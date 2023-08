Kollár chce zvolať stretnutie s bankami, čaká od nich akt solidarity

Majerský by odbremenil pediatrov od pacientov nad 18 rokov.

BRATISLAVA. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) chce na budúci týždeň zvolať rokovanie predstaviteľov politických strán a Slovenskej bankovej asociácie. Od bánk očakáva vzhľadom na obrovské zisky akt solidarity.

Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12, kde debatoval s predsedom Prešovského samosprávneho kraja a lídrom KDH Milanom Majerským.

Plošné kompenzácie boli urgentným riešením

"Treba si s nimi sadnúť a začať sa s nimi baviť, aby aj oni dali návrh, akým spôsobom by mohli prispieť nejakým aktom solidarity a podelili sa o ten nadzisk, ktorý mali, so štátom a s ľuďmi, ktorým by to mohli vrátiť, dajme tomu v tých hypotékach," načrtol Kollár.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ódorova vláda podá trestné oznámenie pre pôvodnú zmluvu na mýtny systém Čítajte

Banky podľa neho musia prísť s jasným a štedrým návrhom. "Lebo sa im potom môže stať, že príde vláda, ktorá im to zoberie, tak ako Slovnaftu," dodal.

Majerský v súvislosti s kompenzáciami vysokých cien energií apeloval na potrebu zákona o energetickej chudobe, ktorý by pomohol identifikovať, komu adresovať pomoc štátu. Kollár súhlasí, že ďalšia vláda bude musieť takúto legislatívu prijať. Predošlý kabinet podľa neho prijal plošné opatrenia, lebo musel konať rýchlo.

Neeefektívne čerpanie eurofondov

Predseda Sme rodina ani líder KDH sa nebránia zvyšovaniu spotrebných daní, ak je to potrebné. Celkovo však podľa nich môžu ekonomike a trhu pomôcť nižšie dane. Zároveň si však vie Kollár predstaviť vyššie zdanenie oligopolov a monopolov.

Sme rodina neplánuje podľa neho rušiť sociálne opatrenia, ako sú 200-eurový bonus na dieťa či vlaky zadarmo. Obaja kritizovali aj neeefektívne čerpanie eurofondov. Majerský si myslí, že by pomohlo napríklad delegovať časť kompetencií na samosprávy, ktoré vedia, ako prostriedky využiť.

Kollár nechce kultúrne vojny

Situáciu s nedostatkom pediatrov by KDH riešilo napríklad spustením dobrého a kvalitného rezidenčného programu. Majerský by tiež odbremenil pediatrov od pacientov nad 18 rokov. Podporili by aj otváranie ambulancií v regiónoch.

Nesúhlasí s rušením regionálnych nemocníc. Kollár vidí príčiny krízy v ambulantnom sektore aj v stratifikácii siete nemocníc, kde táto téma nebola pokrytá. Hovorí o "spackanej reforme".

KDH odmieta ísť do vlády, ktorá by mala v programe zavedenie registrovaných partnerstiev. Kultúrno-etické otázky nechce otvárať po voľbách ani Sme rodina.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár