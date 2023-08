SaS by bola najčastejšou druhou voľbou Slovákov vo voľbách, ukazuje prieskum

Traja z desiatich voličov nevedia, alebo nechcú druhú voľbu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) by bola najčastejšou druhou voľbou Slovákov v parlamentných voľbách. Ak by bola možnosť voliť do parlamentu dve politické strany, hlas by jej dalo 9,8 percenta opýtaných.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý robila agentúra AKO pre diskusnú reláciu televízie JOJ Na hrane v čase od 7. do 18. augusta.

Respondenti odpovedali na otázku: „A ak by bola taká možnosť voliť do parlamentu dve politické strany, ktorú ďalšiu stranu by ste volili?“ Stranu Smer by si ako druhú voľbu zvolilo 9,7 percenta opýtaných, Progresívne Slovensko (PS) 9,5 percenta, Slovenskú národnú stranu (SNS) 7,5 percenta a Hlas-SD a Republiku zhodne po 4,9 percenta oslovených voličov.

Sme rodina a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je druhou voľnou pre 4,4 percenta respondentov, Demokrati pre 4,1 percenta a koalícia OĽaNO a priatelia pre 4 percentá opýtaných. V poslednom prieskume agentúry AKO s rovnakou otázkou bola SaS druhou voľbou pre 11,2 percenta opýtaných.

„SaS a Demokrati majú druhú voľbu vyššiu ako preferencie, majú kde čerpať, je však otázne, či dokážu presvedčiť potenciálnych voličov. Smer-SD, PS, Hlas-SD, koalícia OĽANO a priatelia, Republika, Sme rodina, KDH majú nižšiu druhú voľbu ako preferencie, ich potenciál rastu je teda menší,“ uvádza sa v prieskume.

Traja z desiatich voličov nevedia, alebo nechcú druhú voľbu. Spolu 14,2 percenta opýtaných uviedlo, že by nevolili žiadnu inú stranu, okrem tej, ktorú uviedli v prvej voľbe. Najväčší podiel takýchto voličov má hnutie Sme rodina (21 %), Republika (19 %), SNS (18 %), OĽANO a priatelia (16 %), PS (15 %), KDH (15 %) a Smer-SD (11 %). Spolu 15,1 percenta opýtaných sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu by volili ako svoju druhú voľbu.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár