Ranný brífing: Korčok naplnil očakávania, predčasné voľby môžu byť ešte plné prekvapení

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Diplomat a bývalý minister zahraničia Ivan Korčok podľa očakávania oznámil, že by sa rád stal prezidentom. V kampani plánuje zdôrazňovať spoluprácu a vlastenectvo, pre Ukrajinu je ochotný ísť aj do sporu. Držal by kurz na západ.

Voľby môžu dopadnúť úplne inak ako prieskumy. V minulosti dokázalo OĽaNO prekvapiť úspechom a Sieť alebo Za ľudí fiaskom. Potenciál na prekvapenia vidia experti aj v nadchádzajúcich voľbách. Ešte zhruba tretina voličov môže v poslednom mesiaci zmeniť svoju voľbu.

Ešte pred pár mesiacmi sa zdalo, že vyberať si bude Hlas, teraz sa zdá, že si skôr bude vyberať Smer. Čo sa to teda deje v našej predvolebnej kampani? A ako vyzerajú predvolebné navrávačky? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Korčok oznámil prezidentskú kandidatúru. Na barikády liezť nechce, ale spolupracovať nebude s každým

Ivan Korčok oznámil kandidatúru na prezidenta. (zdroj: SITA)

Ivan Korčok bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Bývalý minister zahraničných vecí to oznámil na svojej novej stránke ivankorcok.sk a neskôr to potvrdil aj na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.

„Po 30 rokoch v diplomatickej službe som sa rozhodol uchádzať o úrad prezidenta Slovenskej republiky,“ uviedol na Korčok na webe. Ako občiansky kandidát chce ponúknuť svoju skúsenosť, nadstraníckosť a jasné postoje.

Podľa Korčoka Slovensko dlhé roky prešľapovalo na mieste a je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa krajina vymanila zo stagnácie. V kampani chce hovoriť aj o téme vlastenectva a otázke ukotvenia Slovenska. Nechce liezť na tzv. barikády, preferuje diskusiu, ale spolupracovať nemieni s každým.

„Ak niekto bude otáčať koleso zahraničnej politiky, ak bude hovoriť, že vojna na Ukrajinu prišla zo Západu, ak bude izolovať Slovensko, tak ho budem konfrontovať. Spolupráca nie je bianko šek,“ povedal Korčok.

Kto je Ivan Korčok: Ako veľvyslanec pôsobil v Bruseli, Nemecku a v USA. Za najťažší post vo svojej 30-ročnej diplomatickej kariére však považuje post ministra zahraničných vecí vo vládach Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Korčok ako občiansky kandidát neprijal podporu žiadnej parlamentnej strany. Na kandidatúru bude potrebovať vyzbierať podpisy od 15-tisíc občanov Slovenska.

Ako veľvyslanec pôsobil v Bruseli, Nemecku a v USA. Za najťažší post vo svojej 30-ročnej diplomatickej kariére však považuje post ministra zahraničných vecí vo vládach Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Korčok ako občiansky kandidát neprijal podporu žiadnej parlamentnej strany. Na kandidatúru bude potrebovať vyzbierať podpisy od 15-tisíc občanov Slovenska. Čo vieme o Korčokovi už teraz: Prezident Ivan Korčok by mal jasno v tom, že patríme do Európy, nebude sa ostýchať označiť Západ a Američanov za partnerov Slovenska a nebude blúzniť o neutralite Slovenska v čase, keď Rusko vyvražďuje suseda, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Prezident Ivan Korčok by mal jasno v tom, že patríme do Európy, nebude sa ostýchať označiť Západ a Američanov za partnerov Slovenska a nebude blúzniť o neutralite Slovenska v čase, keď Rusko vyvražďuje suseda, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Korčok si môže priať svojho Šefčoviča: Ak si smieme na tomto mieste niečo priať, tak je to dôstojný protikandidát pre Korčoka. Napríklad na prípadný duel Korčoka s Kubišom sa v každom prípade dá len tešiť. Dopriali by nám jazyk dospelákov a solídnu expertízu. A takýto wellness pobyt si zaslúžime, píše Zuzana Kepplová.

Voľby môžu dopadnúť úplne inak, ako dnes ukazujú prieskumy. Kto môže prekvapiť?

Predvolebná kampaň pred predčasnými parlamentnými voľbami. (zdroj: SME/Marko Erd)

Presne mesiac pred parlamentnými voľbami je podľa prieskumov ich najväčším favoritom Smer. Rovnako je aj najväčším favoritom na zostavovanie vlády. Lenže výsledky volieb v rokoch 2020 a 2016 už dokázali, že ani tento raz sa nemusia voľby dopadnúť tak, ako to naznačujú dnešné prieskumy.

Najznámejším príkladom je nástup OĽaNO v posledných týždňoch kampane v roku 2020, no podobných príkladov by sme našli oveľa viac. Strana Za ľudí dosahovala mesiac pred voľbami preferencie okolo 10 percent, no na poslednú chvíľu ju opustilo toľko voličov, že sa takmer nedostala do parlamentu. Viac ako tretinu z preferencií stratili v poslednom mesiaci aj Kotlebovci alebo SNS.

V roku 2016 boli skoky nahor a nadol ešte výraznejšie. Viac ako polovicu z preferencií za mesiac stratila Sieť a takmer tretinu KDH. Ich voliči prešli k SaS a OĽaNO. Najmä Sulíkova strana sa stala jedným z najväčších prekvapení volieb. Niektoré prieskumy ju mesiac pred voľbami stavali mimo parlament, no nakoniec sa s výsledkom 12 percent na chvíľu uchádzala aj o premiérske kreslo. Vôbec najväčším skokanom však bola ĽSNS, ktorej preferencie stúpli z dvoch na osem percent.

Politickí pozorovatelia si myslia, že skutočná kampaň sa začne až v septembri. Môžeme preto predpokladať, že podobne ako v predchádzajúcich voľbách, aj teraz bude dochádzať k presunom voličov medzi stranami. Ešte zhruba tretina voličov môže v poslednom mesiaci zmeniť svoju voľbu.

V krátkosti z domova:

Za čo dostal Suja medaily: Červený baret, pamätná medaila Jozefa Gabčíka, pamätný odznak k 75. výročiu vzniku výsadkových jednotiek. Tak sa Miroslav Suja zo strany Republika vyzdobil na akciu k SNP v réžii Smeru. Od výsadkárov, ktorí nosia červené barety, odišiel k mafiánskemu bosovi Černákovi, medailu dostal od združenia, s ktorým štát prestal spolupracovať a odznak sa dá kúpiť za 29 eur.

Červený baret, pamätná medaila Jozefa Gabčíka, pamätný odznak k 75. výročiu vzniku výsadkových jednotiek. Tak sa Miroslav Suja zo strany Republika vyzdobil na akciu k SNP v réžii Smeru. Od výsadkárov, ktorí nosia červené barety, odišiel k mafiánskemu bosovi Černákovi, medailu dostal od združenia, s ktorým štát prestal spolupracovať a odznak sa dá kúpiť za 29 eur. Čo vieme o liste do Bosny: SIS údajne listom do Bosny a Hercegoviny pomohla stíhanému expolicajtovi Jánovi Kaľavskému. Kto list podpísal, prečo je tajný a kto ho môže odtajniť? Prečítajte si, čo zatiaľ vieme o liste tajnej služby, ktorý mal pomôcť Kaľavskému.

SIS údajne listom do Bosny a Hercegoviny pomohla stíhanému expolicajtovi Jánovi Kaľavskému. Kto list podpísal, prečo je tajný a kto ho môže odtajniť? Prečítajte si, čo zatiaľ vieme o liste tajnej služby, ktorý mal pomôcť Kaľavskému. Tornádo v Podhájskej nepotvrdili: Na termálnom kúpalisku Podhájska v okrese Nové Zámky sa nevyskytlo tornádo, išlo o downburst. Ten vzniká zo silného zostupného prúdu búrky alebo búrkového systému. Podľa výraznosti škôd je možné odhadovať, že nárazy vetra tam dosahovali až okolo 150 kilometrov za hodinu.

Ukrajinský pilot Džús zomrel v lietadle, ktoré mohlo byť staršie ako on sám

Andrij „Džús“ Piľščikov viac ako rok loboval za vyslanie moderných lietadiel na Ukrajinu. (zdroj: TASR/AP)

Mladý ukrajinský pilot Andrij „Džús“ Piľščikov mal čoskoro absolvovať skúšku z angličtiny, po ktorej by mohol začať dlho očakávaný výcvik na amerických stíhačkách F-16.

Tridsaťročný Piľščikov viac ako rok loboval vo Washingtone za vyslanie moderných lietadiel na Ukrajinu, dokonca sa stretol s americkými senátormi, aby im vysvetlil, ako by F-16 mohli zvrátiť priebeh vojny proti Rusku.

On sám zatiaľ lietal na sovietskych stíhačkách MiG-29, ktoré, ako povedal minulý rok pre denník Washington Post, robili z Ukrajincov „obyčajné terče“ pre Rusov.

Skúšku z angličtiny už nestihol. Piľščikov a dvaja ďalší ukrajinskí piloti - Viačeslav Minka a Serhij Prokazin - zahynuli pri zrážke dvoch cvičných lietadiel L-39 na severozápade Ukrajiny. Ukrajinské vzdušné sily zrážku označili za nehodu počas bojovej misie.

V jednej havárii tak Ukrajina prišla o troch vysokokvalifikovaných pilotov v čase, keď už je nálada medzi ľuďmi aj tak dosť ponurá pre problémy pomaly prebiehajúcej protiofenzívy.

V krátkosti z Ukrajiny:

Sarkozyho hanebné pochopenie pre Putina: Francúzsky exprezident Nicholas Sarkozy vyzval Ukrajinu, aby sa zmierila s ruskou okupáciou Krymu. Ukrajina by podľa neho nemala vstúpiť do NATO ani do EÚ. Ukrajina hovorí, že by možno bolo dobré vyšetriť, či sa nedopúšťa trestného činu.

Francúzsky exprezident Nicholas Sarkozy vyzval Ukrajinu, aby sa zmierila s ruskou okupáciou Krymu. Ukrajina by podľa neho nemala vstúpiť do NATO ani do EÚ. Ukrajina hovorí, že by možno bolo dobré vyšetriť, či sa nedopúšťa trestného činu. Zelenského nápad vyvoláva obavy: Nápad ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského trestať korupciu ako vlastizradu vyvolal obavy medzi ukrajinskými protikorupčnými organizáciami. Tie sa obávajú, že Zelenskyj by novým nariadením mohol kryť úplatkárstvo medzi svojimi.

Nápad ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského trestať korupciu ako vlastizradu vyvolal obavy medzi ukrajinskými protikorupčnými organizáciami. Tie sa obávajú, že Zelenskyj by novým nariadením mohol kryť úplatkárstvo medzi svojimi. Zničené ruské transportné lietadlá: Ukrajinské obranné spravodajstvo potvrdilo zničenie štyroch ruských vojenských transportných lietadiel Il-76 pri útoku dronmi v meste Pskov na západe Ruska. Za útokom stálo ukrajinské obranné spravodajstvo a ďalšie jednotky ukrajinskej armády.

Ukrajinské obranné spravodajstvo potvrdilo zničenie štyroch ruských vojenských transportných lietadiel Il-76 pri útoku dronmi v meste Pskov na západe Ruska. Za útokom stálo ukrajinské obranné spravodajstvo a ďalšie jednotky ukrajinskej armády. Úspešný ukrajinský postup: Ukrajinská armáda postupuje južne od Bachmutu v Doneckej oblasti a konsoliduje spoje pozície, oznámil ukrajinský generálny štáb s tým, že ruská armáda neúspešne útočí v oblasti obcí Krasnohorivka a Marjinka. Ukrajinci dosiahli územné zisky aj v oblasti obcí Novodanylivka - Novoprokopivka a obcí Mala Tokmačka - Verbove v Záporožskej oblasti.

Ukrajinská armáda postupuje južne od Bachmutu v Doneckej oblasti a konsoliduje spoje pozície, oznámil ukrajinský generálny štáb s tým, že ruská armáda neúspešne útočí v oblasti obcí Krasnohorivka a Marjinka. Ukrajinci dosiahli územné zisky aj v oblasti obcí Novodanylivka - Novoprokopivka a obcí Mala Tokmačka - Verbove v Záporožskej oblasti. Zlá morálka ruskej armády: Ruskí vojaci odmietajú bojovať a armáda trpí zlou morálkou. Toto odmietanie pravdepodobne odráža nedostatok výcviku, motivácie a vysoké stresové situácie, všíma si britské ministerstvo obrany. Podľa ruského média Mediazona posielajú v krajine do väzenia za odmietnutie bojovať takmer sto vojakov týždenne.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Andrej Danko má slabosť pre autá, majetky posunul známym

Predseda SNS Andrej Danko. (zdroj: SITA)

Líder Slovenskej národnej strany Andrej Danko nie je žiadnym politickým nováčikom. V politike sa pohybuje už dve dekády, a po vstupe do nej sa postupne stiahol z väčšiny firiem, v ktorých pôsobil. Išlo o zhruba štyri desiatky spoločností, ktoré mali široký záber, od bezpečnostných služieb, cez prenájom nehnuteľností až po lízing áut.

Pohľad do obchodného registra ukazuje, že výnimkou v podnikaní lídra SNS je rodinná firma S&D House. Spoluvlastní ju od jej založenia v roku 2007 a po odchode z parlamentu po predchádzajúcich voľbách, v ktorých národniari prepadli, sa do nej Andrej Danko vrátil aj ako konateľ.

Čo sa týka odchodu z ďalších firiem, často funkcie alebo podiely v nich po Dankovi prebrali rovnakí ľudia. Napríklad členovia rodiny Bubánovcov z bratislavskej Karlovej Vsi. Danko ich v minulosti označil za svojich priateľov a biznis partnerov.

Z pohľadu majetku sú ešte u lídra SNS zaujímavé autá. V majetkom priznaní za rok 2015, teda pred nástupom do funkcie predsedu Národnej rady SR, Danko uviedol vlastníctvo až deviatich osobných áut. O tri roky neskôr sa už priznal len k dvom.

V krátkosti z ekonomiky:

Ruské kyberútoky na české banky: Milióny klientov českých bánk riešili problémy s elektronickým bankovníctvom a webovými stránkami. Dôvodom výpadku bol cielený DDoS útok z Ruska. Cieľom takéhoto útoku je preťažiť, a tým znefunkčniť servery daných spoločností. Okrem bánk boli postihnuté aj servery pražskej burzy.

Milióny klientov českých bánk riešili problémy s elektronickým bankovníctvom a webovými stránkami. Dôvodom výpadku bol cielený DDoS útok z Ruska. Cieľom takéhoto útoku je preťažiť, a tým znefunkčniť servery daných spoločností. Okrem bánk boli postihnuté aj servery pražskej burzy. Dopady sankcií na Rusov: Kolísanie hodnoty ruského rubľa odhalilo trhliny v ekonomike Ruska a aj keď Kremeľ zvýšením úrokových sadzieb nateraz, zdá sa, zažehnal prepad meny, sankcie Západu účinkujú ako pomalý jed. Zatiaľ mnohokrát neviditeľné problémy ruskej ekonomiky môžu byť už zanedlho vypuklejšie.

Kolísanie hodnoty ruského rubľa odhalilo trhliny v ekonomike Ruska a aj keď Kremeľ zvýšením úrokových sadzieb nateraz, zdá sa, zažehnal prepad meny, sankcie Západu účinkujú ako pomalý jed. Zatiaľ mnohokrát neviditeľné problémy ruskej ekonomiky môžu byť už zanedlho vypuklejšie. Gazprom sa prepadol do straty: Ruský plynárenský koncern Gazprom zaznamenal za 2. kvartál stratu zhruba 19 miliárd rubľov, zatiaľ čo v rovnakom období vlani vykázal zisk viac než bilión rubľov. Pod výsledky sa podpísal kolaps exportu ruského plynu do Európy.

Slovan vábi talent, ktorý stojí milióny a má ego: Je to trošku ťažší prípad, tvrdí Weiss

Tomáš Suslov (uprostred) sa teší so spoluhráčmi zo streleného gólu Bielorusku. (zdroj: TASR)

Tomáša Suslova v Holandsku volajú Sus alebo kleintje, čiže maličký. Má silné a rýchle nohy. Tvrdia o ňom, že má neslovenskú povahu. Kategóriu do 21 rokov prevyšoval už pred troma rokmi a ako osemnásťročný skočil rovno do áčka.

Je najmladší Slovák, ktorý debutoval v reprezentácii. To isté platí aj o jeho premiére na majstrovstvách Európy v roku 2021. Od sedemnástich hráva stabilne holandskú ligu. Stále patrí medzi najväčšie talenty slovenského futbalu. A je vzácny typ, lebo je ľavák.

Aj v FC Groningen, ktorý je továrňou na talenty európskeho formátu, si od rodáka zo Spišskej Novej Vsi veľa sľubovali. Už v devätnástich nosil kapitánsku pásku a patril medzi najlepšie platených hráčov. V januári minulého roka predĺžil zmluvu až do roku 2026.

Dnes je všetko inak, Groningen sa nečakane prepadol do druhej ligy. A výkonnosť nádejného Slováka stagnovala. Bývalý tréner Frank Wormuth už vlani Suslova kritizoval. Vyčítal mu slabú produktivitu a veľké ego. O slovenského krídelníka však má eminentný záujem bratislavský Slovan, čo potvrdil aj tréner Vladimír Weiss starší.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Je Štokholmský syndróm iba mýtus? Neverili sme polícii, vraví rukojemníčka zo švédskej banky

Dráma z roku 1973 trvala šesť dní. (zdroj: SITA/AP)

Pred päťdesiatimi rokmi vošiel do banky na námestí Norrmalmstrong v Štokholme zvláštne vyzerajúci muž. Mal okuliare s modrými sklami, hnedú parochňu a nalíčené líca. V jednej ruke niesol kufor s nábojmi, výbušninami, lanami a rádiom a v druhej zvieral nabitý samopal ukrytý pod bundou.

Krátko po tom, ako vošiel do budovy banky, zbraň vytiahol a vystrelil ňou do stropu. „Párty sa práve začala,“ povedal po anglicky podľa novinového článku z denníka New York Times z roku 1974.

Nasledovala šesťdňová rukojemnícka dráma, na konci ktorej sa zrodil termín štokholmský syndróm pre nezvyčajné správanie rukojemníkov a obetí, ktorí si k svojmu únoscovi vytvoria pozitívne pocity. Vymyslel ho švédsky psychiater Nils Bejerot, ktorý bol prítomný pri vyjednávaní.

Štokholmský syndróm sa však nikdy nestal oficiálnou diagnózou a niektorí súčasní psychiatri ho kritizujú.

V krátkosti z vedy a techniky:

Vypúšťanie upravenej vodu z Fukušimy: Viac ako dvanásť rokov po vážnej jadrovej havárii Japoncom došlo miesto, kde by mohli skladovať kontaminovanú vodu z Fukušimskej jadrovej elektrárne. Podľa plánu začali upravenú rádioaktívnu vodu vypúšťať do Tichého oceánu. Plán vypúšťania je v súlade s bezpečnostnými štandardmi.

Viac ako dvanásť rokov po vážnej jadrovej havárii Japoncom došlo miesto, kde by mohli skladovať kontaminovanú vodu z Fukušimskej jadrovej elektrárne. Podľa plánu začali upravenú rádioaktívnu vodu vypúšťať do Tichého oceánu. Plán vypúšťania je v súlade s bezpečnostnými štandardmi. Ľad sa pod nimi roztopil priskoro: Kryha, ktorá mala ešte mesiace slúžiť kolónii, sa začala rozpadať. V priebehu mesiaca sa úplne roztopila a v ľadovej vode pri Antarktíde skončilo takmer desaťtisíc mláďat tučniaka obrovského. Nemali ešte vyvinuté vodeodolné perie, ktoré ich chráni pred chladom v oceáne. Mláďatá s veľkou pravdepodobnosťou zamrzli alebo sa utopili.

Kryha, ktorá mala ešte mesiace slúžiť kolónii, sa začala rozpadať. V priebehu mesiaca sa úplne roztopila a v ľadovej vode pri Antarktíde skončilo takmer desaťtisíc mláďat tučniaka obrovského. Nemali ešte vyvinuté vodeodolné perie, ktoré ich chráni pred chladom v oceáne. Mláďatá s veľkou pravdepodobnosťou zamrzli alebo sa utopili. Žene vyoperovali z mozgu živého červa: Austrálski lekári vyoperovali živého osem centimetrov dlhého červa z mozgu 64-ročnej pacientky. Po konzultácii s odborníkmi sa ukázalo, že ide o druh parazitického červa Ophidascaris robertsi, ktorý napáda pytóny. Výskyt u človeka sa zistil po prvýkrát.

Podcasty SME

Zoom: Ako je možné, že cvičíte a nezlepšujete sa

Ako je možné, že cvičíte a nezlepšujete sa Vedátor: Revolučný objav si znovu musí počkať. Supravodivosť neprešla prísnym testom vedy

Revolučný objav si znovu musí počkať. Supravodivosť neprešla prísnym testom vedy Teplá vlna: Právnička vysvetľuje, ako by ústavná žaloba pomohla queer párom

Karikatúra

Ivan Korčok kandiduje. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Cuketové chlebové placky. (zdroj: Adobe Stock)

Hľadáte recept na zdravé zeleninové jedlo? Vyskúšajte cuketové chlebové placky.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.