OĽaNO odštartovalo kampaň, ľudí chce k voľbám pritiahnuť fiatkami

Do prípadnej koalície po voľbách vstúpi, len ak mu prejde 500 eur za voľby pre každého.

BARDEJOV. Hnutie OĽaNO a priatelia vstupuje do predvolebnej kampane s vozidlami, ktoré sú podľa jeho predsedu Igora Matoviča symbolom boja proti mafii.

V Bardejove v sobotu predstavili formu kampane, ktorá spočíva v hľadaní bojovníkov proti mafii a zvýšení účasti v septembrových parlamentných voľbách.

Na fiatkách k voľbám

Do septembrových volieb budú na 79 vozidlách FIAT 500 jazdiť kandidáti na poslancov Národnej rady.

Následne vyžrebujú spomedzi ľudí, ktorí sa prihlásia prostredníctvom webstránky tých, ktorí budú na nich jazdiť štyri roky do ďalších volieb. Žrebovanie sa uskutoční v deň vyhlásenia výsledkov volieb alebo nasledujúci deň.

"Budú to vlastne ako naši dobrovoľníci, ktorých úlohou bude počas štyroch rokov vo svojom okrese na tomto aute jazdiť. Budú mať palivovú kartu, kde budeme dobíjať peniaze na benzín, aby v podstate robili naďalej reklamu demokracii, záujmu ľudí o voľby," povedal Matovič.

Postavenie spomenutého vozidla do kampane má podľa neho svoj význam.

"Taliani si cenia túto ikonu Talianska. Bola symbolom obyčajných ľudí, lebo obyčajní ľudia jazdili na týchto autách a mafia sa im posmievala do očí," vysvetlil Matovič.

Vozidlá kúpili z peňazí, ktoré dostali za voľby. Ako povedal, prešli procesom prihlásenia a ostanú majetkom hnutia. Náklady na jedno auto predstavujú približne 10 000 eur.

"Sme tu preto, lebo Slovensku ide 30. septembra o život. Prečo kampaň Hybaj voliť? Lebo je to mimoriadne dôležité. Mafia chce, aby volilo čo najmenej ľudí a my chceme vždy opak toho, čo si praje mafia," skonštatoval Matovič.

Do koalície len za päťstovku

Ako povedal, zároveň stoja za prísľubom 500 eur za voľby pre každého, kto príde voliť.

"Bez ohľadu na to, koho voliť bude. Je to náš verejný prísľub, aj keď nám to politické strany v parlamente neschválili, my bez splnenia tejto podmienky nevstúpime do žiadnej koalície," dodal Matovič.

Predčasné parlamentné voľby 2023