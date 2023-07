Dokázal by Smer zostaviť vládu? Vyklikajte si možné koalície

Smer je stále preferenčne najsilnejšou stranou.

Smer aj podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza zostáva preferenčne najsilnejšou stranou.

Druhý Hlas zaostáva o 2,1 percentuálneho bodu, tretie Progresívne Slovensko stráca na Pellegriniho stranu 1,7 percentuálneho bodu.

Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo osem strán a hnutí. Koalícia OĽaNO a priatelia, Za ľudí, Kresťanská únia by síce získala 6,2 percenta, ako koalícia však na vstup parlamentu potrebuje dosiahnuť aspoň 7 percent.

Predčasné parlamentné voľby 2023