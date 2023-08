Budúca vláda by mala podľa väčšiny dať viac peňazí do športu, ukázal prieskum

Za viac investícii do športu je 77 percent opýtaných.

BRATISLAVA. Väčšina obyvateľov Slovenska (77,4 percent) si myslí, že by budúca vláda mala zvýšiť investície do športu zo štátneho rozpočtu.

Z toho 46,5 percenta respondentov je názoru, že by to vláda mala spraviť určite a 30, 9 percenta si myslí, že by to vláda asi mala spraviť.

Len 18,3 percenta z opýtaných si myslí, že by budúca vláda nemala zvýšiť investície do športu zo štátneho rozpočtu.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie Joj Volebná encyklopédia Slovenska.

Agentúra urobila výskum od 24. do 28. júna na vzorke tisíc respondentov.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že respondenti, ktorí sú za to, aby vláda zvýšila investície do športu zo štátneho rozpočtu, sú najmä najstarší z opýtaných (66+), respondenti s najnižším vzdelaním, ľudia s trvalým bydliskom v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trenčianskom kraji, občania inej ako slovenskej a maďarskej národnosti a tiež voliči strán Hlas, Smer, Slovenská národná strana, Sme rodina a Progresívne Slovensko.

