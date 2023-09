Ranný brífing: „Bojovník proti mafii“ má v SIS človeka, VšZP odmieta preplatiť učiteľke liek

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Igor Matovič mal počas vlád OĽaNO v SIS svojho nominanta, hoci tajná služba bola v gescii Sme rodina. Potvrdzuje to niekoľko nezávislých zdrojov. Námestník Ľuboš Sloboda pôsobil v SIS za celej éry jej obvinených riaditeľov, mal sledovať počínanie ľudí od Sme rodina.

Ďalšia pacientka s rakovinou krčka maternice potrebuje liek, ktorý nehradí zdravotná poisťovňa. Aj keď jej keytruda pomáha, VšZP je neoblomná. Argumentuje, že nemá peniaze, aby ju mohla uhradiť na výnimku.

Bývalé milenky obviňujú lídra Sme rodina Borisa Kollára z nezáujmu o deti, z nátlaku a interrupcií. V pozadí sa objavujú mená z mafiánskych zoznamov, vplyvné aj závadové osoby, spravodajské hry aj SIS. Čo sa pred voľbami deje okolo Kollára? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič mal po celý čas v SIS svojho človeka. Čo o ňom vieme?

Igor Matovič vystupuje aj v tejto kampani ako „bojovník proti mafií“. (zdroj: SITA)

Až doteraz znášala politickú zodpovednosť za dianie v SIS najmä strana Sme rodina Borisa Kollára. Obaja jej nominanti na poste riaditeľa – Vladimír Pčolinský a Michal Aláč – sú od konca augusta obvinení v kauze Rozuzlenie, že založili zločineckú skupinu a zneužívali svoje právomoci na marenie vyšetrovania káuz bývalých vlád Smeru.

Od volieb 2020 však mal na vysokej pozícii námestníka SIS svojho nominanta aj predseda OĽaNO Igor Matovič. Prvýkrát to verejne povedal v nedeľu v televízii Markíza. Viaceré od seba nezávislé zdroje SME potvrdili, že ide o bývalého policajta Ľuboša Slobodu, ktorý v minulosti pôsobil rovnako ako Matovič v Trnave.

Nie je zrejmé, či tento námestník vedel o údajnom dianí v SIS tak, ako ho opisujú svedkovia NAKA v kauze Rozuzlenie, a či tieto prípadné informácie mohol mať aj šéf OĽaNO. Na otázky SME Matovič nereagoval.

Matovič ide aj do nadchádzajúcich volieb ako „bojovník proti mafií“, a aj keď Sme rodina zablokovala viaceré návrhy OĽaNO v oblasti spravodlivosti, Matovič Kollára za obdobie spoločnej vlády zvyčajne nekritizoval. V nedeľu však pripustil, že stoja so Sme rodina na „opačných póloch“.

Matovič si nechal uchňapnúť SIS: Ako víťaz posledných parlamentných volieb si Matovič nechal osempercentným Kollárom nielen uchňapnúť celú tajnú službu, ale aj najvýznamnejšiu rolu svojho politického života: deklarovaný boj proti mafii. To, že sa podarilo odsúdiť pár desiatok ľudí a iné procesy stále bežia, sa javí ako nie vďaka Matovičovi, ale napriek jemu, píše Nataša Holinová.

Ako víťaz posledných parlamentných volieb si Matovič nechal osempercentným Kollárom nielen uchňapnúť celú tajnú službu, ale aj najvýznamnejšiu rolu svojho politického života: deklarovaný boj proti mafii. To, že sa podarilo odsúdiť pár desiatok ľudí a iné procesy stále bežia, sa javí ako nie vďaka Matovičovi, ale napriek jemu, píše Nataša Holinová. Len zlé závery: Po prvé, Matovičov nominant o dianí naozaj nič netušil, ale potom je to len potvrdením neschopnosti mnohých nominantov OĽaNO. Po druhé, Matovičov nominant o dianí v SIS vedel, ale nič nepovedal. Prípadne Matovičov nominant tušil aj povedal a Matovič z nejakého dôvodu držal basu, píše Jakub Filo.

Rakovina jej koluje v tele, VšZP opakovane odmieta uhradiť liek

Učiteľka Martina Duchoňová zo Želiezovic so svojimi synmi. (zdroj: Archív M.D. )

Najväčšia a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa odmieta uhradiť učiteľke Martine Duchoňovej zo Želiezoviec pri Leviciach liek keytruda na liečbu rakoviny krčka maternice. Pacientka o liek žiadala už trikrát a poisťovňa jej ho stále zamietla.

Liek keytruda nie je na Slovensku hradený z verejného zdravotného poistenia na rakovinu krčka maternice. Zdravotná poisťovňa ho môže pacientke preplatiť len na výnimku.

Je to hlavný dôvod, prečo ho VšZP podľa jej hovorkyne Evy Peterovej odmieta zaplatiť. Druhým dôvodom je, že poisťovňa na tento liek nemá peniaze. Jedno balenie keytrudy stojí takmer 2 900 eur.

Duchoňová však potrebuje liek každé tri týždne a jeden cyklus ju vychádza na 4 036 eur. Ročná liečba stojí 70-tisíc eur. Učiteľka si zatiaľ liečbu platí sama a s pomocou zbierky. „Cítim obrovské sklamanie, frustráciu a obavy,“ reaguje na postoj VšZP jej sestra Petra Fábryová.

V krátkosti z domova:

Čo hovoria o šanciach strán kurzové lístky: Demokratom Eduarda Hegera rastie šanca, že by sa do parlamentu mohli dostať. Strane Sme rodina zas pravdepodobnosť na úspech klesá. Vyčítal to analytik Juraj Medzihorský v kurzových lístkoch stávkových kancelárií.

Demokratom Eduarda Hegera rastie šanca, že by sa do parlamentu mohli dostať. Strane Sme rodina zas pravdepodobnosť na úspech klesá. Vyčítal to analytik Juraj Medzihorský v kurzových lístkoch stávkových kancelárií. Zrušenie mimoriadneho stavu: Od zrušenia mimoriadneho stavu nás delí už len podpis prezidentky Zuzany Čaputovej, vyhlásil premiér Ľudovít Ódor po rokovaní krízového štábu. Jeho zrušenie trvá dlho, pretože sú naň naviazané viaceré záležitosti, ako napríklad distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu.

Od zrušenia mimoriadneho stavu nás delí už len podpis prezidentky Zuzany Čaputovej, vyhlásil premiér Ľudovít Ódor po rokovaní krízového štábu. Jeho zrušenie trvá dlho, pretože sú naň naviazané viaceré záležitosti, ako napríklad distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu. Našli stratenú študentku: Stratenú študentku VŠMU našli zranenú, objavili ju po 26 hodinách pátrania pred nemocnicou v Petržalke. Polícia začala v prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu znásilnenia. Zároveň žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní prípadu.

Je to pre nás koniec sveta. Marocká rodina prišla pri zemetrasení o všetko

Said Afouzar a Elgoufi Nezha neďaleko svojho domu v Amizmiz. (zdroj: Sima Diab pre The Washington Post)

Keď prišlo zemetrasenie, Said Afouzar bol v dome svojej sestry. Hneď ako sa začali otrasy, ponáhľal sa domov a zúfalo sa snažil dostať k svojej manželke a dvom deťom. V momente, keď siahol na kľučku, dom sa zrútil.

Afouzar počul, ako jeho rodina kričí o pomoc. Začal sa horúčkovito prehrabávať v troskách a postupoval dovnútra domu aj po tom, ako mu padajúci predmet poranil koleno. Pridali sa k nemu susedia.

Do druhej ráno, tri hodiny po zemetrasení, sa im podarilo spod trosiek vytiahnuť jeho manželku. V sobotu okolo desiatej sa po nepretržitom kopaní dostali k jeho deťom. Bolo však už neskoro. Takmer dva dni nemohol hovoriť. Až v nedeľu popoludní, štyridsať hodín po zemetrasení, mu začalo dochádzať, čo všetko stratil.

Domov: z jeho dvojposchodového domu zostala len jama z rozbitého cementu, omietky a rozštiepeného dreva. A jeho deti: osemnásťročný Hamza a trinásťročná Yusra. Keď dobrovoľníci našli ich telá, Hamza objímal svoju sestru, akoby ju chcel chrániť, povedal jeden z príbuzných. Deti pochovali na dedinskom cintoríne.

V krátkosti z Ukrajiny:

Režim sa zbavil aj vlastencov: „Najbezpečnejší spôsob života v Rusku je nič nerobiť a nič nehovoriť. Ruský režim pestuje apatiu a pasivitu. Posledné mesiace sa Rusi utiahli do svojho vlastného sveta v nádeji, že ich to ochráni,“ hovorí pre SME holandsko-ruská novinárka Eva Hartogová, donedávna korešpondentka portálu Politico v Moskve.

„Najbezpečnejší spôsob života v Rusku je nič nerobiť a nič nehovoriť. Ruský režim pestuje apatiu a pasivitu. Posledné mesiace sa Rusi utiahli do svojho vlastného sveta v nádeji, že ich to ochráni,“ hovorí pre SME holandsko-ruská novinárka Eva Hartogová, donedávna korešpondentka portálu Politico v Moskve. Kim ide za Putinom: Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívi Rusko a stretne sa s prezidentom Vladimirom Putinom. Stretnutie by sa podľa juhokórejských médií mohlo uskutočniť už dnes. Putin bude od Kima žiadať delostrelecké granáty a protitankové strely. Severokórejský vodca bude zase usilovať o pokročilé technológie pre satelity a ponorky s jadrovým pohonom.

Severokórejský vodca Kim Čong-un navštívi Rusko a stretne sa s prezidentom Vladimirom Putinom. Stretnutie by sa podľa juhokórejských médií mohlo uskutočniť už dnes. Putin bude od Kima žiadať delostrelecké granáty a protitankové strely. Severokórejský vodca bude zase usilovať o pokročilé technológie pre satelity a ponorky s jadrovým pohonom. Znovudobytie ťažobných plošín: Ukrajina dobyla späť štyri ťažobné plošiny pri Kryme, ktoré Rusko okupovalo od roku 2015, tvrdí vojenská rozviedka. Plošiny, ktoré slúžia na ťažbu ropy a plynu, Rusko po rozpútaní vojny proti Ukrajine využívalo ako heliporty a umiestnilo na nich radary.

Ukrajina dobyla späť štyri ťažobné plošiny pri Kryme, ktoré Rusko okupovalo od roku 2015, tvrdí vojenská rozviedka. Plošiny, ktoré slúžia na ťažbu ropy a plynu, Rusko po rozpútaní vojny proti Ukrajine využívalo ako heliporty a umiestnilo na nich radary. Ukrajinský postup: Ukrajinským vojakom sa podarilo postúpiť v rámci protiofenzívy behom uplynulého týždňa na južnom fronte, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň oznámil, že bol zaznamenaný „pohyb“ ukrajinských vojsk aj v sektore okolo Bachmutu.

Ukrajinským vojakom sa podarilo postúpiť v rámci protiofenzívy behom uplynulého týždňa na južnom fronte, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň oznámil, že bol zaznamenaný „pohyb“ ukrajinských vojsk aj v sektore okolo Bachmutu. Obnovenie produkcie tankov T-80: Ruská spoločnosť na výrobu tankov Uralvagonzavod bola - podľa slov svojho šéfa Alexandra Potapova - poverená obnovením produkcie tankov T-80. Nie je známe, ktorý model bude spoločnosť konštruovať. Závod so sídlom v sibírskom Omsku naposledy vyrobil korbu tohto typu tanku v roku 1991.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Holandský sen o Slovensku plnom obchodných centier sa skončil fiaskom

Vizualizácia OC Tulip Prievidza. (zdroj: Redema Group)

Píše sa rok 2007 a Slovensko sa pomyselne vyhrieva na výslní. Ekonomika je rozbehnutá, krajina má povesť stredoeurópskeho tigra a láka investorov, ktorí veria, že naplnia svoje predstavy o podnikaní.

Patrí k nim aj holandská developerská skupina Redema. V Prievidzi kreslí nové obchodné centrum. Už svoje druhé na Slovensku. Jeho osud však nebol obdivuhodný. Naopak, stal sa ukážkou toho, ako plány zahraničných investorov na Slovensku zlyhali.

Krach banky Lehman Brothers odštartoval hospodársku krízu, ktorá zmrazila či úplne zrušila desiatky realitných projektov po celom Slovensku. V prípade prievidzského Tulipu to najprv vyzeralo tak, že sa ho tieto otrasy nedotknú. Rozbehli sa dokonca prípravné práce.

Prievidza SC Tulip napokon skončil koncom roka 2010 v konkurze, ktorý sa ťahal vyše dvanásť rokov. Anabáza Holanďanov v Prievidzi sa tak stala ukážkou toho, ako sa na Slovensku dokážu popáliť zahraniční investori. V rokoch 2008 až 2010 bolo podobných prípadov omnoho viac.

V krátkosti z ekonomiky:

Prijímanie ľudí z tretích krajín: Priemysel na Slovensku zápasí s akútnym nedostatkom pracovnej sily. Ministerstvo práce preto chce už od začiatku októbra umožniť, aby národné víza mohli dostať vybrané skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín. Má ísť o zoznam sedemnástich krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ.

Priemysel na Slovensku zápasí s akútnym nedostatkom pracovnej sily. Ministerstvo práce preto chce už od začiatku októbra umožniť, aby národné víza mohli dostať vybrané skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín. Má ísť o zoznam sedemnástich krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Deravý systém zdravotného poistenia: Na Slovensku každoročne púšťame miliardy eur zdravotných odvodov do deravého potrubia, ktorého stav je alarmujúci, vyhlásila predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Bláhová. Reforma zdravotného poistenia podľa nej nezaviedla európsky štandard a zabudla zakázať krížové vlastníctvo.

Na Slovensku každoročne púšťame miliardy eur zdravotných odvodov do deravého potrubia, ktorého stav je alarmujúci, vyhlásila predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Bláhová. Reforma zdravotného poistenia podľa nej nezaviedla európsky štandard a zabudla zakázať krížové vlastníctvo. Opravy chýb pri kúpe diaľničnej známky: Národná diaľničná spoločnosť pristúpila k zmene obchodných podmienok pri nákupe elektronickej diaľničnej známky. Pôvodný 15-minútový interval na opravu akéhokoľvek údaja zadaného pri nákupe známky sa predĺžil až do konca daného kalendárneho dňa.

Napísal históriu, je najväčšou brankárskou nádejou. Koľko zázrakov ešte Gajan urobí?

Adam Gajan v rozhovore s médiami po tom, čo ho draftovalo Chicago Blackhawks. (zdroj: SITA/AP)

Pred sezónou 2022/23 vedel, že ak to s hokejom myslí vážne, potrebuje zmenu. Jeho cieľom bola Amerika, kde však nemal isté miesto. Musel bojovať.

Ešte pred rokom by o ňom nikto nebol pomýšľal ako o možnej jednotke na MS do 20 rokov. On sa však vyšvihol raketovým tempom aj na tento post a napriek zlému zdravotnému stavu privádzal do šialenstva svetové talenty. Aj tam musel bojovať.

V duchu motta „ak o tom vieš snívať, dokážeš to aj uskutočniť“ sa mu podarilo takmer nemožné. Za rok sa z neznámeho brankára chytajúceho v Skalici stal najvyššie draftovaný brankár v roku 2023.

Adam Gajan napísal príbeh, ktorý plnil titulky športových novín nielen na Slovensku, ale aj v Chicagu. Ani po úžasných majstrovstvách sveta, na ktorých získal cenu pre najlepšieho brankára, nepoľavil. V NAHL sa zaradil medzi absolútnu elitu, málokedy pustil viac než dva góly a upevnil si pozíciu pred draftom, ktorý nemohol dopadnúť oveľa lepšie.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Byť narcisom nie je smrteľný hriech. Náš bývalý premiér sa nereflektuje, v seriáli je to vtipné

Ady Hajdu v seriáli Víťaz. (zdroj: SkyShowtime)

Naštartoval reformy a rast hrubého domáceho produktu, zúžil štát a prilákal k nám zahraničné investície. Slováci to však nedokázali oceniť. Musia ma viac spoznať, potom ma budú mať radi, nahováral si, keď po viacerých kauzách musel odstúpiť z postu ministerského predsedu. Ešte ma budú prosiť na kolenách, aby som sa vrátil, vravel.

Scenár k novému slovenskému seriálu Víťaz napísali Peter Nagy a Zuzana Dzurindová, dcéra Mikuláša Dzurindu, a veľké herecké mená v ňom režíroval Jan Hřebejk.

V najnevhodnejšej chvíli, keď už bol nakrútený, oznámilo HBO, že ruší takmer všetky lokálne produkcie v Európe a ani tie, ktoré sú už hotové, nezaradí do programu. Mimoriadne zaujímavý projekt, v našom regióne nevídaný, sa preto vyše roka nedostal k divákom.

Zhodou okolností mu však stratený čas prospel. Poslanci NR SR medzitým odhlasovali na koniec septembra predčasné parlamentné voľby a Mikuláš Dzurinda sa rozhodol, že to v nich skúsi aj on. Inými slovami, že sa vráti. Práve teraz, keď má Víťaz konečne naplánovanú premiéru.

V krátkosti z kultúry:

Slovenské filmy víťazili v Benátkach: Slovenskí filmári sa chopili ukrajinskej témy a ocenili ich v Benátkach. Ich Svetloplachosť, ktorú festival uvádzal v nezávislej sekcii Giornate degli Autori – Special Events, tam získala cenu Europa Cinemas Label. Ocenili aj maďarsko-slovenský film Vysvetlenie na všetko režiséra Gábora Reisza, ktorý vykresľuje atmosféru rozdelenej krajiny.

Slovenskí filmári sa chopili ukrajinskej témy a ocenili ich v Benátkach. Ich Svetloplachosť, ktorú festival uvádzal v nezávislej sekcii Giornate degli Autori – Special Events, tam získala cenu Europa Cinemas Label. Ocenili aj maďarsko-slovenský film Vysvetlenie na všetko režiséra Gábora Reisza, ktorý vykresľuje atmosféru rozdelenej krajiny. Nechajte Dahla tak: Americký režisér Wes Anderson na festivale v Benátkach predstavil krátky film Podivuhodný príbeh Henryho Sugara. Nakrútil ho podľa predlohy Roalda Dahla, ktorý bol dlhé roky považovaný za autora senzačných knižiek pre deti - kým sa nezačalo viac prízvukovať to, že sa prejavoval ako antisemita.

Americký režisér Wes Anderson na festivale v Benátkach predstavil krátky film Podivuhodný príbeh Henryho Sugara. Nakrútil ho podľa predlohy Roalda Dahla, ktorý bol dlhé roky považovaný za autora senzačných knižiek pre deti - kým sa nezačalo viac prízvukovať to, že sa prejavoval ako antisemita. Politika nikdy viac: Martin Nikodým začína moderovať novú vedomostnú súťaž o Slovensku a Európe Všade dobre, doma naj a teší sa, že si občas môže odskočiť k herectvu do seriálu Dunaj, k vašim službám a prevteliť sa do postavy zlého nacistu. Moderovanie mítingov Smeru aj po rokoch stále považuje len za prácu, no túto skúsenosť už nikdy viac nechce zopakovať.

Podcasty SME

TECH_FM: Predkovia ľudí takmer vyhynuli, tvrdí kontroverzný výskum

Predkovia ľudí takmer vyhynuli, tvrdí kontroverzný výskum SND - Sme Národné: Siahli sme po repertoári, ktorý môžu uvádzať len áčkové baletné súbory

Karikatúra

Drzosť. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pikantné plnené hroznové listy. (zdroj: Fotolia)

Vyskúšajte pikantné plnené hroznové listy, grécky variant slovenskej plnenej kapusty.

Dnes očakávame

Hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej

Hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik

Strana Demokrati predstaví svoj volebný program

40. ročník odovzdávania MTV Video Music Awards

Dnes v histórii

Bitka pri Viedni. (zdroj: Wikimedia)

Spojenecké vojská pod vedením poľského kráľa Jána Sobieskeho a kniežat Karola Lotrinského, Maximiliána II. Bavorského a Jána Juraja III. Saského porazili 12. septembra 1683 pri Viedni osmanskú armádu. Víťazstvo znamenalo ukončenie osmanskej expanzie v strednej Európe.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.