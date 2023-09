Strana Demokrati chce mimoriadnu schôdzu o zahranično-politickom smerovaní Slovenska

Podľa Demokratov ide o najdôležitejšiu tému volieb.

Písmo: A - | A + diskusia ( 2 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Strana Demokrati sa pokúsi zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady, na ktorej chce ešte pred voľbami jasne zadefinovať, aké je zahranično-politické smerovanie Slovenska. Dôvodom podľa nich je, že strany Smer, SNS, Republika, ale aj Hlas ho spochybňujú.

Do uznesenia chcú dať, že Slovensko patrí do Európskej únie a do NATO.

„Iná, dôležitejšia téma ako jasné zahranično-politické smerovanie Slovenska v týchto voľbách nie je. Jedinou a reálnou bezpečnostnou hrozbou pre Slovenskú republiku je Robert Fico a jeho nohsledi, lebo ťahajú našu krajinu z úspešného príbehu členstva v Európskej únii a v NATO niekde pod ruskú guberniu, a to nemôžeme dopustiť, už len preto, aby sme opäť – ako za Vladimíra Mečiara – neboli čiernou dierou v Európe,“ uviedol exminister obrany Jaroslav Naď.

Podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze chcú získať aj od ostatných demokratických strán v parlamente.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár