Víkendový výber: Dotkni sa krištáľového jablka, staň sa kráľovnou a zaplať

Príjemný víkend! Ako vyzerá svet kvantových skokov, alchýmie zázrakov a magických žien? Kto vyrába zo žien kráľovné? Ide o zázrak či manipuláciu, za ktorú sú ženy ochotné platiť stovky či tisíce eur? Uplynulé dni slovenským internetom rezonovala reportáž redaktorky denníka SME Soni Jánošovej, ktorá niekoľko mesiacov sledovala najvplyvnejšie slovenské transformačné koučky Katarínu Runu a Lenku Lutonskú. Zúčastnila sa na ich webinároch, kurzoch, workshopoch, sledovala ich prácu a zhovárala sa o nej aj s odborníkmi. Odhalila aj, ako sa im darí obchádzať legislatívu.

Ako sa zrodil náš najznámejší rozprávkar, čo si myslí o totálnej rodičovskej kontrole detí a či nie je škoda, že deti už nemôžu blicovať, aj o tom sa zhováral reportér Peter Getting s Danielom Hevierom. Pýtal sa ho aj na to, prečo si stále zapisuje detské hlášky, prečo sa deti musia bifľovať detaily o Mezopotámii a chemické vzorce, keď pri odchode zo školy netušia nič o totalite a občianskej spoločnosti aj či sa ako rozprávkar nebojí technológií a jazykovej polície.

Reportérka Michaela Žureková prináša príbeh americkej speváčky Lizzo, ktorá je aktuálne obvinená zo sexuálneho obťažovania. V texte sa zaoberá aj tým, či je bežné, že ženy niekoho sexuálne obťažujú, aj aké ľahké je prísť o kariéru v USA alebo či sa môže Lizzo ešte pozviechať.

Kolegyňa Kristína Kúdelová sa zas pozrela na to, prečo protéza nosa herca Bradleyho Coopera vo filme o autorovi West Side Story Leonardovi Bernsteinovi vyvolala takú kontroverziu a či naozaj posilňuje stereotypné zobrazovanie židov.

Prinášame vám aj príbeh Martina Bednárika, ktorý svojským spôsobom bojuje proti názvom ulíc, ktoré nesú mená po totalitných režimoch alebo ich aktéroch aj príbeh o návrate supermodelky Lindy Evangelisty na titulku módneho časopisu Vogue ako aj odporúčania, kam sa vybrať za kultúrou a umením v nasledujúce dni.

Moje mesiace sebarozvoja. Hladkali ma cudzie ženy, mala som sa vzdať logiky a minúť tisíce eur

Katarína Runa Ďurove počas workshopu Magická žena. (zdroj: FB/Katarína Runa)

Väčšina žien prišla v druhý deň workshopu Magická žena bez mejkapu. V prvý deň ho mali už dopoludnia rozmazaný od potu a sĺz. V úzkom kruhu aj verejne hovorili o svojich neistotách, zraneniach a rodinných traumách.

Vzájomne sa dotýkali jedna druhej a šepkali si pritom vetu „si milovaná taká, aká si“. Snažili sa vizualizovať deň, keď môžu robiť čokoľvek a nič nemusia. A so zaviazanými očami hovorili vymysleným jazykom.

Katarína Runa aj v druhý deň workshopu sedí v róbe, s pekným účesom na pódiu v pohodlnom kresle pred kvetinovou stenou, na ktorej je jej meno. Pôsobí majestátne a zároveň prívetivo. Meditácie vedie pomalým, pokojným hlasom, pri inštrukciách je vecná a veľmi prirodzene žartuje.

Nie je ťažké pochopiť, prečo k nej veľa žien vzhliada, za jej kurzy a mentoring sú ochotné platiť stovky či tisícky eur a hoci ju nepoznajú osobne, vnímajú ju ako dôležitú súčasť svojho života.

Oblasť sebarozvoja žien všade vo svete zažíva rozmach už zhruba desať rokov. Najmä online priestor je zaplavený množstvom koučiek, transformačných mentoriek, životných poradkýň a šamaniek.

Na Slovensku sa tento fenomén naplno rozvinul v čase pandémie a hoci je ich nepreberné množstvo, medzi najvyhľadávanejšie patria Katarína Runa a Lenka Lutonská.

