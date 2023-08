Prieskum: Smeru namerali už dvadsať percent, Hlas naďalej klesá

Druhé by bolo Progresívne Slovensko.

BRATISLAVA. Voľby do Národnej rady SR by na prelome júla a augusta vyhrala strana Smer so ziskom 20,3 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko so 16,9 percenta a Hlas (13,4 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník Pravda.

Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (8,8 percenta), koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (7,9 percenta) a SaS (6,7 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj Sme rodina (5,6 percenta), KDH (5,4 percenta) a SNS (5,2 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostali strany Demokrati (2,6 percenta), ĽSNS (2,2 percenta) a Aliancia (1,9 percenta). Modrí, Most-Híd by získali 1,6 percenta a Maďarské fórum 0,5 percenta.

Na základe výsledkov prieskumu by Smer v parlamente získal 34 kresiel, Progresívne Slovensko 28 a Hlas 22. Republika by obsadila 15 miest v parlamente, koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia by mala 13 poslancov. SaS by získala 11 mandátov. Zhodne po deväť poslancov by mali Sme rodina, KDH, SNS.

Prieskum realizovali od 26. júla do 1. augusta na vzorke 1001 respondentov.

