Demokrati sa neplánujú vzdať, odporúčajú to zvážiť iným stranám

Trend preferencií je priaznivý, tvrdí líderka kandidátky.

BRATISLAVA. Strana Demokrati neuvažuje o odstúpení z volieb. Poukazuje na to, že jej preferencie stúpajú a odstúpenie skôr odporúča stranám s nižšími percentami.

„Vo všetkých prieskumoch, aj v tých, kde tie celkové výsledky ešte nie sú také, aby sme s nimi boli spokojní, sme zaznamenali rast - vo Focuse sme mali 3,8 percenta, v Mediane dokonca cez štyri percentá. Ten trend je priaznivý. Možno to ide pomalšie, ako by sme chceli, ale stúpame, takže určite sa neplánujeme vzdať,“ uviedla jednotka kandidátky Demokratov Andrea Letanovská.

Výzva pre stredopravé strany

Letanovská si myslí, že stredopravé strany, ako napríklad strana Mikuláša Dzurindu Modrí, Most-Híd, ktoré majú preferencie na úrovni okolo jedného – dvoch percent, by mali zvážiť odstúpenie z volieb, aby zbytočne neprepadli hlasy.

„Myslím, že toto odporúčanie by mali mať pre nich voliči. Lídri týchto strán by mali pociťovať zodpovednosť smerom k občanom a ja som presvedčená, že tak aj urobia v tej fáze, keď to už bude jasné a zreteľné, že tie hlasy by prepadli. Verím, že sa rozhodnú správne,“ povedala.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prieskum AKO: PS sa priblížilo k Smeru, do parlamentu by prešla aj trojkoalícia OĽaNO Čítajte

Demokrati podľa nej urobili všetko preto, aby sme sa pospájali s čo najväčším počtom menších subjektov. Ako uviedla, nakoniec sa im to aj podarilo, pretože reálne pospájali päť strán, čo je najviac zo všetkých strán, ktoré sa v tomto volebnom období spájali.

„Je to stále málo, vždy sa dá urobiť viac, ale keď nie je vôľa z obidvoch strán, tak jednostranne spojenie nevznikne,“ skonštatovala.

Nulový potenciál OĽaNO

Vo voľbách v roku 2020 prepadlo historicky najviac hlasov, až 28,39 percenta. Podľa Letanovskej reálne hrozí, že aj v týchto voľbách opäť veľa hlasov prepadne. V zóne ohrozenia je nej napríklad aj OĽaNO, ale aj SASKA, KDH a Demokrati.

„Strana OĽaNO, ktorá si po vzniku koalície sama posunula hranicu na sedem percent a v niektorých prieskumoch ju nedosahuje a v niektorých je tesne okolo tejto hranice, je vo veľkej zóne ohrozenia. A navyše, koaličný potenciál tejto strany je nulový,“ zhodnotila.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vyše milióna voličov nie je pevne rozhodnutých. Čoraz viac ich láka SNS Čítajte

Podľa nej je to zapríčinené jednak vyhlásením lídra OĽaNO Igora Matoviča, že nepôjde do koalície s nikým, kto nepodporí jeho návrh na odmenu 500 eur za účasť vo voľbách a jednak skúsenosťami s jeho vládnutím.

Letanovská je presvedčená, že Matovič je „človek nevyspytateľný, s ktorým sa dá naozaj veľmi ťažko niečo konzistentne dlhodobo pripravovať a jeho vláda je skákanie medzi jednotlivými atómovkami a ohurovaním.“

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár