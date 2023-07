Ranný brífing: Pytliaci zabijú ročne až sto medveďov, Rusi majú čas aj na trápnu reklamu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Zabitie medveďa v sebaobrane, ktoré zákon pripúšťa, tvorí len zlomok z prípadov usmrtenia medveďov na Slovensku. V krajine je totiž rozšírené organizované pytliactvo. Lovci sú ochotní zaplatiť tisíce eur, aby si domov odviezli trofej. Ročne takto podľa polície zabijú až sto medveďov.

Vojaci pripomínajúci gestapo aj hajlovanie ukrajinskému prezidentovi. Video, ktoré sa šíri na ruských sociálnych sieťach, a ktoré zosmiešňuje nemeckú pomoc Ukrajine, je najnovším výtvorom ruskej propagandy.

Bojnický zámok nie je rozprávkový gýč, je spomienkou na to najlepšie z minulosti. So zámkom sa bezprostredne spája meno jeho majiteľa Jána Pálffyho. Prečo sa rozhodol vybudovať takéto honosné sídlo, aké umelecké zbierky v ňom zhromaždil a ako sa zámok menil v priebehu rokov do dnešnej doby? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V tlačenom vydaní denníka SME dnes nájdete prílohu Futbal 2023 s kompletným vyžrebovaním jesennej časti domácich futbalových súťaží od Niké ligy až po šiestu ligu. V prílohe nájdete aj aktuálne rozhovory, reportáže, príbehy a zaujímavosti.

Polícia vie o komerčných poľovačkách na medvede. Páchateľov zatiaľ nevypátrala

Nelegálne usmrtený medveď. (zdroj: Lesy SR)

Štatistiky Štátnej ochrany prírody hovoria, že na Slovensku bolo za posledných desať rokov nelegálne ulovených 19 medveďov. U 33 nelegálne usmrtených zvierat bola presná príčina neznáma. Ochranári však majú indície, že ročne sa ich protizákonne uloví až stovka. Medveď je chránený zákonom.

Nelegálne útoky na medveďa majú tri úrovne. V prvom prípade je motiváciou ochrana majetku. Druhým problémom sú nelegálne trofejné odstrely. Páchateľ vtedy koná z vášne k lovu.

Vyšetrovanie tohto druhu pytliactva je zložité, najmä preto, že páchatelia dobre poznajú terén a často zabíjajú s nelegálne držanými zbraňami. O väčšine prípadov sa preto nedozvedia policajti, ale ani Štátna ochrana prírody, pod ktorú patrí aj špeciálny zásahový tím pre medvede.

„Vo väčšine prípadov sa páchateľ nezistí a aj keď je známy. Veľká časť týchto trestných činov končí podmienečným zastavením trestného stíhania, dohodou o vine a treste alebo zmierom. Prípadne je trestný čin prekvalifikovaný na priestupok,“ vysvetľuje Kristína Bocková zo Štátnej ochrany prírody.

Tretím druhom pytliactva, s ktorým sa enviropolícia stretáva, je organizovaná forma. Cudzinci chodia na Slovensko loviť medvede, ale aj iné chránené zvieratá na objednávku. Zaplatia za to tisíce eur.

Na oko jej zozadu tlačí tumor. Na deväťtisícovú operáciu jej VšZP prispeje 200 eurami

VšZP prispeje žene na operáciu za 8 800 eur čiastkou 200 eur. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Dagmar Krammerová z Levíc má za ľavým okom taký veľký tumor, že si ho pri umývaní očí vie aj nahmatať. Vytláča jej oko, až sa dotýka skla okuliarov. Žena má zriedkavé autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje tvorbu tumorov v rôznych častiach tela. Roky nevedela nájsť lekára, ktorý by jej stanovil diagnózu a nastavil liečbu.

Neurochirurg Matúš Kuniak, ktorý sa o ženu ako jediný staral posledné štyri roky a vybral jej už tri tumory, nedávno prešiel do Nemocnice Bory, ktorá patrí finančnej skupine Penta.

Keď sa Krammerovej vo februári objavil za ľavým okom v poradí štvrtý tumor, zistila, že jej Všeobecná zdravotná poisťovňa operáciu v Boroch nezaplatí, lebo s nemocnicou nemá zmluvu. Zákrok stojí vyše 8 800 eur, VšZP odsúhlasila príspevok 200 eur.

„Pripadá mi to ako zlý vtip. Ako výsmech a arogancia,“ reaguje Krammerová. Poisťovňa tvrdí, že žena sa má operovať v nemocnici, s ktorou VšZP má zmluvu. Keď však Krammerová chcela, aby jej poisťovňa ponúkla také zariadenie a lekára, poisťovňa to neurobila. Operáciu zatiaľ urobí Nemocnica Bory zadarmo.

Tu sme pri rozklade zdravotníctva: Pacientka netúžila po grilovanej kačacine s medovou krustou, ktorú VšZP podávala svojim zamestnancom na večierku za vyše stotisíc. Táto pacientka dlho a bez pomoci poisťovne hľadala niekoho, kto jej vôbec operáciu urobí. Štát ju poslal kade ľahšie, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Matovič by sa do parlamentu nedostal: Voľby do Národnej rady by aj koncom júla vyhral Smer pred Hlasom a Progresívnym Slovenskom. Ukazuje to prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza. Matovičova koalícia by do parlamentu neprešla, SNS aj SaS tesne áno.

Voľby do Národnej rady by aj koncom júla vyhral Smer pred Hlasom a Progresívnym Slovenskom. Ukazuje to prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza. Matovičova koalícia by do parlamentu neprešla, SNS aj SaS tesne áno. Súd s Kováčikom: Každý jeden hneď v úvode pripustil, že k predmetu konania nemá čo povedať. V druhej korupčnej kauze Dušana Kováčika vypovedali traja aktéri vojny v polícii. Na súde tak prakticky odznelo všetko to, čo tzv. vojna v polícii predstavuje.

Každý jeden hneď v úvode pripustil, že k predmetu konania nemá čo povedať. V druhej korupčnej kauze Dušana Kováčika vypovedali traja aktéri vojny v polícii. Na súde tak prakticky odznelo všetko to, čo tzv. vojna v polícii predstavuje. Zadržaného teroristu sa bál aj riaditeľ SIS: Vyhrážal sa teroristickým útokom, „fascinovala“ ho informačná služba, v ohrození sa kvôli nemu vraj cítil aj samotný riaditeľ služby Michal Aláč. Ťažiskom uznesenia špecializovaného trestného súdu je výhražný e-mail, ktorý muž rozposielal inštitúciám.

Vyhrážal sa teroristickým útokom, „fascinovala“ ho informačná služba, v ohrození sa kvôli nemu vraj cítil aj samotný riaditeľ služby Michal Aláč. Ťažiskom uznesenia špecializovaného trestného súdu je výhražný e-mail, ktorý muž rozposielal inštitúciám. Obeť sporu dvoch lekárov: Nevidiacej Rómke neposkytli v Piešťanoch vyšetrenie. Pacientka podozrieva ústav z rasizmu, no indície smerujú skôr k osobnému sporu dvoch lekárov, ktorí majú politické väzby.

Heil Zelenskyj. Nemeckú reklamu v skutočnosti vyrobili v Rusku

Propagandistické video vyrobili v Rusku. (zdroj: printscreen)

Vojaci pripomínajúci gestapo aj hajlovanie ukrajinskému prezidentovi. Reklama, ktorá sa začala šíriť na ruských sociálnych sieťach, zosmiešňuje nemeckú pomoc Ukrajine počas ruskej invázie.

V minútovom videu sleduje nemecká rodina prejav kancelára Olafa Scholza o podpore Ukrajiny, keď u nich zazvoní nemecká armáda a skonfiškuje im takmer všetok majetok - vrátane plyšového leoparda.

Pred odchodom im na stenu vyvesia portrét ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Heil Zelenskyj!“ vraví vojačka vo videu a vystrašený otec rodiny po nej váhavo opakuje.

Záver videa pripomína, že Nemecko od začiatku ruskej invázie poskytlo Ukrajine pomoc vo výške 22 miliárd eur. „Ak ste doma v NATO, čakajte NATO u vás doma,“ uvádza posledný titulok.

Zatiaľ čo ruskí vojnoví blogeri aj používatelia sociálnych sietí píšu o tom, že aj v Nemecku sa už zdvíha vlna odporu voči podpore Ukrajiny, investigatívne weby zistili, že satirické video bolo zrejme vytvorené v Rusku. Nejde pritom o jediný aktuálny prípad ruskej propagandy.

V krátkosti z Ukrajiny:

Zasiahnutý Čonharský most: Ukrajinská armáda oznámila, že zasiahla most spájajúci Ruskom anektovaný Krymský polostrov s Chersonskou oblasťou. Most ostal po zásahu poškodený. Čonharský most je významnou zásobovacou trasou pre ruskú armádu, Ukrajinci ho zasiahli aj v júni.

Ukrajinská armáda oznámila, že zasiahla most spájajúci Ruskom anektovaný Krymský polostrov s Chersonskou oblasťou. Most ostal po zásahu poškodený. Čonharský most je významnou zásobovacou trasou pre ruskú armádu, Ukrajinci ho zasiahli aj v júni. Útok dronmi v Moskve: Drony poškodili dve budovy v Moskve, k obetiam ani zraneniam však nedošlo, uviedol starosta ruskej metropoly Sergej Sobjanin. Z útoku obviňuje Ukrajinu, Kyjev tvrdenia Moskvy nekomentoval. Sobjanin upresnil, že ide o dve budovy s kancelárskymi priestormi.

Drony poškodili dve budovy v Moskve, k obetiam ani zraneniam však nedošlo, uviedol starosta ruskej metropoly Sergej Sobjanin. Z útoku obviňuje Ukrajinu, Kyjev tvrdenia Moskvy nekomentoval. Sobjanin upresnil, že ide o dve budovy s kancelárskymi priestormi. Používanie severokórejských rakiet: Ukrajinskí vojaci používajú do raketových systémov Grad aj severokórejské rakety, ktoré boli podľa nich pred dodaním na Ukrajinu zhabané „spriatelenou“ krajinou, píše denník Financial Times, podľa ktorého ale ukrajinské ministerstvo naznačilo, že zbrane boli ukoristené od Rusov.

Ukrajinskí vojaci používajú do raketových systémov Grad aj severokórejské rakety, ktoré boli podľa nich pred dodaním na Ukrajinu zhabané „spriatelenou“ krajinou, píše denník Financial Times, podľa ktorého ale ukrajinské ministerstvo naznačilo, že zbrane boli ukoristené od Rusov. Zdecimovanie ukrajinskej ekonomiky: Odeský obilný priemysel utrpel v dôsledku skoro každonočných ruských náletov škody za desiatky miliónov dolárov. Podľa Svetového potravinového programu OSN útoky zničili najmenej 60-tisíc ton obilia, čo by stačilo na nasýtenie viac ako 270 000 ľudí počas jedného roka.

Odeský obilný priemysel utrpel v dôsledku skoro každonočných ruských náletov škody za desiatky miliónov dolárov. Podľa Svetového potravinového programu OSN útoky zničili najmenej 60-tisíc ton obilia, čo by stačilo na nasýtenie viac ako 270 000 ľudí počas jedného roka. Odstavenie Putina od moci: Západ by sa podľa bývalého agenta britskej rozviedky MI6 Christophera Steelea, ktorý v rokoch 2006 až 2009 viedol odbor MI6 zameraný na Rusko, mal "pripraviť na koniec Putinovej éry". Ten by podľa neho mohol nastať okrem iného v dôsledku atentátu, vzbury či náhleho úmrtia.

Západ by sa podľa bývalého agenta britskej rozviedky MI6 Christophera Steelea, ktorý v rokoch 2006 až 2009 viedol odbor MI6 zameraný na Rusko, mal "pripraviť na koniec Putinovej éry". Ten by podľa neho mohol nastať okrem iného v dôsledku atentátu, vzbury či náhleho úmrtia. Kozácka Atlantída: Ustupujúca voda zo zničenej Kachovskej priehrady odhalila územie, kde kozáci od polovice 16. storočia do konca 18. storočia vybudovali najmenej osem opevnených osád, ktorým sa hovorí siče. Väčšina je však zatiaľ bádateľom neprístupná, keďže Rusi okupujú veľkú časť východného brehu nádrže.

Ustupujúca voda zo zničenej Kachovskej priehrady odhalila územie, kde kozáci od polovice 16. storočia do konca 18. storočia vybudovali najmenej osem opevnených osád, ktorým sa hovorí siče. Väčšina je však zatiaľ bádateľom neprístupná, keďže Rusi okupujú veľkú časť východného brehu nádrže. Aktivita wagnerovcov pri Poľsku: Žoldnieri z Wagnerovej skupiny v Bielorusku by sa mohli vydávať za migrantov a pokúsiť sa vstúpiť do EÚ, varoval poľský premiér Mateusz Morawiecki. Mohli by tiež podľa neho napomáhať nelegálnej migrácii z Bieloruska. Poľsko, Litva a Lotyšsko by sa preto mohli spoločne rozhodnúť zavrieť svoje hranice s Bieloruskom.

Žoldnieri z Wagnerovej skupiny v Bielorusku by sa mohli vydávať za migrantov a pokúsiť sa vstúpiť do EÚ, varoval poľský premiér Mateusz Morawiecki. Mohli by tiež podľa neho napomáhať nelegálnej migrácii z Bieloruska. Poľsko, Litva a Lotyšsko by sa preto mohli spoločne rozhodnúť zavrieť svoje hranice s Bieloruskom. Rokovanie o Ukrajine: V saudskoarabskej Džidde budú na začiatku augusta rokovať zástupcovia až 30 západných i kľúčových rozvojových krajín o Ukrajine. USA a Európa sa usilujú získať medzinárodnú podporu pre mier, ktorého podmienky si stanoví Ukrajina. Rusko pozvané nie je.

Zo zahraničných webov:

Pilotka boeingu: Pristávala som aj bez klapiek, autopilot nezvládne všetko

Pilotka Sára Sandtnerová (zdroj: SME - Marko Erd)

O dopravných pilotoch sa toho medzi ľuďmi, ktorí v živote nesedeli v kokpite lietadla, narozpráva veľa. Napríklad aj to, že majú vysoké platy a všetko za nich robí autopilot. Sandra Sandtnerová lieta s boeingom leteckej spoločnosti AirExplore a hovorí, že realita je niekde úplne inde.

Napríklad výška platu závisí najmä od skúseností, začínajúci kopilot zarába zhruba tretinu toho čo kapitán. „Aj to však závisí od konkrétnej spoločnosti,“ približuje.

Získať letecké oprávnenie pritom nie je lacná ani jednoduchá záležitosť. Vyjde to na desiatky tisíc eur, čo mnohých záujemcov od štúdia odradí.

„Naopak, pilotmi sa stávajú aj takí, ktorých táto práca neláka a plnia skôr sen svojich rodičov,“ hovorí Sandtnerová v rozhovore pre INDEX.

V krátkosti z ekonomiky:

Predáva apartmány v Chorvátsku: Monika Sunara založila v Zadare realitnú kanceláriu. Pre INDEX hovorí, že oslabenie dopytu nezaznamenali a že od začiatku pandémie oblasť Dalmácie zažila obrovský boom predaja a zároveň rozsiahlej výstavby nových dovolenkových objektov.

Monika Sunara založila v Zadare realitnú kanceláriu. Pre INDEX hovorí, že oslabenie dopytu nezaznamenali a že od začiatku pandémie oblasť Dalmácie zažila obrovský boom predaja a zároveň rozsiahlej výstavby nových dovolenkových objektov. Byty sú istota: Developerská spoločnosť Alto Real Estate vznikla len vlani, stoja však za ňou známe mená, ktoré odišli z konkurenčnej Penta Real Estate. V súčasnosti dokončuje štvrtú vežu Sky Parku a pripravuje projekt pri budove NBS. Generálny riaditeľ Rastislav Valovič uznáva, že predaj bytov sa spomalil.

Developerská spoločnosť Alto Real Estate vznikla len vlani, stoja však za ňou známe mená, ktoré odišli z konkurenčnej Penta Real Estate. V súčasnosti dokončuje štvrtú vežu Sky Parku a pripravuje projekt pri budove NBS. Generálny riaditeľ Rastislav Valovič uznáva, že predaj bytov sa spomalil. Skrytý pivovarnícky poklad: Tomáš Maroš vybudoval v obci Liptovské Revúce pivovar Čierny kameň, ktorého názov odkazuje na najnavštevovanejší vrch hrebeňa Veľkej Fatry. Jeho podnik možno nie je až taký známy, ale z hľadiska kvality a šírky portfólia patrí k skrytým pokladom pivovarníckej komunity.

Košice uhrali so Slovanom bezgólovú remízu. Weiss vymenil takmer všetkých, zažiaril Marcelli

Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. a generálny riaditeľ tímu Ivan Kmotrík ml. (zdroj: TASR)

Líder fanklubu si kvôli príprave zobral týždeň dovolenky a cestoval pre materiál tisíc dvesto kilometrov až do Frankfurtu. Priaznivci Košíc zaujali choreografiou. Po ôsmich rokoch sa klub z metropoly východu opäť predstavil v najvyššej futbalovej súťaži.

Nová aréna bola vypredaná, prišlo takmer šesťtisíc ľudí. Viac ich byť nemohlo, lebo tribúny za bránou ešte nie sú dokončené. Nováčik súťaže uhral doma v prvom kole Niké ligy s majstrovským Slovanom Bratislava bezgólovú remízu.

Tréner hostí Vladimír Weiss urobil rošády v zostave. Oproti predošlému zápasu v Mostare spravil desať zmien. Vymenil všetkých hráčov, okrem brankára Milana Borjana. Opäť chýbal jeho syn Vladimír Weiss mladší - zo zdravotných dôvodov. Do hry sa však vrátil Juraj Kucka.

Zo všetkých hráčov na ihrisku upútal ten najmladší, najmenej skúsený. Nevybrúsený. Totálny debutant. Iba osemnásťročný Nino Marcelli. Bol najnebezpečnejším hráčom. Zaujal výborným pohybom, rýchlosťou, sebavedomím, vedel sa presadiť individuálne.

Sex koučka: Ľudia sú presvedčení, že len penetratívny sex je to, čo sa ráta

Simona Mačorová, partnerská a sex koučka. (zdroj: archív S.M.)

V intímnom živote má ísť o spomalenie, zbližovanie, spoznávanie aj tanec dvoch osôb. No ľudia často žijú v rýchlo tempe, myslia len na úlohy, ktoré musia splniť, a roly, ktoré musia zastať.

„Vtedy intímny život len veľmi ťažko funguje. Stres zabíja akúkoľvek zmyselnosť a erotiku,“ hovorí partnerská a sex koučka Simona Mačorová, na ktorú sa páry obracajú, keď chcú zlepšiť svoj vzťah alebo intímny život. Problémom býva, že sa o ňom často boja komunikovať.

„Veľa ľudí sa o sexualite doma vôbec nerozprávalo. A nielen o nej, ale ani o emóciách, vzťahoch, puberte. Neprebehli potrebné rozhovory, genitálie sa nepomenúvali tak, ako sa majú. Potom je ťažké vyjadrovať sa v rámci intímnych vzťahov. Alebo keď má niekomu povedať – toto nie, teraz nie,“ dodáva Mačorová.

Ľudí povzbudzuje aj k tomu, aby sa zamysleli, odkiaľ ich pocit hanby okolo sexuality a rozkoše pochádza.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Pred stalkerom ju ochránilo rozhodnutie súdu: Spolužiak zo strednej školy prenasledoval Olíviu Strelkovú niekoľko rokov. Zneužíval kontá priateľov, prenasledoval ju v práci, manipuloval okolie a zaplavoval ju správami. O svojej skúsenosti so stalkingom a boji, ktorý proti nemu podnikla, hovorí v rozhovore.

Spolužiak zo strednej školy prenasledoval Olíviu Strelkovú niekoľko rokov. Zneužíval kontá priateľov, prenasledoval ju v práci, manipuloval okolie a zaplavoval ju správami. O svojej skúsenosti so stalkingom a boji, ktorý proti nemu podnikla, hovorí v rozhovore. Ako sa s deťmi učiť počas prázdnin: Letné prázdniny sa môžu zdať málo na zabúdanie, ale niektorí psychológovia a pedagógovia hovoria o strate vedomostí, ktorá môže nastať počas dvoch mesiacov oddychu. Aby ste zabránili letnej strate vedomostí u detí, môžete využiť niektoré zo šiestich odporúčaní psychologičiek.

Letné prázdniny sa môžu zdať málo na zabúdanie, ale niektorí psychológovia a pedagógovia hovoria o strate vedomostí, ktorá môže nastať počas dvoch mesiacov oddychu. Aby ste zabránili letnej strate vedomostí u detí, môžete využiť niektoré zo šiestich odporúčaní psychologičiek. Ako rozoznať kvalitnú zmrzlinu: Pred deviatimi rokmi otvorila Barbara Szalaiová v bratislavskom Starom Meste jedinečnú prevádzku a začala v nej robiť skutočne kvalitnú zmrzlinu. Presne tak, ako sa to naučila v Taliansku.

Karikatúra

Kerčský most. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Zeleninová frittata na grile. (zdroj: Fotolia)

Mäso, zelenina aj syry. Vybrali sme pre vás desať receptov na letnú grilovačku.

Voľný čas

