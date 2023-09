Majerský nazval LGBTI ľudí pliagou, na sociálnej sieti sa ospravedlnil

Inštitút ľudských práv podal trestné oznámenie.

Písmo: A - | A + diskusia ( 38 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský v diskusii televízie Markíza nazval LGBTI ľudí pliagou, ktorá je podľa neho rovnako nebezpečná ako korupcia.

Podpredseda strany SaS Branislav Gröhling v nedeľu požiadal o ospravedlnenie komunite.

„Týmto vyhlásením pán Majerský urazil nielen všetkých LGBTI ľudí na Slovensku, ale aj ich rodiny a priateľov. Povedať, že LGBTI komunita ničí krajinu rovnako ako korupcia, je absolútne neprijateľné," uviedol Gröhling s tým, že členovia LGBTI komunity žijú medzi nami, pracujú, podnikajú, platia dane a odvody, zveľaďujú svoje okolie a starajú sa o svojich blízkych.

„Korupcia je zásadným problémom Slovenska, pretože rozleptáva spoločnosť, znižuje životnú úroveň a stojí nás zdravie a životy ľudí," uzavrel Gröhling.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tomášovi z Hlasu by neprekážalo byť vo vláde, ktorej premiérom by bol Fico Čítajte

Ospravedlnenie

Majerský sa ešte v ten večer ospravedlnil prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti. Ako vysvetlil, má úctu ku každému človeku a mrzí ho, ak bolo jeho vyjadrenie zle pochopené.

„Mám úctu ku každému človeku, preto ma mrzí, ak bolo moje dnešné vyjadrenie zle pochopené. V odpovediach na divácke otázky som dnes na Markíze v rýchlosti použil nevhodné slová a je mi to ľúto," vyhlásil Majerský s tým, že dôstojnosť každého človeka je v KDH základnou hodnotou.

„Pri zjednodušenej otázke, či je väčšou hrozbou korupcia alebo LGBTI, som si v tom momente predstavil tému registrovaných partnerstiev resp. manželstiev a pochopil som to tak, že k nej otázka smerovala," vysvetlil Majerský a uzavrel s tým, že v KDH nemôžu súhlasiť s registrovanými partnerstvami a ich ustanovením na úroveň manželstva muža a ženy.

Manželstvo muža a ženy má podľa Majerského výsadné postavenie v spoločnosti, lebo jeho predpokladom sú deti, a tým pádom prežitie národa.

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv podala na Generálnej prokuratúre na šéfa KDH trestné oznámenie. Ako inštitút informoval, jeho výrok vyvolal pobúrenie verejnosti a kritiku od viacerých politikov.

“Šírenie nenávisti je pliaga. Politici, ktorí rozdeľujú spoločnosť, aby získali moc, sú pliaga. Nie je to ani rok od teroristického útoku, pri ktorom zahynuli dvaja LGBT ľudia a zdanlivo slušní politici hovoria veci, ktoré by mohol podpísať aj vrah zo Zámockej. Treba si to pamätať 30. septembra a voliť strany, ktoré sú demokratické a rešpektujú ľudské práva," vyhlásil riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Doplnil, že homofóbia je nedemokratická a to, na ktorej strane je KDH, je už jasné.

Politici vyzývali Majerského k ospravedlneniu, no podľa koordinátorky Duhového Slovenska n.o. Zuzany Slamenej to nestačí. „Vyzývame Majerského, aby stiahol svoju kandidatúru v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Zároveň vyzývame ostatné kresťanské organizácie, aby sa od takýchto výrokov verejne dištancovali. LGBT ľudí a zástancov ľudských práv zasa prosím, aby nepodľahli takýmto útokom na naše emócie a identity, ktorých môže v predvolebnom období pribúdať, ale použili svoje rozhorčenie na motivovanie iných, aby išli voliť a volili uvážene," uzavrela Slamená.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár