Ranný brífing: Odvolaného šéfa SIS stále platí štát, Kollár pred voľbami provokuje

Hoci prezidentka Zuzana Čaputová zbavila obvineného Michala Aláča funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ešte stále figuruje v ďalších dvoch inštitúciách. Popri riadení tajnej služby stíhal pôsobiť aj na Trnavskej univerzite.

Predseda parlamentu Boris Kollár odovzdal v Deň Ústavy cenu Jozefa Miloslava Hurbana aj extrémistickému kňazovi Mariánovi Kuffovi. Ten okrem iných bludov tvrdí aj to, že „gejovia a lesby sú niekedy horší než vrahovia“.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Obvinenému Aláčovi po odvolaní zo SIS hrozí, že stratí ďalšiu štátnu funkciu

Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč. (zdroj: SITA)

Hoci prezidentka zbavila obvineného Michala Aláča funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby, Aláč pôsobí ešte v ďalších dvoch významných inštitúciách. Popri riadení tajnej služby stíhal rozhodovať o odvolaniach proti verdiktom úradu pre hazard, ale aj byť odborným asistentom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

Z oznámenia verejného funkcionára, ktoré je zverejnené na stránke Národnej rady, sa dá vyčítať, že Aláč z výkonu verejnej funkcie zarobil za rok 2021 viac ako 112-tisíc eur a z iných činností si prilepšil o ďalších 11-tisíc. Priznanie za rok 2022 pribudne na stránku zrejme až po parlamentných voľbách.

Exriaditeľ SIS pritom čelí obvineniam, že z tajnej služby vynášal informácie prostredníctvom svojho predchodcu Vladimíra Pčolinského priamo podnikateľovi s prepojením na tajné služby Petrovi Koščovi.

V kauze Rozuzlenie sa okrem toho spomína pochybná správa o manipuláciách vyšetrovaní vyšetrovateľmi NAKA, ktorú Aláč predložil Národnej rade, ale aj utajený list, ktorým SIS údajne pomohla stíhanému policajtovi, ktorý je na úteku v Bosne a Hercegovine.

Zahraničné služby kauzu SIS sledujú: Zahraničné spravodajské služby môžu byť po obvinení dvoch bývalých riaditeľov SIS zdržanlivé v zdieľaní informácií, vraví v rozhovore pre SME Kateřina Hušková, autorka knihy Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby v střední Evropě. Sledovať budú aj to, či voľby vyhrá Smer a či sa premiérom stane Robert Fico.

Kollár dal štátnu cenu kňazovi Kuffovi. Výberom ocenených dráždi pred voľbami

Boris Kollár ocenil štátnym vyznamenaním aj extrémistického kňaza Mariána Kuffu. (zdroj: TASR)

Mesiac pred prvým výročím teroristického útoku na Zámockej ulici, pri ktorom prišli o život dvaja ľudia z LGBTI komunity, ocenil predseda parlamentu Boris Kollár zo Sme rodina extrémistického kňaza vystupujúceho proti menšine.

Kollár odovzdal v Deň Ústavy SR štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana 15 ľuďom, medzi ktorých sa dostal aj kňaz Marián Kuffa. Ten je známy svojimi výrokmi o tom, že „gejovia a lesby sú niekedy horší než tí vrahovia“ a tvrdením, že homosexualita je ako choroba, ktorú treba napraviť.

Kuffa ešte aj vo svojom príhovore pri preberaní ocenenia hovoril o tom, že do ústavy treba zakotviť boj proti gender ideológii a šíril konšpirácie o tom, že Istanbulský dohovor a sexuálna výchova majú v sebe prvky vedúce k sexuálnej deformácii.

Výber Kuffu medzi ocenených označil riaditeľ iniciatívy Inakosť Martin Macko za predvolebnú kampaň a cielenú provokáciu zo strany Borisa Kollára. „Presne vie, akú reakciu týmto vyvolá. On sa potom môže štylizovať do úlohy ochrancu konzervatívnych hodnôt pred liberálmi," povedal Macko.

