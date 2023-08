Sú odtrhnutí od problémov regiónov. Kandidátky strán si podmanili bratislavskí politici

Čím vyššie miesto, tým viac Bratislavy.

BRATISLAVA. Ak by voľby dopadli tak, ako to ukázal posledný prieskum od agentúry AKO, približne 30 slovenských okresov by v parlamente nemalo žiadneho zástupcu.

V našom teoretickom prepočte sme pre zjednodušenie predpokladali, že nikto nikoho neprekrúžkuje a poslanecké mandáty si tak rozdelia najvyššie postavení kandidáti na kandidátkach strán. Medzi nimi má až tretina trvalé bydlisko v Bratislave.

Čiastočne za to môže efekt hlavného mesta, keď veľká časť elít opúšťa rôzne kúty Slovenska, aby sa usadila v Bratislave, kde je viac pracovných príležitostí. No ešte dôležitejším faktorom je systém jedného volebného obvodu. Tvorba kandidátky je rozhodnutím úzkeho vedenia strany, ktoré sa väčšinou koncentruje v Bratislave.

Systém jedného volebného obvodu podľa volebného geografa Tibora Madleňáka z Univerzity Mateja Bela nenúti straníckych lídrov hľadať osobnosti v regiónoch. Lídrom strán v podstate tento systém vyhovuje, pretože nikto neohrozuje ich mocenskú pozíciu.

Na kandidátkach strán síce nájdeme množstvo kandidátov z regiónov, no ako ukazuje analýza SME, čím vyššie majú miesto na kandidátke, tým častejšie pochádzajú z okresov na západnom Slovensku.