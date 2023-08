Zo súboja o kreslo v parlamente vypadlo zatiaľ 20 kandidátov

Kandidáti sa môžu odstúpiť najneskôr 48 hodín pred začatím volieb.

BRATISLAVA. Zo súboja o kreslo v Národnej rade vypadlo zatiaľ 20 kandidátov. Ich zoznam zverejňuje na svojom webe ministerstvo vnútra, počet sa ešte môže zvýšiť.

Kandidáti sa môžu svojej kandidatúry do septembrových parlamentných volieb vzdať alebo ich môže strana odvolať. Urobiť tak môžu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 28. septembra. Aj strana alebo koalícia môže do 28. septembra vziať späť celú kandidátnu listinu.

Kandidatúry sa vzdali dvaja kandidáti strany Princíp, 15 kandidátov odišlo z listiny strany Spoločne občania Slovenska.

O jednu kandidátku prišlo hnutie Sme rodina a hnutie Progresívne Slovensko odvolalo jedného kandidáta. Koalícia strán OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí prišla o kandidáta Dušana Veliča, ktorý tragicky zahynul pri dopravnej nehode. Kandidátnu listinu zatiaľ nevzala späť žiadna strana alebo koalícia.

Údaje o vypadnutých kandidátoch zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na ne neprihliada. Zoznam týchto kandidátov bude zverejnený vo volebných miestnostiach.

Kandidátne listiny predložilo 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia. O kreslo v parlamente sa uchádza vyše 2700 kandidátov.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár