Odmena za voľby, či odmietnutie bodov PS. Hnutie OĽaNO a priatelia predstavilo podmienky na vstup do vlády

Hnutie predstavilo desať podmienok pre vstup do vlády.

BRATISLAVA. Hnutie OĽaNO a priatelia predstavilo desať podmienok pre vstup do vlády. Obsahujú napríklad opatrenia na podporu rodín, odmenu 500 eur za účasť vo voľbách, ale aj bod, v ktorom sa hnutie vyhraňuje voči niektorým návrhom Progresívneho Slovenska (PS). Informoval o tom predseda hnutia Igor Matovič.

Hnutiu podľa Matoviča nestačí, aby sa body z tzv. zmluvy so Slovenskom dostali do programového vyhlásenia vlády. "Trváme na tom, aby všetky návrhy a body boli schválené na prvých dvoch-troch schôdzach nasledujúceho volebného obdobia," vyhlásil Matovič.

Opatrenia na podporu rodín

Čo najnižšiu cenu potravín chce hnutie zabezpečiť zavedením podobného systému ako pri liekoch, kde funguje tzv. referenčný systém. Rovnaký výrobok by tak nemohol mať na Slovensku vyššiu cenu ako v iných krajinách. "Keď to dokážu predávať lacnejšie v Rakúsku, Slováci si zaslúžia maximálne takú cenu," skonštatoval Matovič.

Podmienkou vstupu do vlády má byť aj predĺženie príspevku na dieťa vo výške 200 eur. Presadiť chcú aj daňový bonus 100 eur mesačne mamám s deťmi do 15 rokov a mladým ľuďom, ak pracujú na plný úväzok. Sumou 50 eur mesačne by chceli podporiť športové krúžky žiakov základných škôl prvého až ôsmeho ročníka.

Rodinám s deťmi do šesť rokov by chcelo hnutie umožniť úľavu na splátkach, "hypotekárne prázdniny", ak im bude hroziť neschopnosť splácať hypotéku.

Zamestnancom chce hnutie umožniť, aby mohli chodiť do práce len štyri dni, ak im to dovolí povaha práce a ak vykonajú rovnaké množstvo práce ako za päťdňový týždeň.

Podmienkou je tiež posun termínu na vyplácanie mzdy. Namiesto posledného dňa nasledujúceho mesiaca by mohli zamestnanci dostávať výplatu najneskôr desiaty deň ďalšieho mesiaca.

Odmietajú manželstvá pre LGBTI+ ľudí

Hnutie trvá aj na spätnom vyplatení 500 eur za účasť vo voľbách. "Ide o to, aby ľudia prejavili záujem o veci verejné," zdôvodnil Matovič. Odmieta, že by na odmenu neboli finančné zdroje.

Ďalší bod tvoria návrhy, ktoré Matovič označil za DNA hnutia. Chce zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov, zmeniť paragraf 363, naďalej zabezpečiť voľné ruky pre vyšetrovateľov a netolerovať korupciu či kradnutie.

OĽaNO a priatelia sa tiež vyhranili voči niektorým programovým bodom Progresívneho Slovenska. Odmietajú zavedenie bezplatných kondómov pre deti od 16 rokov a bezplatnej antikoncepcie, hnutie nepodporí ani bezplatné potraty pre dievčatá bez rozdielu veku na počkanie bez informovania rodičov.

Namieta tiež zámer zrušiť informovanie ženy pred interrupciou o možnosti utajeného pôrodu, osvojenia dieťaťa či psychologickej pomoci, ako aj šírenie "LGBTI+ propagandy" na školách.

Odmietajú aj manželstvá homosexuálov či transexuálov, ako aj adopcie detí takýmito pármi. Hnutie nepodporí ani zmenu pohlavia u mladistvých či preplácanie umelých oplodnení lesbickým párom.

Z povolebnej spolupráce hnutie vylúčilo Smer, Hlas, SNS, Republiku a ĽSNS.

