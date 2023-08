Ranný brífing: Kampaň je zatiaľ bieda, no volebné diskusie vedia zamiešať kartami

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Najviac debát pred voľbami chystá RTVS, záujmom politikov je dostať sa do tej úplne poslednej. Istotu majú zatiaľ iba Robert Fico a Michal Šimečka. Posledné televízne diskusie dokážu ovplyvniť až tretinu voličov, no hlavnou úlohou je presvedčiť vlastných voličov, aby si už svoju voľbu do hlasovania nerozmysleli.

Bilbordová kampaň strán pred voľbami sa ľuďom z reklamy zdá nudná. Richard Mareček z agentúry wu wei tvrdí, že tohtoročná kampaň je zatiaľ jedna z najnudnejších za niekoľko uplynulých volieb.

Trh s novými nehnuteľnosťami zamrzol. Developerom sa nechce znižovať ceny novostavieb a kupujúci ich pri vyšších sadzbách hypoték nechcú alebo nemôžu zaplatiť. Ako dlho vydržia developeri držať nepredané byty a ako sa budú hýbať ceny bývania v najbližších mesiacoch? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

V tlačenom vydaní denníka SME dnes nájdete prílohu Sudoku, v ktorej na vás čaká viac ako sto číselných hlavolamov pre veľkých aj malých. Nenechajte svoje sivé bunky zaháľať ani počas letných prázdnin.

Finále kampane už nie je ďaleko. Účasť majú istú len Fico so Šimečkom

Predseda Smeru Robert Fico a predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. (zdroj: SME/Marko Erd a Jozef Jakubčo)

Bude to veľké finále volebnej kampane. Televízie ho pompézne volajú aj grand finále volieb, keďže až tretinu voličov definitívne utvrdí, koho budú voliť, alebo ich môže odradiť. Žiadna iná časť mesiace trvajúcej kampane nie je pre strany taká dôležitá ako predvolebné televízne diskusie. Tesne pred volebným moratóriom ich odvysielajú televízie Markíza a RTVS 26. a 27. septembra.

V poslednom týždni pred voľbami 2016 sa podľa prieskumov definitívne rozhodlo dvadsať percent voličov a vo voľbách 2020 až vyše tridsať percent. Len šéfovia Smeru a PS majú takmer isté, že sa tri dni pred voľbami 27. septembra stretnú vo volebnom štúdiu RTVS.

Televízia plánuje pozvať len zástupcov strán, ktoré získali v priemere aspoň desať percent hlasov v posledných augustových prieskumoch agentúr Median SK, AKO a Focus.

Mali by mať najväčšiu šancu zostavovať po voľbách vládu a jeden z diskutujúcich by mohol byť budúcim premiérom. Smer v prieskumoch troch agentúr z júla vedie s najmenej 18,1 percenta, PS malo za rovnaké obdobie najmenej 14,3 percenta voličov.

Kampaň je podľa ľudí z reklamy nudná. Prečo môžu zaujať bilbordy Smeru, no nie bilbordy SaS?

Volebné bilbordy 2023. (zdroj: SME/Marko Erd a Jozef Jakubčo)

„Na niektoré bilbordy sa fakt nedá pozerať,“ povedal Michal Salva, kreatívny riaditeľ agentúry daren & curtis, keď mu denník SME ukázal fotografie viac ako dvoch desiatok predvolebných plagátov.

Bilbordy sú pre politické strany stále dôležité, aj keď na celej predvolebnej kampani majú pomerne malý podiel. Ich výhodou je, že ich vidia ľudia, ktorí bežne politiku nesledujú a dokážu efektívne priniesť do povedomia najdôležitejšie heslá a volebné posolstvá.

„Najlepší bilbord voľby nevyhrá, rovnako ako najhorší ich neprehrá,“ hovorí Richard Mareček, marketingový konzultant a šéf agentúry wu wei.

Denník SME dal expertom na reklamu a marketing zhodnotiť volebné bilbordy všetkých významnejších strán. Väčšinu skritizovali. Kampane sú podľa nich vizuálne nesúrodé a posolstvá nejasné či nudné.

„Z pohľadu marketingového alebo reklamného profesionála je tohtoročná kampaň zatiaľ jedna z najnudnejších za niekoľko uplynulých volieb,“ tvrdí Mareček.

Bez inovácií to nedajú: Na kategorické vyhlásenie, že rošáda Heger/Letanovská nebola ono, je priskoro. V spleti káuz, ku ktorým sa zrazu musí vyjadrovať, sa však líderka neorientuje dobre. A to môže byť aj dôvod, prečo nestíha to hlavné: Poslať do ilegality (neviditeľnosti) predsedu Hegera, ktorý tu a tam stále berie na seba zásadné vyhlásenia, píše Peter Schutz.

Na kategorické vyhlásenie, že rošáda Heger/Letanovská nebola ono, je priskoro. V spleti káuz, ku ktorým sa zrazu musí vyjadrovať, sa však líderka neorientuje dobre. A to môže byť aj dôvod, prečo nestíha to hlavné: Poslať do ilegality (neviditeľnosti) predsedu Hegera, ktorý tu a tam stále berie na seba zásadné vyhlásenia, píše Peter Schutz. SaS má program ako vždy: SaS si tu opakovane zaslúžila pochvalu za snahu vtiahnuť do predvolebnej debaty programové témy, lebo bez ohľadu na ďalšie kritické poznámky je osožné, že aspoň náznakom existuje debata aj mimo rámca výsostne politických drístov, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Bíreš vysvetľoval zásah NAKA v PPA: Priamo v Bruseli vysvetľoval minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš nedávny zásah kriminálky v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Európska komisia však podľa informácií SME žiadala po jeho návšteve dodatočné odpovede na otázky.

Priamo v Bruseli vysvetľoval minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš nedávny zásah kriminálky v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Európska komisia však podľa informácií SME žiadala po jeho návšteve dodatočné odpovede na otázky. Odmietnutie Kočnerovo trestného oznámenia: Úrad inšpekčnej služby odmietol trestné oznámenie v prípade odpočúvania stretnutí odsúdeného Mariana Kočnera vo väznici. Rozhodnutie potvrdil aj prokurátor. Advokát Marek Para podal voči prokurátorovi aj námietku zaujatosti, o ktorej nerozhodol. Dal preto podnet na Generálnu prokuratúru, aby sa situáciou zaoberala.

Úrad inšpekčnej služby odmietol trestné oznámenie v prípade odpočúvania stretnutí odsúdeného Mariana Kočnera vo väznici. Rozhodnutie potvrdil aj prokurátor. Advokát Marek Para podal voči prokurátorovi aj námietku zaujatosti, o ktorej nerozhodol. Dal preto podnet na Generálnu prokuratúru, aby sa situáciou zaoberala. VšZP sa dohodla s Nemocnicou Bory: Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a bratislavská Nemocnica Bory sa dohodli na zazmluvnení komplexnej zdravotnej starostlivosti, poistencom preplatí hospitalizácie aj operácie. VšZP avizovala, že k zazmluvneniu urgentného príjmu pristúpi automaticky po splnení podmienok nemocnicou.

Rusi sa prispôsobili rýchlejšie, ako boli Ukrajinci vycvičení. Protiofenzíva stála na mylnom predpoklade

Ukrajinskí vojaci nabíjajú raketomet blízko frontovej línie pri Bachmute. (zdroj: SITA/AP)

Rýchlosť, s akou Ukrajinci vyhnali Rusov od Kyjeva a neskôr aj z Chersonskej a Charkovskej oblasti, vyvolala očakávania, že by pri svojom najnovšom postupe mohli znovu získať podobne veľkú časť územia, ktorú im agresor okupuje. Protiofenzíva ale postupuje veľmi pomaly. Niektorí západní analytici tvrdia, že svoj podiel viny na tom nesie aj prístup NATO.

Na rozdiel od minuloročného postupu, keď Ukrajina tvrdila, že v období od 6. septembra do 2. októbra oslobodila 7 500 kilometrov štvorcových územia, Kyjev tvrdí, že ofenzíva, ktorá sa začala pred viac ako siedmimi týždňami, dokázala znovu získať približne 128 kilometrov štvorcových a osem osád.

Pripravili sa na ňu nielen Rusi, ale podľa niektorých analytikov v jej pomalom tempe zohráva úlohu aj Severoatlantická aliancia. Tvrdia, že dovolila Ukrajincom, aby kedykoľvek podnikli protiútok, a na jeho uskutočnenie ich plne nepripravila.

Ukrajina je vo svojej súčasnej ofenzíve obmedzená. Stále jej chýba vzdušná prevaha a munícia, čo sú základné zložky úspešnej ofenzívy, najmä vzhľadom na vysokú frekvenciu ruskej paľby.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Kým posun na frontovej línii na východe Ukrajiny je pomalý, Ukrajine sa v uplynulých dňoch darilo vytvoriť chaos v Čiernom mori. Tri hlavné mosty vedúce na anektovaný Krymský polostrov sú poškodené a Rusi sa musia spoliehať na dodávky s veľkými obchádzkami. Ruská invázia na Ukrajinu trvá už 531 dní, pozrite si kľúčové dianie z posledného týždňa.

Kým posun na frontovej línii na východe Ukrajiny je pomalý, Ukrajine sa v uplynulých dňoch darilo vytvoriť chaos v Čiernom mori. Tri hlavné mosty vedúce na anektovaný Krymský polostrov sú poškodené a Rusi sa musia spoliehať na dodávky s veľkými obchádzkami. Ruská invázia na Ukrajinu trvá už 531 dní, pozrite si kľúčové dianie z posledného týždňa. Za ruské peniaze brzdili zbrane: Asistent poslanca nemeckej krajne pravicovej strany AfD rokoval v Moskve s ľuďmi, ktorí mu sľubovali finančnú podporu, ak skomplikuje dodávku nemeckých zbraní na Ukrajinu. Len pár mesiacov na to AfD podala sťažnosť na vládu a zrejme tak dodávky tankov pozdržala.

Asistent poslanca nemeckej krajne pravicovej strany AfD rokoval v Moskve s ľuďmi, ktorí mu sľubovali finančnú podporu, ak skomplikuje dodávku nemeckých zbraní na Ukrajinu. Len pár mesiacov na to AfD podala sťažnosť na vládu a zrejme tak dodávky tankov pozdržala. Britské sankcie na muža zo Slovenska: Británia rozšírila sankčný zoznam zameraný na obmedzenie ruského zbrojného priemyslu a dodávok zbraní zo zahraničia. Nachádza sa na ňom 22 firiem a jednotlivcov zo Slovenska, Iránu, Turecka, Spojených arabských emirátov a Švajčiarska. Slovenským občanom na zozname je Ašot Mkrtyčev, bývalý obchodník so zbraňami.

Británia rozšírila sankčný zoznam zameraný na obmedzenie ruského zbrojného priemyslu a dodávok zbraní zo zahraničia. Nachádza sa na ňom 22 firiem a jednotlivcov zo Slovenska, Iránu, Turecka, Spojených arabských emirátov a Švajčiarska. Slovenským občanom na zozname je Ašot Mkrtyčev, bývalý obchodník so zbraňami. Abramsy pre Ukrajinu: Spojené štáty rozhodli o bezprostrednom odoslaní prvej várky tankov typu Abrams na Ukrajinu, kam by mali prísť začiatkom jesene. Oznámil to predstaviteľ americkej armády pre obstarávanie techniky Doug Bush. Upresnil, že na Ukrajinu pošlú okrem tankov aj muníciu či náhradné dielce.

Spojené štáty rozhodli o bezprostrednom odoslaní prvej várky tankov typu Abrams na Ukrajinu, kam by mali prísť začiatkom jesene. Oznámil to predstaviteľ americkej armády pre obstarávanie techniky Doug Bush. Upresnil, že na Ukrajinu pošlú okrem tankov aj muníciu či náhradné dielce. Leopardy pre Ukrajinu: Spoločnosť Rheinmetall podľa nemeckého denníka kúpila Ukrajine 50 tankov Leopard 1 z Belgicka. Tanky vyradili pred niekoľkými rokmi a kúpila ich spoločnosť OIP Systems za 15-tisíc eur za kus v podstate ako šrot. Po dôkladnej rekonštrukcii sú už prvé Leopardy na ceste na Ukrajinu, pričom idú cez Nemecko a Taliansko. Po ceste ich vybavia novými zbraňovými systémami.

