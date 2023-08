SNS nepôjde do vlády s Republikou, vyhlásil Danko

Danko sníva o vláde Smeru, Hlasu a SNS.

BRATISLAVA. SNS nepôjde do vlády s hnutím Republika, vyhlásil v diskusnej relácii TV Markíza Na telo predseda strany Andrej Danko.

Šéf Republiky Milan Uhrík si podľa Danka sám pod sebou píli konár. Danko verí, že SNS pôjde do vlády so stranami Smer a Hlas.

Hovorí o dohode Fica s Pellegrinim

Predseda SNS tiež tvrdí, že tieto dve strany sú dohodnuté na tom, že budúcim premiérom bude predseda Hlasu Peter Pellegrini.

Hlas však tieto tvrdia odmieta. "Žiadne takéto dohody neexistujú. Hlas s nikým neuzatvára pred voľbami dohody o povolebnej spolupráci," uviedla strana v stanovisku.

"Naším jediným cieľom je získať vo voľbách čo najsilnejší mandát na budovanie silného štátu, ktorý dokáže skutočne pomôcť ľuďom. O podobe budúcej vládnej koalície a aj o obsadení funkcie premiéra rozhodnú jedine ľudia vo voľbách," dodala strana Hlas.

Pre Sulíka nie je Hlas želaný partner

Predseda strany SaS Richard Sulík nevedel odpovedať, či by jeho strana vstúpila do koalície s Hlasom, poznamenal však, že opakovane tvrdí, že to pre nich nie je želaný partner.

Naopak, hnutie Progresívne Slovensko označil za prirodzeného partnera pre SaS. Zároveň sa ale nechcel vyjadrovať k tomu, akým premiérom by mohol byť predseda progresívcov Michal Šimečka, poukázal však na to, že mu chýbajú skúsenosti.