Za cenu J. M. Hurbana sa možno aj hanbiť: Odkedy Borisa Kollára zaujíma veda, kultúra a zveľaďovanie demokracie? Ani v budúcom živote. Vie len, ako použiť tridsaťtritisíc strieborných. A naopak, predstieraniu, že je konzervatívec, sa krásne darí v slovenskom prostredí, kde sa už treba aktívne snažiť, aby sa toto slovo nebralo ako synonymum pre pokrytca, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Nemocnica Bory otvorila urgent: Nemocnica Bory patriaca Pente otvorila 1. septembra urgentný príjem. Pozreli sme sa na to, aký na ňom bude panovať režim a ako to mení zdravotnú starostlivosť v Bratislave a okolí.

Nemocnica Bory patriaca Pente otvorila 1. septembra urgentný príjem. Pozreli sme sa na to, aký na ňom bude panovať režim a ako to mení zdravotnú starostlivosť v Bratislave a okolí. Búranie budovy Najvyššieho súdu: Bratislavskú budovu Najvyššieho súdu ešte stále môžu zbúrať. Rôzne štátne zložky sa sporia, či by bolo hospodárnejšie ju zrekonštruovať alebo postaviť nové sídlo. Ministerka Dubovcová je proti búraniu, rozhodnúť však musí vláda.

Bratislavskú budovu Najvyššieho súdu ešte stále môžu zbúrať. Rôzne štátne zložky sa sporia, či by bolo hospodárnejšie ju zrekonštruovať alebo postaviť nové sídlo. Ministerka Dubovcová je proti búraniu, rozhodnúť však musí vláda. Progresívne Slovensko predstavilo program: Naštartovanie ekonomiky, zdravotníctvo a zmena celospoločenskej atmosféry k väčšej vzájomnej tolerancii sú hlavnými programovými prioritami Plánu pre budúcnosť, s ktorým sa bude Progresívne Slovensko uchádzať o dôveru v parlamentných voľbách.

Naštartovanie ekonomiky, zdravotníctvo a zmena celospoločenskej atmosféry k väčšej vzájomnej tolerancii sú hlavnými programovými prioritami Plánu pre budúcnosť, s ktorým sa bude Progresívne Slovensko uchádzať o dôveru v parlamentných voľbách. Prieskum dôveryhodnosti politikov: Najdôveryhodnejším politikom je Peter Pellegrini. V prieskume agentúry Focus pre TV Markíza mu dôveru vyslovilo 40 percent opýtaných. Nasledujú Robert Fico s 37 percentami a prezidentka Zuzana Čaputová s podporou 36 percent.

Žiadna propaganda nezmierni rozhorčenosť z inflácie. Putin sa obáva ruského ľudu

Hrozí, že rastúce inflačné tlaky zmenia ekonomické problémy Ruska na politické. (zdroj: SITA/AP)

Keď sa ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň obrátil na najvyšších ekonomických predstaviteľov po krušnom mesiaci, počas ktorého rubeľ klesol na 16-mesačné minimum voči doláru, snažil sa nasadiť sebavedomý tón. Povedal, že ruské hospodárstvo opäť rastie a mzdy sa zvyšujú.

Napriek chválospevom sa však Putin nemohol vyhnúť zmienke o rastúcej slabosti, ktorá prenasleduje ruskú ekonomiku. Tá sa opäť zhoršila kvôli čoraz hlbšie sa zahryzávajúcim západným sankciám a prepadu rubľa.

„Objektívne údaje ukazujú, že inflačné riziká sa zvyšujú a úloha obmedziť rast cien je teraz prioritou číslo jeden,“ povedal Putin s náznakom napätia v hlase. „Žiadam svojich kolegov vo vláde a v centrálnej banke, aby udržiavali situáciu pod neustálou kontrolou.“

Prudko rastúce ceny spôsobené 20-percentným poklesom hodnoty rubľa od začiatku júna do polovice augusta a vládne nalievanie finančných prostriedkov do ruského obranného priemyslu privádzajú prebiehajúcu vojnu, ako aj dopad sankcií, po prvý raz do domovov mnohých Rusov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinci prerazili prvú ruskú líniu: Ukrajinské sily po týždňoch odmínovania prelomili ruskú prvú obrannú líniu pri Záporoží a pri postupe na druhú, slabšiu líniu očakávajú rýchlejšie zisky, povedal veliteľ južnej protiofenzívy generál Oleksandr Tarnavskij pre The Guardian. Moskva podľa neho neočakávala, že sa cez ňu ukrajinské sily vôbec dostanú.

Ukrajinské sily po týždňoch odmínovania prelomili ruskú prvú obrannú líniu pri Záporoží a pri postupe na druhú, slabšiu líniu očakávajú rýchlejšie zisky, povedal veliteľ južnej protiofenzívy generál Oleksandr Tarnavskij pre The Guardian. Moskva podľa neho neočakávala, že sa cez ňu ukrajinské sily vôbec dostanú. Pokračujúci útok na Melitopoľ: Ukrajinské sily pokračujú v protiútokoch na melitopoľskom fronte v Záporožskej oblasti, no situácia naďalej zostáva zložitá pre dodatočné ruské betónové opevnenia a husté mínové polia. Tie navyše ruskí vojaci zapaľujú v snahe zmariť ukrajinské snahy o odmínovanie.

Ukrajinské sily pokračujú v protiútokoch na melitopoľskom fronte v Záporožskej oblasti, no situácia naďalej zostáva zložitá pre dodatočné ruské betónové opevnenia a husté mínové polia. Tie navyše ruskí vojaci zapaľujú v snahe zmariť ukrajinské snahy o odmínovanie. Zelenskyj sa chce zbaviť Reznikova: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiada parlament o odvolanie ministra obrany Oleksija Reznikova a na jeho miesto navrhne Rustema Umerova, šéfa hlavného ukrajinského privatizačného fondu. Toto oznámenie pripravuje pôdu pre najväčší otras ukrajinského obranného aparátu počas vojny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiada parlament o odvolanie ministra obrany Oleksija Reznikova a na jeho miesto navrhne Rustema Umerova, šéfa hlavného ukrajinského privatizačného fondu. Toto oznámenie pripravuje pôdu pre najväčší otras ukrajinského obranného aparátu počas vojny. Munícia s ochudobneným uránom: USA po prvýkrát pošlú Ukrajine muníciu obsahujúcu ochudobnený urán, ktorá je vysoko účinná pri ničení moderných tankov a obrnenej techniky. Zbrane budú súčasťou nového balíka, ktorý Washington predstaví tento týždeň. Munícia môže byť odpaľovaná z amerických tankov Abrams, ktoré by mali byť dodané na Ukrajinu v najbližších týždňoch.

USA po prvýkrát pošlú Ukrajine muníciu obsahujúcu ochudobnený urán, ktorá je vysoko účinná pri ničení moderných tankov a obrnenej techniky. Zbrane budú súčasťou nového balíka, ktorý Washington predstaví tento týždeň. Munícia môže byť odpaľovaná z amerických tankov Abrams, ktoré by mali byť dodané na Ukrajinu v najbližších týždňoch. Stíhačky F-16 pre Ukrajinu: Ukrajina nasadí do boja stíhačky F-16 na jar 2024, povedal ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov s tým, že musel napísať spojencom viac ako jeden list, aby ich uistil, že Ukrajina použije stíhačky na obranu a nie na území Ruska. Ukrajine dosiaľ prisľúbili krajiny NATO dodávku prinajmenšom 50 stíhačiek F-16.

Ukrajina nasadí do boja stíhačky F-16 na jar 2024, povedal ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov s tým, že musel napísať spojencom viac ako jeden list, aby ich uistil, že Ukrajina použije stíhačky na obranu a nie na území Ruska. Ukrajine dosiaľ prisľúbili krajiny NATO dodávku prinajmenšom 50 stíhačiek F-16. Ako voľby v USA ovplyvnia Ukrajinu: Mali by Spojené štáty naďalej podporovať brániacu sa Ukrajinu? Šesť z deviatich republikánskych kandidátov na prezidenta by naďalej podporovalo Kyjev. To však bola jediná dobrá správa pre Ukrajinu. A to je jediná dobrá správa, ktorú navyše prebíja tá horšia.

Zo zahraničných webov:

Chyť zlodeja a vyhodia ťa. Zdražovanie nakoplo gangy, reťazce okrádajú o miliardy

Lúpežná akcia v obchode Nordstrom v Los Angeles. (zdroj: Los Angeles Police)

Agresívna skupina päťdesiatich zlodejov pred dvoma týždňami v Los Angeles vpadla do obchodu s luxusným oblečením Nordstrom. Počas razie zaútočili na ochranku sprejom na medvede.

V mikinách a maskách v priebehu niekoľkých minút zobrali, čo uniesli - drahé tašky, oblečenie či parfumy. Gang rozbil vitríny, prevrátil police, zničil figuríny. Zamestnanci obchodu sa len bezmocne prizerali.

Sieť obchodov odhadla, že zlodeji ukradli tovar za 60- až 100-tisíc dolárov. Incident bol len jedným z mnohých útokov, ktoré sa množia po Spojených štátoch. Tento štýl rabovania sa volá „smash and grab“, teda rozbiť, čo sa dá, a zobrať to, čo má hodnotu.

Takéto krádeže sa najprv začali objavovať v centre San Francisca, ktoré má problémy s bezdomovcami a drogami. Zástupcovia firiem varujú, že trend sa už rozšíril na celoamerický problém a hovoria o epidémii koordinovaných lúpeží.

V krátkosti z ekonomiky:

Verejné financie v pásme vysokého rizika: Slovenské verejné financie sa nachádzajú v pásme vysokého rizika, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa výraznejšie zhoršuje od prepuknutia vojnového konfliktu. Na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti by bolo potrebné trvale zvýšiť príjmy alebo znížiť výdavky v objeme 7,6 miliardy eur.

Slovenské verejné financie sa nachádzajú v pásme vysokého rizika, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa výraznejšie zhoršuje od prepuknutia vojnového konfliktu. Na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti by bolo potrebné trvale zvýšiť príjmy alebo znížiť výdavky v objeme 7,6 miliardy eur. Nemocnice zapojené do plánu obnovy: Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo zoznam nemocníc, ktoré splnili podmienky na získanie finančných prostriedkov z plánu obnovy. V zozname sa nachádza 14 nemocníc a ústavov, jedna špecializovaná nemocnica uspela s dvomi žiadosťami.

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo zoznam nemocníc, ktoré splnili podmienky na získanie finančných prostriedkov z plánu obnovy. V zozname sa nachádza 14 nemocníc a ústavov, jedna špecializovaná nemocnica uspela s dvomi žiadosťami. Chorváti priznávajú prehnané ceny: V Chorvátsku sa sebakriticky pustili do hodnotenia tohtoročných letných mesiacov. S kopčekom zmrzliny za štyri eurá, kávou za päť eur, palacinkou za 4,50 či pizzou za 15 eur to vraj prepískli a priznali, že mnoho vecí v oblasti turizmu mohli urobiť lepšie.

Spartak rastie a berie milióny. Čo pre Trnavu znamená skupina EKL?

Radosť Spartaka Trnava po postupe do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy. (zdroj: TASR)

Spartak Trnava postúpil do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. V odvete play-off EKL zdolal ukrajinský SC Dnipro-1 2:1 po predĺžení. Trnava sa predstaví v skupinovej fáze európskej súťaže po piatich rokoch a môže sa tešiť na štedré prémie.

Za nedávny triumf v Slovenskom pohári si hráči v kabíne rozdelili 100-tisíc eur. Dá sa odhadnúť, že teraz to bude oveľa viac. Trnava iba za postup do EKL zinkasuje prémiu takmer tri milióny eur. Už za predošlé tri kolá si zarobila cez milión eur. K tomu príjmy zo vstupného.

Spartak tak má vo vrecku asi 4 - 5 miliónov eur, čo je pre klub veľká finančná injekcia. Pokryje rozpočet azda na celú sezónu.

Ďalšie financie môže Spartak zarobiť v skupinovej fáze EKL. Trnava bude hrať tri zápasy na domácom štadióne. Je reálne, že ho trikrát vypredá, čo znamená státisíce eur. Sily si zmeria s Fenerbahce Istanbul, Ludogorcom Razgrad a FC Nordsjaelland.

Škoda v interiéroch nového Kodiaqu a Superbu neopakuje chyby z minulosti

Interiér novej Škody Superb, svetovú premiéru bude mať začiatkom novembra. (zdroj: Škoda)

Tohtoročná jeseň bude pre Škodu v znamení predstavovania novej generácie Kodiaqu a Superbu. Rodinné SUV sa svetu oficiálne ukáže na začiatku októbra, limuzína a kombi o mesiac neskôr. Obe novinky zatiaľ o sebe prezradili len to, ako budú vyzerať vo vnútri.

Prehnaná snaha o dotykové ovládanie sa pre viacerých výrobcov ukázala ako unáhlený krok. Svoje o tom vedia aj majitelia Octavie či Enyaqu. Pri novom Kodiaqu a Superbe sa už ergonomické výstrelky nezopakujú.

Prvé zábery z interiéru oboch noviniek dávajú odpovede na to, ako si dizajnéri poradili, či už s ovládaním klimatizácie, alebo s elektronickým voličom prevodovky.

„Našou najnovšou inováciou sú multifunkčné ovládače Smart Dials. Umožnili nám rozšíriť intuitívne ovládanie funkcií vozidla a spojiť to najlepšie z oboch svetov: manuálne ovládacie prvky a digitálne displeje,“ povedal Peter Olah, vedúci dizajnu interiéru Škoda Auto.

Auto novinky v skratke:

Nový Passat z Bratislavy: Na svet prišla už deviata generácia Volkswagenu Passat. Novinka sa čoskoro začne sériovo vyrábať v Bratislave spolu s novou Škodou Superb. Na rozdiel od nej bude Passat dostupný už len v kombi verzii Variant. Už na prvý pohľad je jasné, že Passat upustil od ostrých línií a je oblejší.

Na svet prišla už deviata generácia Volkswagenu Passat. Novinka sa čoskoro začne sériovo vyrábať v Bratislave spolu s novou Škodou Superb. Na rozdiel od nej bude Passat dostupný už len v kombi verzii Variant. Už na prvý pohľad je jasné, že Passat upustil od ostrých línií a je oblejší. C5 X s rozumným motorom: Súčasný trh s novými autami má čoraz viac obmedzení, z ktorých sa predajcom dvíha tlak. Občas to už totiž vyzerá ako s dostupnosťou tovaru za socializmu. A potom sa zrazu niečo objaví v obmedzenom množstve. Jednu takú „podpultovku“ sme si vyskúšali od Citroënu.

Súčasný trh s novými autami má čoraz viac obmedzení, z ktorých sa predajcom dvíha tlak. Občas to už totiž vyzerá ako s dostupnosťou tovaru za socializmu. A potom sa zrazu niečo objaví v obmedzenom množstve. Jednu takú „podpultovku“ sme si vyskúšali od Citroënu. Úsporný športovo ladený hybrid: Športová divízia Toyota Gazoo Racing má na svedomí niektoré z najlepších šoférskych áut posledných rokov. Písmená GR označujú športové modely ako hravú GR86, skvelý GR Yaris, ale aj najnovšiu inkarnáciu legendárnej Supry. Najnovšie sa tejto výbavy dočkala aj RAV4.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ľudovít Ódor. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na podozrenia o SIS? Dôveruje vyšetrovateľom okolo Jána Čurillu? A bolo dobré tak málo a stroho komunikovať odchod ministra vnútra? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s premiérom Ľudovítom Ódorom.

Podcasty SME

Karikatúra

Záhadné zvuky. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Hermelín s jablkami a chlebom. (zdroj: AdobeStock)

Hľadáte inšpiráciu na chutnú večeru? Vyskúšajte hermelín s jablkami a chlebom.

Dnes očakávame

Začiatok nového školského roka. Prezidentka navštívi ZŠ Plickova v Bratislave, premiér Ľudoví Ódor gymnázium v Komárne

Oficiálna návšteva prezidenta Izraela Jicchaka Herzoga na Slovensku

Slávnostné odovzdávanie Cien Slovenskej akadémie vied

Šéf Kremľa Vladimir Putin sa v letovisku Soči stretne s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom

Porota začne rozhodovať o trestoch pre vinných z teroristických útokov v Bruseli v roku 2016, ktoré si vyžiadali 32 obetí

Dnes v histórii

Google v roku 1998. (zdroj: Web Design Museum)

Americkí počítačoví vedci Larry Page a Sergey Brin, doktorandi na Stanfordskej univerzite v Kalifornii, založili 4. septembra 1998 spoločnosť Google.

