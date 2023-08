Šimečka varoval pred vládou Smeru. Verí v spoluprácu demokratických strán

Možnosť vlády s účasťou Smeru vníma predseda PS ako hrozbu.

BRATISLAVA. Demokraticky orientované strany, ako sú Progresívne Slovensko (PS) alebo KDH, by nemali teatrálne kresliť červené čiary o tom, za akých okolností nebudú ochotné s potenciálnymi partnermi vytvoriť vládu, povedal predseda PS Michal Šimečka.

Upozornil, že v prieskumoch vedie líder Smeru Robert Fico a môže po voľbách rozdávať karty.

"Takéto vyhlásenia našich potenciálnych partnerov vnímam ako krajne nezodpovedné," povedal Šimečka.

Vláda Smeru je hrozbou

Reagoval tým na predsedu KDH Milana Majerského, podľa ktorého KDH nepôjde do vlády so stranami, ktoré budú presadzovať registrované partnerstvá párov rovnakého pohlavia.

Možnosť vlády s účasťou Smeru vníma predseda PS ako hrozbu pre Slovensko.

"Dokonca by som povedal, že ako demokratické spektrum stojíme nad priepasťou. Chcem veriť, že nie iba PS, ale aj KDH a ďalší naši partneri majú minimálne zhodu v tom, že chceme, aby Slovensko bolo demokratické, proeurópske a krajina, kde platí právny štát," vyhlásil.

Frustrácia voličov demokracie

Agendu ľudských práv, vrátane hodnoty rovnosti, však považuje pre Progresívne Slovensko za kľúčovú, vrátane práv LGBTI komunity.

"Ja nejdem kresliť červené čiary, my máme nejaký program, KDH má svoj, uvidíme, kto bude mať koľko mandátov a potom sa začnú vyjednávania," konštatoval.

Šimečka oceňuje zahraničnú a bezpečnostnú politiku vlády Eduarda Hegera, chaotický a konfliktný spôsob vládnutia jeho kabinetu, ako aj vlády Igora Matoviča, však podľa neho poškodil dôveru voličov k demokraticky orientovaným stranám.

"Frustrovalo to veľa voličov a vyslalo signál, že prozápadné alebo prodemokratické strany akoby nevedeli spolu vládnuť. To sa musí zmeniť a robiť inak," povedal.

Skúsený tím

Šimečka je presvedčený, že jeho hnutie neponúka iba svoj program, ale aj skúsené osobnosti schopné dotiahnuť do konca veľké projekty.

"Spomeniem Jaroslava Spišiaka, ktorý bol prezidentom Policajného zboru, Tomáš Valášek bol veľvyslancom SR pri NATO, Štefan Kišš dlhoročne viedol útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií, Michal Truban viedol veľkú firmu. To sú ľudia, ktorí majú skúsenosti, ako riadiť veci. Čo je presne to, čo predchádzajúca vláda nevedela," vyhlásil.

Ocenil rekordný počet, až 72 993 ľudí, ktorí sa registrovali pre voľbu zo zahraničia. "Každý politik by mal chcieť, aby k voľbám prišlo čo najviac ľudí," konštatoval.

Aj keď sa pri voľbe poštou nedá zaručiť tajnosť volieb na rovnakej úrovni, ako pri klasickej voľbe za plentou, podľa Šimečku je z hľadiska verejného záujmu dôležitejšie to, že sa do celonárodného rozhodovania budú môcť zapojiť tisícky ľudí, ktorí by inak hlasovať nemohli.