumuluje už tretí rok v rade.

Kníhkupectvá desať mesiacov v roku fungujú na hrane ekonomickej udržateľnosti, no v novembri a decembri spravia 20 až 30 percent celoročných tržieb. Slabšie minuloročné Vianoce a rastúce náklady však spôsobili, že sieť kníhkupectiev Panta Rhei vlani zvýšila stratu, ktorú kumuluje už tretí rok v rade. Zrýchlené čerpanie eurofondov: Pri vláde odborníkov sa čerpanie starých eurofondov začalo výrazne zrýchľovať. Minister investícií Peter Balík informoval, že pokiaľ ich predchodcovia čerpali mesačne približne sto až 120 miliónov eur v apríli a máji, po nástupe úradníckej vlády dosiahlo v júni čerpanie 458 miliónov eur.

Meno predala Kremľu a budovala Putinov kult. Z Ruska odišla ďalšia športová osobnosť

Ruský prezident Vladimir Putin a Jelena Isinbajevová v roku 2016. (zdroj: SITA/AP)

Jelena Isinbajevová sa preslávila v skoku o žrdi. Dva razy vyhrala olympiádu, je trojnásobná majsterka sveta, ďalšie štyri tituly z MS vybojovala v hale. V prvých rokoch nového milénia v ženskej žŕdke dominovala.

A okrem toho, že bola jednou z najväčších osobností ruského športu, mala blízko aj k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V roku 2017 bola členkou Putin tímu, združenia športovcov a umelcov, ktoré podporovalo znovuzvolenie Vladimira Putina v prezidentských voľbách.

Lenže vojna na Ukrajine zrejme zasiahla aj do jej života a v priebehu niekoľkých dní sa rozhodla, že najlepšie bude čo najskôr sa presťahovať do Španielska.

Podľa investigatívneho tímu Alexeja Navaľného už vo februári 2022 kúpila na Kanárskych ostrovoch ďalšie dve vily v celkovej hodnote dva milióny eur. Vďaka tejto investícii sa jej podarilo získať aj povolenie na trvalý pobyt už v marci. Dva a pol týždňa po začiatku vojny na Ukrajine.

Krucifix ponoril do moču a vystavil ho. František mu podal ruku a dvihol palec hore

Dielo Piss Christ vytvoril Andres Serrano ešte v roku 1987. (zdroj: ANDRESSERANO.ORG)

Pripíname si ho ako ozdobu na uši, vešiame na krk so zlatou retiazkou. Estetizujeme ho ako módny doplnok. Keď okolo neho prechádzame v kostole, vnímame ho ako architektonickú súčasť interiéru, výtvarné zosobnenie kresťanskej viery.

Amerického výtvarníka Andresa Serrana vyrušovalo, ako sme krucifix zbavili významu a že sme z neho povrchným vnímaním a automatickým používaním vyrobili takmer až fetišistický predmet.

To, čo s ním urobil on, keď započal svoju sériu diel s názvom Ponorenie, bolo pre mnohých ťažko akceptovateľné. Kritici sa dokonca zhodujú na tom, že práve on bol na počiatku kultúrnej vojny v Spojených štátoch amerických.

Slovné spojenie Piss Christ vyjadruje presne to, čo Andres Serrano vyrobil a potom odfotil. Tekutina, do ktorej Krista na kríži ponoril, vyzerá ako moč. A aj to je moč. Dokonca jeho.

V krátkosti z kultúry:

Madame Delon zostala nenaplneným snom: V poslednom čase bola všade, kde sa na verejnosti ukázal Alain Delon. Sprevádzala ho na pohrebe Belmonda, šla sa s ním pozrieť na premiéru jeho syna Anthonyho. Hiromi Rollin sa stala pevnou súčasťou jeho intimity. Nakoniec si však musela zbaliť kufor a odísť.

V poslednom čase bola všade, kde sa na verejnosti ukázal Alain Delon. Sprevádzala ho na pohrebe Belmonda, šla sa s ním pozrieť na premiéru jeho syna Anthonyho. Hiromi Rollin sa stala pevnou súčasťou jeho intimity. Nakoniec si však musela zbaliť kufor a odísť. Fenomén Barbie: Bábiku Barbie vytvorila v roku 1959 Ruth Handlerová. V tom čase boli trendom bábiky so vzhľadom batoliat a Handlerovej mužskí kolegovia ju odrádzali od myšlienky ponúknuť deťom alternatívu pre dospelých. Presvedčili ju, že o takúto hračku by nemali záujem. Mýlili sa.

Bábiku Barbie vytvorila v roku 1959 Ruth Handlerová. V tom čase boli trendom bábiky so vzhľadom batoliat a Handlerovej mužskí kolegovia ju odrádzali od myšlienky ponúknuť deťom alternatívu pre dospelých. Presvedčili ju, že o takúto hračku by nemali záujem. Mýlili sa. Zomrela Sinéad O'Connor: Vo veku 56 rokov zomrela známa írska speváčka Sinéad O'Connor. Preslávil ju jej emotívny hlas, krátky zostrih vlasov a hit Nothing Compares 2U z roku 1990. Príčina smrti nie je známa. Britský denník Daily Mail však pripomína, že O'Connor dlhé roky trpela duševnou chorobou.

Karikatúra

Správy z Grécka. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Talianske lečo. (zdroj: Miloš Mikuš)

Lečo je klasika, ktorou v lete nič nepokazíte. Vyskúšajte taliansku verziu s cuketou a mozzarelou.

