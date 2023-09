Letanovská: Nerokujeme s nikým o tom, aby sme sa vzdali. Ani o tom neuvažujeme

Kolaps už nastal, hovorí o situácii s pediatrami.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

Niektorí politológovia hovoria, že je nevýrazná a strana ju nasadila príliš neskoro. Kandidátku Demokratov do volieb nakoniec nevedie expremiér Eduard Heger , ale primárka na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave ANDREA LETANOVSKÁ.

„Nikdy som nebola známa tým, že by som mala nejaké škandály alebo fotky na titulkách. Vždy za mňa hovorila skôr práca,“ odpovedá na otázku či jej prekáža, keď niekto povie, že je nevýrazná.

V rozhovore sa dočítate: prečo niektorí ich poslanci neboli na rokovaní parlamentu o pediatroch,

či podľa nej nastane kolaps v pediatrii a aké riešenia má strana Demokrati,

či uvažovali o tom, že by sa vzdali kandidatúry v prospech inej strany.

Beriete si osobne, keď niekto povie, že ste nevýrazná?

Nie, tak to je. Nikdy som nebola známa tým, že by som mala nejaké škandály alebo fotky na titulkách. Vždy za mňa hovorila skôr práca. Ešte aj výber môjho odboru v rámci povolania je taký, ktorý napovedá, že mi neprekáža, že som v ústraní za plentou, dozerám na pacientove životné funkcie, ale slávu zožne niekto iný.

Parlament v piatok neotvoril ani jednu schôdzu, ani tú o pediatroch. „Zápas poslancov proti občanom je s výsledkom 3:0,“ vyhlásil premiér Ľudovít Ódor po rokovaní, keď sa neotvorila schôdza ani k migrácii, ani k pohotovostiam, ani k Trestnému zákonu. „Keď má parlament niečo urobiť pre ľudí, ani len pracovať sa im nechce,“ povedal premiér. Pozerala som si hlasovania a niektorí z vašich poslancov vôbec neboli tieto dva dni v práci. Poslanec Kristián Čekovský a Andrej Stančík neboli ani na jednom z hlasovaní. Poslanec Jaroslav Naď tiež nie, takisto Ján Mičovský. Nebola to chyba? Nemali tam sedieť?

Mimoriadna schôdza bola v čase, keď mali plánované povinnosti, ktoré nemohli odložiť. Demokrati však deklarujú pomocnú ruku a navrhujú riešenia. Deklarujú, že stoja tu a budú pomáhať pri riešení či už pediatrov alebo úpravy Trestného zákona tak, aby sme predchádzali ďalším otrasným, zbytočným vraždám. Boli sme pripravení.

Keď sa pozrieme na ostatné kluby, myslím si, že máme kam pozerať, bohužiaľ. SaS vopred deklarovala, že sa na tejto schôdzi nebude podieľať, že ju neotvorí. Táto schôdza mohla byť otvorená, keby sa prezentovali všetci, ktorí môžu byť v práci. Žiaľ, neboli sme tí, ktorí blokovali. Deklarovali sme pomoc aj sme boli opakovane prítomní.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič povedal: „Máme veľmi kritickú situáciu. Máme tu výpovede pediatrov, časť Slovenska už ide na rozpisy. Do konca roka budeme musieť rušiť pohotovosti, keďže sa vyčerpajú hodiny nadčasov, ktoré niektorí lekári v rámci pohotovosti absolvujú. Hrozí, že celý systém skolabuje.“ Čo s tým, keď teraz nebola mimoriadna schôdza a nepodarilo sa skrátiť ordinačné hodiny, čo by aspoň čiastočne pomohlo? Naozaj bude kolaps?

Kolaps už nastal, ako popisujú aj pediatri. Niekde služby už idú na rozpisy, niekde už nemajú vôbec pokryté služby. Táto situácia sa zhoršovala roky. Desať rokov sme k tomu pomaly speli. Ignorovalo sa, že praktickí pediatri, ktorí robia na ambulanciách, sú prestarnutí, dlhodobo sa neprijímali opatrenia. Všetky reformy ich ignorovali.

V poslednej chvíli po covide sa to ešte viac zhoršilo. Mnohí vypadli zo zdravotných dôvodov. Sú to starší ľudia, mnohí v dôchodkovom veku. Odkedy sa to začalo kriticky vyostrovať, ako Demokrati sme boli jediní, ktorí sme bili na poplach. Mali sme opakované tlačovky. V tejto chvíli kríza prepukla.

Vyzerá, že sa konštruktívne riešenie nedá urobiť. Niektoré strany sa na tom odmietajú zúčastňovať. Nemôžeme čakať, čo bude po voľbách, bude príliš neskoro. Už na jeseň môže zostať veľká časť detí bez pediatra na ambulanciách. Treba to riešiť ako krízu. Minister sa v tejto chvíli stáva hlavným krízovým manažérom zdravotníctva.

Takýchto kríz sme mali v minulosti niekoľko, napríklad počas štrajkov lekárov. Musí sa to riešiť tak, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť. Aj akútna, ale aj každodenná. Keď vypadnú pediatri z každodennej starostlivosti, nával, ktorý sa prenesie do nemocníc ich zavalí a akútna skolabuje veľmi rýchlo. Nestačí, keď urgentné príjmy a pohotovosti vykryjú nefungujúce ambulancie.

Iné je, keby sa skrátil čas na fungovanie ambulancií o dve hodiny. Nárast v iných zložkách systému by bol minimálny.

Skolabujú však celé okresy ambulancií, lebo pediatri odovzdajú vyššiemu územnému celku (VÚC) svoje licencie: „Nech sa páči, my už ďalej nevládzeme, sme v dôchodkovom veku. Keďže ste neboli ochotní vyriešiť to, aby sme nemuseli robiť do desiatej a potom do polnoci prichádzať ešte domov po pohotovostnej službe a ráno o siedmej byť naspäť v ambulancii, tak si to zabezpečte sami.“

Toto hrozí. Môžu byť desaťtisíce detí, ktoré nebudú mať pediatra.

Pozerala som si vašu webovú stránku. Ucelený program som tam nenašla, ale máte tam nejaké desatoro. Budem teda vychádzať z toho. Tam máte napríklad toto: „V regiónoch vytvoríme 200 ambulancií všeobecných lekárov a špecialistov.“ Už teraz máme plán obnovy, ktorý dáva príspevok na ambulancie a žiadne masívne vzniky ambulancií v regiónoch zatiaľ nevidíme, sú to skôr jednotky ako desiatky. Hovoríte 200 ambulancií. Za aký čas a ako to dosiahnete?

Ambulancie z plánu obnovy začali vznikať. Projekt bol už za Eduarda Hegera implementovaný, ambulancie sa začali stavať. V niektorých regiónoch sa už postavili. Koncept je fungujúci a funkčný. Ambulancie nevzniknú zo dňa na deň, lebo lekári neprídu zo dňa na deň.

Sú však lekári, ktorí by aj chceli robiť na ambulancii v regióne, ale nemali vstupnú investíciu na to, aby si zriadili ambulanciu, nemali možno dosť chuti podnikať. Lekári chcú liečiť, niektorí z nich nechcú podnikať a nechcú sa zaoberať tým, že si založia vlastnú živnosť. Tam je spolupráca s VÚC nevyhnutná. Toto všetko sa začína rozbiehať.

Navyše rezidentský program, ktorý bol nastavený, nefungoval dobre. Dokonca po zásahu Lekárskeho Odborového Združenia a po štrajkoch bol zmenený. Lekári nemuseli pracovať na ambulanciách, ale išli do nemocníc. Úplne sa stratila pointa celého rezidentského programu.

Potrebujeme urobiť viacero opatrení. Spoločným efektom dospejú k tomu, že tých 200 ambulancií, kritické body, patria tam všeobecné pre dospelých aj pre deti, aj špecializované, kde chýbajú, tam budú.

Vstupné financie budú z plánu obnovy a z európskych peňazí, ktoré na to myslia a umožňujú programy na rozvoj. K vstupnej investícii napomôže delegovaná kompetencia na samosprávy, ktoré pomôžu lekárom.

Stali ste sa možno trochu nečakane líderkou kandidátky Demokratov. Mám tomu rozumieť aj tak, že Eduard Heger bol po tej vláde taký nepopulárny, že museli nasadiť do boja vás?

Nemyslím si. Myslíte, že Eduard Heger je nepopulárny?

“ Pôjdeme do toho za každých okolností. Sľúbili sme to našim voličom. Sľúbili sme to voličom, ktorí už zo zahraničia volili. „

Neviem. Pýtam sa, prečo by expremiér nebol lídrom kandidátky strany, ktorú založil.

Patrí medzi veľmi dôveryhodných politikov. Keď ho porovnávame s lídrami ostatných strán, hlavne tých demokratických, kde sa rozhodujú tí istí voliči, dnes je dôveryhodnejší a populárnejší ako Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) či Richard Sulík (SaS). O Igorovi Matovičovi (OĽaNO) ani nehovorím.

Rozhodovali sme sa vybrať niekoho, kto bude najlepšou tvárou Demokratov a kto najlepšie odprezentuje príbeh, ktorý ponúkajú. Pýtali sme sa našich potenciálnych voličov, odborníkov, robili sme si prieskum, rozprávali sme sa medzi sebou.

Vyplynulo to spoločnými silami a rozhodne to nemalo prekrývať niečiu nepopularitu. Skôr naopak, vyzdvihnúť, že úspešná žena, ktorá už má niečo odžité a niečo sa jej podarilo dosiahnuť, hoci je možno nevýrazná, možno dokáže zaujať natoľko, aby bola presvedčivým nositeľom príbehu.

Richard Sulík povedal, že podľa neho by si Demokrati, ale napríklad aj Mikuláš Dzurinda (Modrí), mali rozmyslieť pred voľbami, či sa nevzdajú v prospech nejakej inej strany aby neprepadli demokratické hlasy. Máte okolo tri a pol percenta, v niektorých prieskumoch štyri, v niektorých aj menej. Povedal, že nejaké kontakty už prebehli, aj keď nešpecifikoval, že aké a s kým. Hovorili ste s niekým napríklad o scenári, že by ste podporili niekoho pred voľbami?

To je úplná konštrukcia pána Sulíka. Ani s nikým iným. To sú vysielané signály, ktoré sú veľmi falošné. Ani ma to neprekvapuje. Nerokujeme s nikým o tom, aby sme sa vzdali, ani o tom neuvažujeme.

Dennodenne sme v uliciach. V žiadnom prípade nás naši voliči nevyzývajú k tomu, aby sme sa vzdali. Máme voči nim záväzok. Kvantum ľudí o nás uvažuje a majú obavy z týchto signálov, z toho, čo bude, keď prepadne ich hlas.

Čo by ste im na to povedali? Že prečo by vás mal niekto voliť, keď vidí, že máte tri a pol či štyri percentá a je tam oveľa vyššie riziko, že hlas môže prepadnúť ako keby napríklad volili Progresívne Slovensko?.

To je dobrý príklad, lebo PS sa dnes pohybuje bezpečne nad päťpercentnou hranicou. Nie je však podstatné, kto bude mať numericky najvyšší počet hlasov po voľbách. Je to dôležité, lebo pravdepodobne dostane úlohu zložiť vládu, ale tým sa to len začína.

Účelom volieb je, aby ich víťaz dokázal zložiť vládu a aby dokázal vládnuť, aby dokázal slúžiť ľuďom svojim programom a priniesť to, čo ľudia potrebujú. Pokiaľ Michal Šimečka a PS voľby vyhrá, to je len začiatok. S kým bude vládnuť?

Ak sa pozrieme na to, aké má možnosti, v čí prospech by sme sa teoreticky mali vzdať, tak je tu SaS a Richard Sulík. Ukázal, ako vie vládnuť, ako vie pracovať v koalícii a s akým rešpektom pracuje so svojimi koaličnými partnermi. Položil tri vlády. Myslím si, že to nemusíme rozoberať.

V prospech Igora Matoviča, ktorý so svojimi atómovkami rozvrátil, čo sa dalo a ukázal sa ako teoretický partner s nulovým koaličným potenciálom? Hlasy, ktoré prieskumy ukazujú Igorovi Matovičovi a OĽaNO sú dnes prepadnuté bez ohľadu na to, či sa dostanú alebo nedostanú do parlamentu.

Ak by vám prieskum dával tri a pol percenta tri dni pred moratóriom, to už bude iná situácia. Pôjdete do toho za každých okolností?

Pôjdeme do toho za každých okolností. Sľúbili sme to našim voličom. Sľúbili sme to voličom, ktorí už zo zahraničia volili. Posielajú nám fotky svojich hlasovacích lístkov. Sľúbili sme to občanom a prinášame program a zodpovednú alternatívu. Do poslednej chvíle chceme byť nádejou, že môže vzniknúť vláda, ktorá sa nerozpadne pol roka po voľbách.

Pri pohľade na lepšie možnosti, keď nevyhrá tá najväčšia hrozba, voči ktorej sa vyhraňujeme. Kto môže prísť, ako môže vyzerať budúca vláda, pokiaľ vyhrá voľby Robert Fico (Smer) s Petrom Pellegrinim (Hlas) a s Andrejom Dankom (SNS)? Keď si predstavíme budúcich ministrov a ich osobnostné profily a kariérne cesty, z tohto mrazí.

Či to práve nie je argument, prečo by ste sa mali vzdať v prospech väčšej strany.

Na odstránenie tejto hrozby ponúkame program a mobilizujeme. Naša kampaň je veľmi mobilizačná. Som presvedčená, že volebná účasť bude nakoniec oveľa väčšia ako to vyzeralo na začiatku kampane. Veľká väčšina voličov, ktorí dnes ešte váhajú, či vôbec pôjdu voliť a koho budú voliť, sú voličmi demokratických strán. Až tretina nie je rozhodnutá.

Z týchto voličov je náš potenciál okolo 13 až 14 percent. S týmito voličmi komunikujeme, upozorňujeme na hrozby – teoretickú vládu Fica a Danka. Nech by PS získalo koľkokoľvek hlasov, samo vládu nevyskladá. Myslím si, že mnohí demokratickí voliči sa nad týmto zamýšľajú.