Odborníci však vidia v ich podnikaní aj prvky manipulácie a vydávanie pseudovedy za odbornosť či takzvané psychošmejdstvo.

Religionistka: Alternatívna spiritualita je atraktívna pre ženy v strednom veku

Helena Dyndová. (zdroj: Archív H. D.)

Transformačné koučky a mentorky sú súčasťou širšieho fenoménu novej spirituality, ktorá sa spája s vlnou takzvaného wellbeingu, teda starostlivosti o telo a dušu a všeobecnú pohodu.

„Rozhodne to nie je asketické náboženstvo, ale niečo, čo vyrástlo v bohatej západnej spoločnosti, ktorá má k blahobytu a hojnosti veľmi blízko. Toto však bolo zrejmé už v deväťdesiatych rokoch a všetci profesionáli si za svoje workshopy dávali veľmi štedro platiť a platí to dodnes,“ vysvetľuje religionistka Helena Dyndová, ktorá sa novými formami spirituality zaoberá.

V rozhovore sa dočítate aj, čo je to nová a pastelová spiritualita, ako súvisí s fenoménom sebarozvojových koučiek a ako ju ovplyvnila pandémia, prečo je táto oblasť orientovaná na ženy v strednom veku a prečo je v nej tak veľa peňazí aj či môže mať pozitívny vplyv na ľudský život alebo ako rozpoznať neetické a problematické praktiky.

Daniel Hevier: Na sídliskovom ihrisku som videl chlapca, ktorý hral futbal s babkou. To je chorý svet

Spisovateľ Daniel Hevier píše knihy už vyše štyroch desaťročí, napísal ich vyše sto. (zdroj: SME/Marko Erd)

Debutoval ešte ako stredoškolák, píše už takmer päťdesiat rokov a na jeho rozprávkach vyrástlo niekoľko generácií. Knihy doslova chrlí. Vydal ich vyše sto.

„Deti sú pod priveľkou kuratelou dospelých,“ hovorí Daniel Hevier. „Podceňujeme ich. Nielen pri literatúre. Keď dieťa v prenesenom zmysle nezakúsi kontakt s ohňom, ako si potom poradí v živote. Pritom trinásť-štrnásťročné deti sú už mladí dospelí. Na druhej strane deti nepočúvame. A nevenujeme im toľko času, myslím toho hlbokého času, to môže byť aj päť minút skutočnej pozornosti?“

Ako sa podľa neho zmenili deti za tie desaťročia, čo pre ne píše knihy? „Vo svojej podstate zostávajú deti rovnaké. Chcú byť akceptované, milované, šťastné, chcú niečo dokázať, využiť svoj talent. To ostáva. Menia sa rekvizity. Dnes sú zahlcované informáciami, podnetmi, v dobrom aj zlom zmysle sú viac pod kontrolou dospelých. My sme dospievali s rovesníkmi a rodičia často vôbec netušili detaily,“ hovorí.

Magnetkami a rebríkom mení názov námestia pomenovaného po zabijakoch

Martin Bednárik a Námestie obetí hraničiarov. (zdroj: SME/Marko Erd)

Opakuje sa to už niekoľko rokov. Geofyzik Martin Bednárik si donesie rebrík a magnetky, ktoré si predtým vyrobil. S rebríkom na pleci obíde celé rozľahlé námestie v Petržalke a na smaltované tabule pripína magnetky.

Nesú len jediné slovo. No to mení celý zmysel názvu. Z Námestia hraničiarov sa razom stáva Námestie obetí hraničiarov. A namiesto ospevovania zabijakov pripomína ich obete zabité na hraniciach.

Aj keď mu ľudia magnetky skladajú, on ich vždy znova inštaluje a nemieni prestať.

„Rozmýšľal som nad spôsobom, ako s Námestím hraničiarov niečo urobiť. Hraničiari so psami nás strážili ako vo väzení a kto sa pokúsil utiecť, toho bez milosti zastrelili. Mestská časť sa nevedela rozhýbať, ani magistrát. Ja som však chcel vyjadriť svoj nesúhlas. Neinvazívne. A súčasne minimalisticky, ale dôrazne. Premýšľal som o samolepke, ale aj to by bolo invazívne. Potom som skúsil magnetku. Vyskúšal som rôzne magnetické fólie, kým som prišiel na správnu hrúbku. Vymyslel som slovo, ktoré sa vojde medzi dve slová v názve. Kľúčové slovo, ktoré mení jeho význam na správny. A magnetka putovala na tabuľu,“ rozpráva.

Nie je gej, to neprekáža. Nemá židovský nos, prekáža. Bradley Cooper si narobil problém s protézou

Bradley Cooper ako Leonard Bernstein vo filme Maestro. (zdroj: NETFLIX)

To, ako bude v kinematografii zobrazený život legendárneho amerického skladateľa, dirigenta a autora West Side Story Leonarda Bernsteina, môžu postrážiť už len jeho deti a dediči.

Bolo v ňom dosť citlivých vecí, ktoré by sa pre filmárov mohli stať nášľapnými mínami, no ukázalo sa, že najvýbušnejší je jeho nos.

S tým má teraz problém Bradley Cooper, ktorý o Bernsteinovi nakrútil film Maestro a zároveň v ňom hrá hlavnú úlohu. Aby sa k svojmu hrdinovi vizuálne priblížil, maskéri mu ho zväčšili.

Po tom, čo vyšiel prvý trailer, bolo počuť nespokojné hlasy, že tak posilňuje stereotypné zobrazovanie židov.

Niekto si myslí, že vyjadrenie osobnosti by vôbec nemalo stáť na tom, aký má nos. Niektorým sa zas zdá použitie protézy rovnaké faux pas, ako keď si biely herec namaľuje tvár na čierno, aby mohol hrať černocha.

Má slávu aj postavenie, sebavedomie môže rozdávať. Lizzo hrozí, že o všetko príde šmahom ruky

Speváčka a raperka Lizzo. (zdroj: TASR/AP)

Vytvárala vraj nepriateľské pracovné prostredie a zapájala sa aj do sexuálneho obťažovania. Svoje tanečníčky údajne počas afterpárty v amsterdamskom striptízovom klube nútila, aby sa dotýkali nahých žien, vibrátorov aj ovocia, s ktorými predtým striptérky robili vystúpenie.

Svojho ochrankára chcela dostať v tom istom bare na striptérske pódium a vyzývala ho, aby sa vyzliekol. A nezdržala sa vraj ani komentárov o tom, že jedna z jej tanečníc pribrala, hoci ona sama je zástankyňou smeru „body positivity“, a to najmä z pozície plus size ženy, ktorou je.

Americká speváčka, raperka a oceňovaná megahviezda Lizzo už dva týždne čelí škandálu, ktorý zrejme vážne naruší jej kariéru.

Roky nevychádzala von, nespoznávala sa v zrkadle. Linda Evangelista našla triky, ako sa vrátiť

Supermodelky sú znovu tvárami Vogue. Zľava: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington a Naomi Campbell. (zdroj: VOGUE)

Septembrové číslo Vogue bude otvárať fotografia, ktorá pripomína staré dobré časy. Časy, keď bola Linda Evangelista supermodelkou.

Samozrejme, bolo na to treba niekoľko fyzických korekcií, zopár maskérskych trikov a najmä veľkú túžbu vyjsť zo skrýše, pomenovať svoj hendikep a postaviť sa vedľa tých, s ktorými ju kedysi porovnávali. Ich mená sú ešte dnes dobre známe: Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington.

Na obálke Vogue boli takto spolu pamätne zachytené v roku 1990. Vtedy práve začínali mať status celebrít, čo im vydržalo celé desaťročie. Niekedy absolvovali aj osem prehliadok za deň, po nich chodili do barov, veľa sa zabávali a tvorili pevnú partiu: aj s Claudiou Schiffer a Kate Moss.

Ich život sa v médiách rozoberal rovnako podrobne ako život hercov a rockových hviezd. Každý vedel, kde dovolenkujú a do koho sú zaľúbené. V nezvyčajnej sile supermodeliek bol však zároveň zárodok zániku ich éry.

Kultúrne tipy

Počas víkendu sa bude v Nitre flaamovať. (zdroj: Nina Pacherová)

Lovestream prinesie svetové hviezdy a flaamovať sa bude aj v Nitre. Kam za kultúrou od 18. do 25. augusta?

Víkendový recept

Taliansky koláč s broskyňami. (zdroj: Naničmama.sk | balalajka)

Zostavili sme pre vás veľký výber receptov na najlepšie koláče neskorého leta.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

