Kollár a Danko skritizovali neúčasť prezidentky a premiéra na oslave ústavy

Sme rodina nepostaví vlastného kandidáta na prezidenta.

Písmo: A - | A + diskusia ( 2 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Argumentácia prezidentky SR Zuzany Čaputovej a predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora, ktorí zdôvodňovali neúčasť na odovzdávaní štátnych cien J. M. Hurbana obavou zo zatiahnutia do predvolebnej kampane, neobstojí.

V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

"Sú to štátne ceny, je to deň, v ktorom sa vyzdvihuje slovenská štátnosť a ústava," upozornil Kollár a je presvedčený, že na takomto podujatí sa mali obaja ústavní činitelia zúčastniť.

Expredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko s Kollárom súhlasí, myslí si, že účasť na takomto podujatí je prejavom rešpektu k ústave a štátnosti.

Schôdzu k pediatrom by podporil

Kollár nerozumie ani argumentom o možnom zatiahnutí do predvolebného boja. Naznačil zároveň, že v budúcnosti by mohlo byť podujatie ohrozené. "Ak sa k moci dostane jedna strana, tak ako to naznačil posledný prieskum, možno štátne ceny J. M. Hurbana zrušia," uviedol.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sulík už nejde do volieb s ambíciou vyhrať, Pellegrini poprel dohodu s Ficom o premiérskom poste Čítajte

V prípade mimoriadnych rokovaní parlamentu Kollár pripustil podporu schôdzi, ktorá sa má zaoberať zmenami vo fungovaní ambulantných pohotovostí a urgentov, chce však predtým hovoriť so zástupcami zdravotníkov.

Vylúčil však podporu schôdze, ktorá sa má zaoberať novelizáciou trestného zákona. Mieni, že sa táto téma zneužije na predvolebnú kampaň. Danko si myslí, že schôdze o vládnych návrhoch sú len PR aktivitami súčasného premiéra.

Sme rodina nepostaví vlastného kandidáta

Obaja sa vyjadrili aj ku kandidatúram pre budúcoročné prezidentské voľby. Kollár potvrdil, že Sme rodina nepostaví vlastného kandidáta.

"O tom, koho podporíme, sa rozhodneme, až keď budú známi všetci kandidáti," povedal. Súhlasí, že bývalí ministri zahraničných vecí Ivan Korčok i Ján Kubiš budú silní kandidáti na post hlavy štátu.

Danko vidí v Korčokovi pokračovanie línie súčasnej prezidentky, o vhodnom kandidátovi má úplne inú predstavu. SNS podľa jeho slov navrhne vlastného kandidáta v prípade, ak sa na kandidátovi nezrodí zhoda v budúcej vládnej koalícii, ktorej bude SNS súčasťou.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár