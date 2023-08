Ódor rokuje so stranami o podpore vládnych návrhov, predvolebnej kampani sa chce vyhnúť

Na mimoriadnu schôdzu chce predložiť dva návrhy.

BRATISLAVA. Premiér Ľudovít Ódor rokuje s politickými stranami o podpore vládnych návrhov zákonov.

Na predloženie materiálov súvisiacich so stabilizáciou pediatrov a so zmenami v Trestnom zákone na mimoriadnu schôdzu parlamentu má zatiaľ prisľúbenú podporu 30 poslancov. Ódor to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Ódor verí, že získa podporu pre návrhy

Prvý návrh je podľa neho dôležitý preto, aby sa upokojila situácia v súvislosti s pediatrami.

"Druhý návrh sa týka toho, že duševne chorí ľudia nemôžu pobehovať po ulici a páchať trestné činy," podotkol predseda vlády.

Ódor verí, že oba návrhy v parlamente získajú podporu. "Nemám to garantované, ale ďalej rokujem s politickými stranami," dodal.

Ódor zopakoval, že vláda stiahne tieto návrhy z legislatívneho procesu, ak by sa k nim objavili nesúvisiace zmeny.

"O obsahu je vždy možné debatovať, ale ak tam chce niekto prilepiť niečo, čo absolútne nesúvisí s tou témou, sme pripravení tieto návrhy stiahnuť. Nechceme sa dostať do predvolebnej kampane alebo do prestrelky politických strán," doplnil.

Ako hodnotí sto dní úradníckej vlády

Ódor sa vyjadril aj k sto dňom svojho kabinetu vo funkcii. Tvrdí, že ich neberie nijako zvláštne, pretože jeho vláda je tu nakrátko a od začiatku musela ísť naplno.

Dodal, že sa sústredili na to, čo horelo, a tiež na pomoc skupinám, ktoré nedostávajú toľko pomoci. Išlo napríklad o opatrovateľov či náhradných rodičov.

Spomenul i to, že vláda sa pomerne intenzívne musela venovať i zdravotníctvu a spomenul i Sociálnu poisťovňu.

Premiér tiež zdôraznil, že za úradníckej vlády sa výrazne zrýchlilo čerpanie eurofondov. Predpokladá, že jeho cieľ, znížiť stratu pri čerpaní eurofondov na polovicu, by sa mohol naplniť.

