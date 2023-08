Ranný brífing: Fico nemá odvahu pozrieť Šimečkovi do očí, Putin bude teraz silnejší

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Robert Fico sa odmieta stretnúť v televíznom dueli s hlavným politickým súperom Michalom Šimečkom. Neprišiel do diskusie v TA3, odmietol pozvanie do televízie Markíza a odmietne aj duel v TV Joj. Šéf kampane Smeru Robert Kaliňák tvrdí, že strana má pre kampaň plný diár a nebude ho meniť pre relácie.

Vzbura wagnerovcov otvorila priestor pre špekulácie o tom, že Vladimir Putin je slabý a s ním aj jeho režim. Odstránením Jevgenija Prigožina, vodcu vzbury a hlasného kritika Kremľa, môže ruský prezident svoju moc v krajine ešte upevniť.

Od júnovej vzbury Jevgenija Prigožina sa špekulovalo, ako sa Vladimir Putin šéfovi wagnerovcov pomstí: pretože Putin zradu neodpúšťa. Až sa zrútilo lietadlo s celým vedením wagnerovcov na palube. Zostrelili ho Rusi? Vybuchla v ňom bomba? Je Prigožin naozaj mŕtvy? A čo to spraví s Ruskom? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín SME ženy. Prečítate si v ňom rozhovor s herečkou Zuzanou Fialovou o šťastí a dozviete sa, prečo ženy (ne)chcú žiť bez partnera. SME na celý víkend spolu s magazínom SME ženy stojí len 1,95 eur.

Fico nepristúpi na duel so Šimečkom. Smer má vraj už plný diár

Robert Fico a Michal Šimečka (zdroj: SME/Marko Erd a Jozef Jakubčo)

Robert Fico sa odmieta stretnúť v televíznom dueli s hlavným politickým súperom Michalom Šimečkom. Najskôr šéf Smeru neprišiel diskutovať s predsedom Progresívneho Slovenska do augustovej relácie V politike na TA3.

Teraz zase neprijal pozvanie do relácie TV Markíza Na telo na budúci týždeň, kde mu tiež ponúkli rovnakého súpera. Smer pritom verejne oznámil, že prestane chodiť do všetkých diskusií Markízy, kým „sa nevráti k serióznej práci celoštátneho média“.

A Fico odmietne aj tretí chystaný duel so Šimečkom, do ktorého ho na budúci štvrtok pozvala televízia Joj. Zistil to denník SME. „Nie sme tu, my sme vtedy na východe. My neobetujeme predvolebný program pre reláciu,“ povedal volebný manažér Smeru Robert Kaliňák.

Najbližšie by mal Fico príležitosť ísť do konfrontácie so Šimečkom vo štvrtok 31. augusta v relácii Na hrane televízie Joj. Kaliňák však hovorí, že pre intenzívnu kampaň už mimo dohodnutých diskusií termíny na debaty nemajú. Odmieta, že by Fico nechcel diskutovať so Šimečkom.

Dodáva, že sa aj tak stretnú vo finálových televíznych diskusiách krátko pred voľbami. Tie však nebudú konfrontáciami dvojíc politikov, ale diskusiami lídrov viacerých strán.

Smer už plánuje budúcnosť s Hlasom: V situácii, keď v Smere prestali byť nervózni, že im Pellegrini prekazí koaličné plány a zloží to s kýmsi iným. Prestali verejne podozrievať Pellegriniho, že chce s pravicou demontovať sociálny štát a s liberálmi robiť experimenty. A začali sa približovať Hlasu, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Uhrík bol medzi mládežníkmi SDKÚ: Líder Republiky Milan Uhrík zatajil, že bol v rokoch 2010 až 2012 medzi prozápadnými mládežníkmi SDKÚ. Tzv. Nová Generácia, v ktorej pôsobil, bola mládežníckou organizáciou SDKÚ, ktorú vtedy viedol Mikuláš Dzurinda. Organizácia bola prozápadná, konzervatívno-liberálna a financovaná aj zo zahraničia.

Prieskum dôveryhodnosti politikov: Najdôveryhodnejšou slovenskou političkou je prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveruje jej 42 percent opýtaných, nedôveruje 49 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Premiér Ľudovít Ódor si vyslúžil druhé miesto, na treťom skončil predseda Smeru Robert Fico.

Trest pre falošného lekára: Obžalovaný Ivan Biháry dostal v kauze zariadenia pre seniorov Iris úhrnný deväťročný trest väzenia. Spoluobžalovaná Vanessa Pútiková dostala trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou päť rokov. Vinní sú zo zločinu poškodenia zdravia, Biháry aj zo zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie.

Najdôveryhodnejšou slovenskou političkou je prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveruje jej 42 percent opýtaných, nedôveruje 49 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Premiér Ľudovít Ódor si vyslúžil druhé miesto, na treťom skončil predseda Smeru Robert Fico. Trest pre falošného lekára: Obžalovaný Ivan Biháry dostal v kauze zariadenia pre seniorov Iris úhrnný deväťročný trest väzenia. Spoluobžalovaná Vanessa Pútiková dostala trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou päť rokov. Vinní sú zo zločinu poškodenia zdravia, Biháry aj zo zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie.

Prigožinova smrť neprekvapila. Myslel si šéf wagnerovcov, že je nedotknuteľný?

Portrét Jevgenija Prigožina pri neformálnom pamätníku vedľa bývalého Wagner centra v Petrohrade. (zdroj: SITA/AP)

Šéf žoldnierskej skupiny Wagner Jevgenij Prigožin chodí s terčom na chrbte, tvrdili posledné dva mesiace mnohí odborníci na Rusko. Po tom, čo sa koncom júna neúspešne pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie, mnohí očakávali, že prezident Vladimir Putin sa mu pomstí.

Väčšinu analytikov preto v stredu večer neprekvapila správa, že Prigožin bol jednou z desiatich obetí na palube súkromného lietadla, ktoré sa zrútilo neďaleko Moskvy. Ruský prezident Vladimir Putin totiž podľa nich mohol naplniť sľub, ktorý dal krátko po Prigožinovom neúspešnom prevrate.

Aj keď vo svojom prejave vtedy Putin svojho niekdajšieho blízkeho spolupracovníka priamo nemenoval, povedal, že „zradcovia budú potrestaní“.

„Vzbura bola pre Kremeľ veľkým ponížením. Prezident Putin nie je typom muža, ktorý by zabúdal a odpúšťal,“ komentoval to Will Vernon, novinár stanice BBC píšuci o Rusku.

Deň, keď sa môžeme tešiť s Putinom: Rusko si týmto aktom neposilnilo ani vysnívané postavenie medzi „silnými“ štátmi. Asi ani nenájdeme analogický prípad, keď štát zorganizoval atentát v podobe zostrelenia lietadla (!) nad vlastným územím (!!). Tento typ prejavu sily je príznačný skôr pre zlyhávajúce štáty, píše Peter Tkačenko.

Putinovi ľudia budú bez Prigožina silnejší. Kritici Kremľa sa budú viac báť

Veliteľ ruských ozbrojených síl generál Valerij Gerasimov, ruský prezident Vladimir Putin a ruský minister obrany Sergej Šojgu. (zdroj: SITA/AP)

Vzbura wagnerovcov otvorila priestor pre špekulácie o tom, že Vladimir Putin je slabý a s ním aj jeho režim. Odstránením vodcu vzbury a hlasného kritika Kremľa Putin môže svoju moc v krajine ešte upevniť.

Podľa zdrojov z britských bezpečnostných služieb Prigožinova smrť pravdepodobne posilní pozíciu ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruskej armády Valerija Gerasimova. „Pre Ukrajinu je to dobré, pretože títo dvaja sú považovaní za nekompetentných,“ cituje zdroje BBC.

Prigožin však mal v armáde aj medzi civilným obyvateľstvom svojich podporovateľov. Wagnerovci a ich priaznivci na sociálnych sieťach na správu o jeho smrti reagovali hnevom a volaním po pomste. „Zabitie Prigožina bude mať katastrofické následky,“ povedal na telegrame prowagnerovský bloger Roman Saponkov.

Politologička Tatiana Stanovaja však pre BBC hovorí, že zabitie Prigožina skôr medzi jeho priaznivcami zaseje strach, než by ich pomklo k protestom. „Prigožinova smrť je priamou hrozbou pre každého, kto s ním bol do konca a otvorene ho podporoval,“ povedala.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský postup: Ukrajinské velenie potvrdilo územné zisky na južnom fronte v Záporožskej oblasti a pokračuje v ofenzíve v okolí mesta Bachmut v Doneckej oblasti. Ukrajinci uspeli pri obciach Novodanylivka a Novoprokopivka, a upevňujú svoje pozície a delostreleckou paľbou útočia na identifikované nepriateľské ciele.

Ukrajinské velenie potvrdilo územné zisky na južnom fronte v Záporožskej oblasti a pokračuje v ofenzíve v okolí mesta Bachmut v Doneckej oblasti. Ukrajinci uspeli pri obciach Novodanylivka a Novoprokopivka, a upevňujú svoje pozície a delostreleckou paľbou útočia na identifikované nepriateľské ciele. Dôležitosť oslobodenia Robotyne: Stratou obce Robotyne prídu ruské sily o pozície v blízkosti západného krídla ukrajinského prielomu, píše Inštitút pre štúdium vojny. To poskytne ukrajinským jednotkám väčší manévrovací priestor na začatie útočných operácií proti ruskej sekundárnej obrannej línii, ktorá vedie južne od Robotyne.

Stratou obce Robotyne prídu ruské sily o pozície v blízkosti západného krídla ukrajinského prielomu, píše Inštitút pre štúdium vojny. To poskytne ukrajinským jednotkám väčší manévrovací priestor na začatie útočných operácií proti ruskej sekundárnej obrannej línii, ktorá vedie južne od Robotyne. Ukrajinský výsadok na Kryme: Ukrajinská armáda uskutočnila na Kryme špeciálnu operáciu, tvrdí ukrajinská vojenská rozviedka. Výsadok pristál na území okupovaného polostrova na Tarchankutskom cípe a napadol ruské jednotky. V dôsledku toho prišli okupanti o 30 vojakov a štyri člny.

Ukrajinská armáda uskutočnila na Kryme špeciálnu operáciu, tvrdí ukrajinská vojenská rozviedka. Výsadok pristál na území okupovaného polostrova na Tarchankutskom cípe a napadol ruské jednotky. V dôsledku toho prišli okupanti o 30 vojakov a štyri člny. Nóri darujú Ukrajine stíhačky F-16: Nórsko sa rozhodlo darovať Ukrajine bojové lietadlá F-16, uviedla nórska televízia TV2 s odvolaním sa na svoje zdroje. Počet strojov neoznámila. Nórsky premiér Jonas Gahr Störe sa nachádza na návšteve v Kyjeve. Ukrajine už sľúbili dodanie moderných stíhačiek aj Dánsko a Holandsko.

Zo zahraničných webov:

Brazílsky superbezpečný klenot. Akcie Embraeru na Prigožinovu „haváriu“ nereagovali

Embraer Legacy 600. (zdroj: jetcraft.com)

Embraer Legacy 600, ktorý sa zrútil aj s vodcom Wagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom v ruskej Tverskej oblasti, patrí medzi najbezpečnejšie lietadlá na svete.

Tento model sa vyrábal dvadsať rokov a dosiaľ s ním bol spojený v zásade len jeden vážny incident. V roku 2006 sa Legacy 600 leteckej spoločnosti ExcelAire zrazil s Boeingom 737 - 800 v brazílskom vzdušnom priestore.

Na embraeri sa vážne poškodilo ľavé krídlo, ale jeho piloti dokázali bezpečne pristáť. Pasažieri boeingu také šťastie nemali, lietadlo sa zrútilo v džungli a zahynulo všetkých 154 ľudí na palube.

Akcie Embraera sa obchodujú na burzách v Brazílii a New Yorku. Ich kurz na pád Prigožinovho lietadla nijako nereagoval, investori veria tomu, že pravdepodobnosť technického zlyhania bola aj v jeho prípade minimálna.

V krátkosti z ekonomiky:

Prečo zaostávame za Západom: Slovenská ekonomika v súčasnosti dosahuje 81 percent výkonnosti priemeru EÚ, čo je približne o desať percentuálnych bodov pod úrovňou českej. Problémom nie je, že by Slováci nebohatli alebo sa nemali lepšie než v minulosti. Ide o to, že okolité krajiny bohatnú rýchlejšie a pocit relatívnej prosperity Slovenska sa znižuje.

Slovenská ekonomika v súčasnosti dosahuje 81 percent výkonnosti priemeru EÚ, čo je približne o desať percentuálnych bodov pod úrovňou českej. Problémom nie je, že by Slováci nebohatli alebo sa nemali lepšie než v minulosti. Ide o to, že okolité krajiny bohatnú rýchlejšie a pocit relatívnej prosperity Slovenska sa znižuje. Najstabilnejší rast ekonomiky: Slovenská ekonomika vzrástla v druhom štvrťroku medzikvartálne o 0,4 percenta a oproti rovnakému obdobiu vlaňajška o 1,3 percenta. V medziročnom porovnaní to bolo najviac v regióne V4. Z dlhodobého hľadiska je rast slovenského HDP najstabilnejší v celej EÚ a jeho dynamika je takmer konštantná.

Slovenská ekonomika vzrástla v druhom štvrťroku medzikvartálne o 0,4 percenta a oproti rovnakému obdobiu vlaňajška o 1,3 percenta. V medziročnom porovnaní to bolo najviac v regióne V4. Z dlhodobého hľadiska je rast slovenského HDP najstabilnejší v celej EÚ a jeho dynamika je takmer konštantná. Zvýšené výdavky pre školákov: Letné prázdniny sa čoskoro končia a žiaci zasadnú opäť do školských lavíc. Špeciálne pre rodičov prvákov to znamená zvýšené výdavky. Ich základná výbava môže stáť tento rok orientačne okolo 230 eur, pričom nákupom pomôcok výdavky na školu nekončia.

Prečo Malženice nevylúčia z II. ligy? Kluby vraj podvádzajú a ani o tom netušili

Futbalisti Dynama Malženice. (zdroj: FB/Dynamo Malženice)

Nová sezóna, nové pravidlá. Zmeny zaskočili nielen nováčika, ale aj dlhoročných druholigistov. Kluby už nemôžu fungovať rovnako ako predtým.

Po 3. kole druhej najvyššej súťaže mnohých prekvapilo, keď nováčik z Malženíc, obce s 1 500 obyvateľmi, senzačne zdolal jedného z najväčších favoritov Tatran Prešov 2:0. Deň po zápase však zostali zarazení úplne všetci. Prešov si totiž s najväčšou pravdepodobnosťou pripíše tri body za kontumačnú výhru.

Za Malženice nastúpili viacerí hráči Spartaka Trnava. V bránke stál známy Dobrivoj Rusov, pred ním stopéri Martin Šulek a Marek Ujlaky ml., ľavý obranca Miha Kompan Breznik a v strede poľa zarezával Ricardo Peňa.

Na štarte spomínaných hráčov by nebolo nič zvláštne, pretože Malženice sú oficiálnou farmou neďalekej Trnavy. Viaceré kluby uzavreli rovnakú formu spolupráce. Pravidlá o striedavom štarte v súťažiach dospelých sa ale v porovnaní s minulou sezónou mierne zmenili. A na to Malženice doplatili.

Sexting je bežný, porno z pomsty nie. Mladá česká influencerka sa dostala na hranicu smrti

#annaismissing je nový český film o nástrahách internetovej komunikácie. (zdroj: FORUM FILM)

Vyzliecť si šaty, prípadne aj bielizeň. Vytvoriť intímnu atmosféru, nahodiť erotickú pózu. Urobiť si fotku, a poslať ju. Sexting sa stal bežnou a normálnou súčasťou partnerských vzťahov, v dospievaní aj v zrelom veku.

Bohužiaľ, niekedy takéto správy posielame nerozvážne aj tomu, komu nemôžeme celkom dôverovať a vtedy sa stávame obeťou vydierania a takzvanej pornografie z pomsty. To je prípad pätnásťročnej influencerky Anny.

Keďže existujú legálne cesty, ako dosiahnuť, aby vaše fotografie z googlu zmizli, obrátila sa na renomovanú advokátsku kanceláriu a jeden z jej najlepších právnikov jej naozaj pomohol. Akurát, že sa s ňou pritom zblížil a vzápätí sa do problémov dostal aj on sám.

V Česku sú nástrahy internetovej komunikácie a kyberšikanovania už niekoľko rokov veľkou témou. Dokumentárny film V sieti pred ich dôsledkami vystríhal deti, nový český film #annaismissing môže ako kontrolné svetielko zapôsobiť aj na dospelých.

V krátkosti z kultúry:

Reproducent otvára tabuizovanú tému: Divadlo Jedným dychom uvádza inscenáciu Veroniky Malgot Reproducent, ktorá otvára viacero pálčivých tém. Neplodnosť, etiku spojenú s darcovstvom vajíčok a spermií aj pocity mužov, ktorí si touto skúsenosťou prechádzajú. Ide o dobrý krok k otvoreniu silnej a umelecky len veľmi málo prebádanej témy.

Divadlo Jedným dychom uvádza inscenáciu Veroniky Malgot Reproducent, ktorá otvára viacero pálčivých tém. Neplodnosť, etiku spojenú s darcovstvom vajíčok a spermií aj pocity mužov, ktorí si touto skúsenosťou prechádzajú. Ide o dobrý krok k otvoreniu silnej a umelecky len veľmi málo prebádanej témy. Muži trans ženy chcú: Veľa mužov jej píše správy a sľubujú jej v nich veľký erotický zážitok. Keď ich stretne naživo, má pred sebou plachých a neistých ľudí. Česká herečka a režisérka Daniela Špinar hovorí, že verejný vzťah s trans ženou je ešte v našej spoločnosti veľké tabu, heterosexuálni muži sa zaň hanbia.

Veľa mužov jej píše správy a sľubujú jej v nich veľký erotický zážitok. Keď ich stretne naživo, má pred sebou plachých a neistých ľudí. Česká herečka a režisérka Daniela Špinar hovorí, že verejný vzťah s trans ženou je ešte v našej spoločnosti veľké tabu, heterosexuálni muži sa zaň hanbia. Amy Winehouse si písala denníky: Bol začiatok tisícročia, Amy Winehouse mala sedemnásť rokov a písala si denník. Pri veľkom upratovaní, pravdepodobne vtedy, keď sa sťahovala z rodičovského domu, skončili v kontajneri spolu s ďalšími školskými zošitmi a knihami. Vďaka šťastnej náhode sa však našli a vyjdú knižne.

Rozhovory ZKH: Roman Mikulec. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Kde je Igor Matovič? Neurobilo OĽaNO málo v boji proti korupcii? Cítia nejakú zodpovednosť za to, že sú obvinení nominanti ich vlády? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Romanom Mikulcom, exministrom vnútra a poslancom za OĽaNO.

Podcasty SME

Index: Politici strašia zbytočne. Banka chce profit, nie vašu nehnuteľnosť

Politici strašia zbytočne. Banka chce profit, nie vašu nehnuteľnosť Kvantum ideí: Oppenheimer je film plný morálnych dier

Nehodiacich sa škrtnite. (zdroj: Hej, ty!)

Poctivý cheesecake s ovocím. (zdroj: Fotolia)

S ovocím, čokoládou alebo želatínou. Vyberte si z desiatich overených receptov na cheesecake, všetky chutia vynikajúco.