Spoločnosť Rheinmetall podľa nemeckého denníka kúpila Ukrajine 50 tankov Leopard 1 z Belgicka. Tanky vyradili pred niekoľkými rokmi a kúpila ich spoločnosť OIP Systems za 15-tisíc eur za kus v podstate ako šrot. Po dôkladnej rekonštrukcii sú už prvé Leopardy na ceste na Ukrajinu, pričom idú cez Nemecko a Taliansko. Po ceste ich vybavia novými zbraňovými systémami. Ukrajinci držia pozície: Rusko naďalej útočí na východe a juhovýchode Ukrajiny a ostreľuje obce v blízkosti frontu. Generálny štáb ukrajinskej armády tvrdí, že vojaci držia pozície. Ruská armáda sa okrem iného snažila získať späť stratené pozície v okolí dediny Robotne v Záporožskej oblasti na juhu krajiny. Pravdepodobnosť ruských raketových útokov zostáva stále vysoká.

Rusko naďalej útočí na východe a juhovýchode Ukrajiny a ostreľuje obce v blízkosti frontu. Generálny štáb ukrajinskej armády tvrdí, že vojaci držia pozície. Ruská armáda sa okrem iného snažila získať späť stratené pozície v okolí dediny Robotne v Záporožskej oblasti na juhu krajiny. Pravdepodobnosť ruských raketových útokov zostáva stále vysoká. Varovanie pre Rusov: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval Rusko, že ak bude pokračovať v útokoch na ukrajinské prístavy, môže prísť o všetky lode. Jeho vyjadrenia prišli po tom, ako ukrajinské námorné drony zasiahli ruský ropný tanker a vojnovú loď.

Zo zahraničných webov:

Maďari si prišli na Slovensko po milióny. Zostali po nich obrovské dlhy

Nitra. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Tento scenár je podozrivý už na prvý pohľad. "Podnikateľ" zo zahraničia preberie existujúcu firmu, ktorá má za sebou solídnu minulosť, a krátko na to začne generovať miliónové tržby.

Biznis však prebieha len na papieri a v prvom rade ide o vratky DPH. Keďže firma "generuje" obrat v miliónoch eur, aj vratky, ktoré žiada späť od štátu, sa počítajú v sedemciferných sumách.

Tento model vidno aj u najväčších dlžníkov finančnej správy v Nitrianskom kraji. Prevahu v top desiatke majú firmy s majiteľmi z Maďarska.

INDEX v ďalšej časti seriálu Čierne ovce rozoberá desať najväčších dlžníkov finančnej správy z Nitrianskeho kraja.

V krátkosti z ekonomiky:

Dotácie na obnovu domov: Na jeseň chce Slovenská agentúra životného prostredia spustiť už štvrté kolo dotácií, počíta sa aj so zjednodušenými schémami pre ľudí ohrozených energetickou chudobou. Podmienkou už nebude počet detí či ich zdravotné postihnutie.

Na jeseň chce Slovenská agentúra životného prostredia spustiť už štvrté kolo dotácií, počíta sa aj so zjednodušenými schémami pre ľudí ohrozených energetickou chudobou. Podmienkou už nebude počet detí či ich zdravotné postihnutie. Technologické vybavenie tunela Višňové: Tender na technologické vybavenie diaľničného tunela Višňové vyhrala spoločnosť PPA Controll s ponukou v hodnote 54,43 milióna eur bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola na úrovni zhruba 71 miliónov eur. Technológiu tunela a informačný systém úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala zrealizuje za 550 dní.

Tender na technologické vybavenie diaľničného tunela Višňové vyhrala spoločnosť PPA Controll s ponukou v hodnote 54,43 milióna eur bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola na úrovni zhruba 71 miliónov eur. Technológiu tunela a informačný systém úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala zrealizuje za 550 dní. Wizz Air dočasne zruší niekoľko spojov: Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air so sídlom v Maďarsku na jeseň dočasne zruší niekoľko spojov, ktorých zoznam však zatiaľ nie je známy. Aerolinky uviedli, že príčinou tohto kroku bude mimoriadna povinná kontrola motorov lietadiel ich výrobcom.

Je Borjan najlepší brankár v histórii ligy? V Slovane ohuruje aj vďaka Chovanovi

Brankár Milan Borjan. (zdroj: SITA/AP)

Slovan Bratislava vstupuje do novej sezóny posilnený na každej pozícii. Má novú brankársku jednotku, zvýšil konkurenciu v obrane i strede poľa a čoskoro dorieši aj ofenzívu. Avšak, nie všetky nové tváre od začiatku napĺňajú potenciál a vysoké očakávania trénera, fanúšikov a odbornej verejnosti.

Belasí dokázali udržať kľúčového muža Aleksandara Čavriča, konkurovať mu časom bude mladý odchovanec Dávid Strelec, ktorý sa vracia po neúspešnom pôsobení v zahraničí.

Do stredu poľa priniesli kvalitu Kyriakos Savvidis a tiež Marko Tolič, hoci prišiel až v druhej polovici prípravy a má pomalší rozbeh. O stopérske miesto pri Guramovi Kašiovi sa bijú Kevin Wimmer a Kenan Bajrič, krajní obrancovia César Blackman a Matúš Vojtko by mali byť ťahúňmi zatiaľ najmä v lige.

Najväčší ohlas má však brankár Milan Borjan, skúsená opora, kanadský reprezentant a nový obľúbenec fanúšikov. „Myslím si, že aktuálne transferové okno sa Slovanu vydarilo veľmi dobre,“ hodnotí pre Sportnet bývalý brankár belasých Martin Krnáč.

Ľudstvo okúsilo, aké je to žiť na planéte, ktorá je o 1,5 stupňa Celzia teplejšia

Arizona potrebovala chladiace zariadenia pre mŕtvych ako v pandémii. (zdroj: SITA/AP)

Svet už skutočne okúsil život na planéte, ktorá je o 1,5 stupňa Celzia teplejšia ako v predindustriálnom období. Podľa údajov klimatickej služby Copernicus bol júl tohto roka najhorúcejším v histórii a bol o 1,5 až 1,6 stupňa Celzia teplejší ako priemer pred rozšíreným využívaním fosílnych palív.

„Je šokujúce, aký veľký je to výkyv oproti všetkému, čo sme doteraz videli,“ povedal Zeke Hausfather, klimatológ a vedúci výskumu klímy v platobnej spoločnosti Stripe. Poukázal na to, že júlový rekord bol o neuveriteľných 0,33 stupňa Celzia vyšší ako predchádzajúci rekord.

Pred tohtoročným júlom svet už niekoľkokrát nakrátko prekročil hranicu 1,5 stupňa – bolo to však počas zimných mesiacov na severnej pologuli, čím sa otupili dosahy na najväčšie populačné centrá.

Tento mesiac bol prvým, keď teploty vystúpili tak vysoko nad predindustriálnu úroveň a väčšina svetovej populácie prežívala v horúcich letných podmienkach.

V krátkosti z vedy a techniky:

V žilách im koluje elixír zdravia: Pod úpätiami Álp pri jazere Garda žijú desiatky ľudí, ktorým v žilách koluje „elixír“ pre zdravý život. Majú zmutovaný gén, ktorý ich ochraňuje pred srdcovými problémami súvisiacimi s cholesterolom. Lekári začali na začiatku tisícročia robiť výskumy, ako by objav mohol pomôcť aj iným ľuďom.

Pod úpätiami Álp pri jazere Garda žijú desiatky ľudí, ktorým v žilách koluje „elixír“ pre zdravý život. Majú zmutovaný gén, ktorý ich ochraňuje pred srdcovými problémami súvisiacimi s cholesterolom. Lekári začali na začiatku tisícročia robiť výskumy, ako by objav mohol pomôcť aj iným ľuďom. Jej bunky zmenili medicínu: Henriette Lacksovej diagnostikovali v roku 1951 pokročilé štádium rakoviny krčka maternice. Kým ju v nemocnici liečili, z jej krčka maternice lekári odobrali niekoľko vzoriek zdravého aj rakovinového tkaniva. Potom si všimli, že tieto bunky dokážu niečo, čo predtým nikdy nevideli. Mimo tela zostali nažive a donekonečna rástli.

Henriette Lacksovej diagnostikovali v roku 1951 pokročilé štádium rakoviny krčka maternice. Kým ju v nemocnici liečili, z jej krčka maternice lekári odobrali niekoľko vzoriek zdravého aj rakovinového tkaniva. Potom si všimli, že tieto bunky dokážu niečo, čo predtým nikdy nevideli. Mimo tela zostali nažive a donekonečna rástli. Červ cestujúci v čase: Samičku mikroskopického hlístovca, ktorá strávila posledných 46-tisíc rokov hlboko v sibírskom permafroste, oživili v laboratórnej miske a začala sa rozmnožovať. Sekvenovaním genómu hlístovca vedci odhalili, že ide o nový druh.

