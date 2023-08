Prieskum AKO: Do parlamentu by sa dostalo osem strán, SNS rastie

Smer siaha na 20 percent.

BRATISLAVA. Do parlamentu by sa podľa aktuálneho volebného modelu agentúry AKO dostalo osem politických strán.

Okrem trojice Smer, Progresívne Slovensko a Hlas, ktoré dlhodobo obsadzujú prvé tri priečky v meraniach, by brány parlamentu prekročili aj strany Republika, SaS, Sme rodina, KDH a SNS Andreja Danka.

SNS sa pritom aj v meraní AKO po spojení s nacionalistickými a konzervatívnymi stranami dostáva výraznejšie nad hranicu zvoliteľnosti piatich percent.

Najnovší model AKO pre TV JoJ 24 potvrdzuje aj postupný pokles preferencií Hlasu Petra Pellegriniho, ktorý ešte v zime viedol v prieskumoch preferencií politických strán.

Dva mesiace pred voľbami sa Hlas aj v ňom presunul na tretiu priečku s podporou 15,2 percenta opýtaných. V júni by pritom Hlasu podľa zisťovania AKO odovzdalo svoj hlas 17,2 percenta a uprostred júla 16,5 percenta opýtaných.

Od kedy AKO meria preferencie Pellegriniho strane od leta 2020, ide o jej najnižšiu podporu v meraniach danej agentúry.

Na druhej priečke vystriedalo Hlas Progresívne Slovensko, ktoré, naopak, v prieskumoch a volebných modeloch pokračuje v postupnom raste. Svoj hlas by PS odovzdalo 16,4 percenta opýtaných.

Agentúra AKO dáta zbierala od 24. do 27. júla formou telefonického rozhovoru.

Vo volebnom modeli AKO ako jediná z politických strán siaha na 20-percentú podporu Smer Roberta Fica.

Strane by svoj hlas odovzdalo 19,9 percenta opýtaných. Oproti polovici júla ide o nárast o 1,8 percenta, už v júni však AKO nameralo Ficovej strane 19-percentnú podporu.

Výraznejšie nad päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti sa v preferenciách dostáva potenciálny partner Smeru v povolebnej koalícii - SNS Andreja Danka.

Spojenie s menšími nacionalistickými a konzervatívnymi stranami do volieb sa zrejme Dankovi vypláca, keď podpora SNS podľa agentúry AKO aktuálne dosahuje 5,8 percenta.

Na Dankovej kandidátke sa v týchto voľbách ocitli bývalí poslanci za ĽSNS - otec a syn Filip a Štefan Kuffovci, ale aj predstavitelia strany Národná koalícia starostu Očovej Rudolfa Huliaka či bývalá ministerka Gabriela Matečná a moderátorka TV Slovan Martina Šimkovičová, ktorá pôsobila aj v strane prokremeľského politika Petra Marčeka Hlas ľudu.

OĽaNO by tesne ostalo mimo

Do parlamentu by sa podľa modelu AKO nedostala koalícia OĽaNO-KÚ-Za ľudí, ktorá na vstup do parlamentu na rozdiel od politických strán potrebuje získať sedempercentnú podporu. Hlas by jej odovzdalo 6,7 percenta opýtaných.

Model zatiaľ nezachytil cez víkend prezentovanú stratégiu Igora Matoviča v kampani, ktorý sa aktuálne snaží získať voličov prízvukovaním pokusu presadiť vyplácanie odmeny 500 eur za účasť vo voľbách, čo ale parlament neschválil a lákaním voličov na žrebovanie o používanie talianskych áut Fiat 500.

Republike Milana Uhríka nameralo AKO tiež podporu 6,7 percenta. Strana sa v meraniach tejto agentúry od konca vlaňajška drží okolo hranici 6,5 až siedmich percent.

Agentúra potvrdzuje postupný pokles v preferenciách SaS Richarda Sulíka, ktorá do predvolebnej kampane vstupovala so sloganom "Meníme hru", no viacerí analytici mu nerozumeli.

Podľa AKO by SaS odovzdalo svoj hlas 6,6 percenta opýtaných. Ešte v máji strane agentúra namerala 8,3 percentnú podporu.

Sme rodina sa zastabilizovala

Zdá sa, že sa zastavil pokles preferencií strany Sme rodina Borisa Kollára, ktorý na jar zaznamenala aj agentúra AKO.

Vplyv na klesajúce preferencie strany videli analytici v príspevkoch na sociálnych sieťach jednej z matky Kollárových detí Barbory Richterovej o tom, že sa Kollár nestará o ich deti. O téme na jar rozsiahlo písali bulvárne médiá.

Po kauze, keď Kollár koncom júna priznal, že v minulosti vyfackal Richterovú, sa Sme rodina teraz drží na podpore okolo šiestich percent - AKO jej nameralo 6,1 percenta.

Do parlamentu by sa podľa agentúry AKO dostalo aj KDH, ktorému by hlas odovzdalo šesť percent opýtaných.

Aká väčšina sa ponúka?

Podľa prepočtov aktuálneho volebného modelu AKO na mandáty v parlamente by teoreticky Smer mohol zostaviť väčšinu aj v prípade, ak by z nej vynechal stranu Republika.

Pellegrini totiž už predtým vyhlásil, že sa nemôže nastať situácia, za ktorej by musel ísť s Republikou do vlády a že o koalícii s ňou neuvažujú.

Spojenie strán Smer, Hlas, Sme rodina a SNS by v parlamente malo podľa modelu AKO zastúpenie 85 poslancov. Bez SNS s 10 mandátmi by pritom ostatné vymenované strany mali v parlamente len 75 poslancov.

Strany PS, Hlas, SaS by mali dokopy v parlamente 70 poslancov, čo by na vládnu väčšinu nestačilo. V spojení so Sme rodina či KDH by mohli dosiahnuť väčšinu 81 poslancov.

