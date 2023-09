SaS predstavila sto opatrení v zdravotníctve na prvých sto dní

Strana by chcela napríklad umožniť všeobecným lekárom predpisovať lieky, ktoré dnes smú predpisovať len špecialisti.

BRATISLAVA. Strana SaS predstavila 100 opatrení v zdravotníctve, ktoré by v prípade účasti vo vláde chcela presadiť prvých 100 dní. Líder strany Richard Sulík zdôraznil, že ide o konkrétne kroky, pričom každý ihneď o niečo zlepší stav rezortu.

Niektoré zo stovky návrhov predstavili kandidáti strany, poslankyňa Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay na utorkovej tlačovej konferencii.

Strana by chcela napríklad umožniť všeobecným lekárom predpisovať lieky, ktoré dnes smú predpisovať len špecialisti. Pri predpise lieku chcú zakázať uvádzať jeho obchodný názov a zaviesť predpisovanie cez účinnú látku. Malo by to podporiť predpisovanie generických liekov.

Zrušením výmenného lístka pri odosielaní na vyšetrenia v rámci preventívnej prehliadky chce strana motivovať pacientov, aby na prehliadky chodili, a zároveň odbremeniť lekárov. Rozšíriť chce i možnosti očkovania v lekárňach.

Umožniť chce aj elektronické objednanie pacienta na

presný čas za poplatok alebo bez neho. "Je to medzikrok predtým, ako postupom času zabezpečíme, aby zdravotné poisťovne objednávali svojich poistencov na presný termín bezplatne," vysvetlila Bittó Cigániková.

Liberáli chcú tiež umožniť trvalé poskytovanie ambulantnej starostlivosti vo forme konzultácií a predpisovania liekov prostredníctvom elektronickej komunikácie bez prítomnosti pacienta v ambulancii. Zaviesť chcú tiež mobilné ambulancie, dokončiť a spustiť niektoré služby eHealthu, ako aj naviazať zisk zdravotných poisťovní a výšku financií do zdravotníckeho sektora na merateľný prínos pre pacienta.

SaS chce presadiť aj ústavný zákon o platbe za poistencov štátu s cieľom zabezpečiť stabilitu financovania zdravotníctva. Zdravotníkov by radi odbremenili od viacerých byrokratických povinností.