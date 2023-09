Ranný brífing: Kollár si Ferusovú na obranu nahral, štát doja súkromné IT firmy

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Šéf parlamentu a Sme rodina Boris Kollár sa bráni proti obvineniam exmilenky Emy Ferusovej nahrávkou ich rozhovoru. Z dôkazov zatiaľ nevyplýva, že by Kollár posielal Ferusovú na potrat. Aj keď nahrávka vyznieva v prospech Kollára, v kauze sú stále nejasnosti.

Štátna firma OKTE sa sporne snaží odstaviť súkromnú firmu Sféra, od ktorej IT systému je závislá. Staré vedenie OKTE malo na Sféru väzby. Aj tento prípad ukazuje, aké veľké problémy prináša štátne podnikanie.

USA sú jediné zo západných krajín, ktoré ešte využívajú hrdelný trest. V poslednom období sa však okolo tejto témy rozvírila diskusia. Prečo vôbec USA stále pristupujú k trestom smrti a aké sú argumenty pre a proti? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kollár si Ferusovú nahral plánovane. Čo dokazuje jeho nahrávka?

Boris Kollár viní skupinu okolo podnikateľa Zoroslava Kollára z pokusu o jeho diskreditáciu. (zdroj: SME/Marko Erd)

Spor medzi predsedom Národnej rady a dcérou mafiána eskaluje nahrávkami a správami, ktoré jednotliví aktéri neúnavne vyťahujú. Zatiaľ čo Ema Ferusová zverejňuje videá a vyjadruje sa pre médiá, obrana Borisa Kollára je postavená na nahrávke.

Tá má dokazovať, že Ferusovú na interrupcie neposlal. Ako aj to, že jej konkurzný právnik Zoroslav Kollár za medializáciu príbehu ponúkol 40-tisíc eur. Boris Kollár denníku SME ukázal aj korešpondenciu, ktorá vytvoreniu nahrávky predchádzala. Ferusová mu v nej píše, že sa ho niekto snaží za peniaze zdiskreditovať.

Z nahrávky sa dá vyčítať, že predseda parlamentu dopredu vedel, o čom sa bude s Ferusovou rozprávať, a kládol jej otázky, ktorými by si vedel zabezpečiť dôkazy aj v ďalších sporoch so svojimi bývalými milenkami.

Kollár opakovane na nahrávke zdôrazňuje, že žiadne ženy na potrat neposielal a všetky, čo s ním boli tehotné, majú deti, Ferusová neoponuje. Kollár sa bráni, že v oboch prípadoch Ferusová potratila spontánne. V druhom prípade vylúčil, že by bolo dieťa jeho.

Kampaň sa ešte nekončí: Prežili sme Danka, v pamäti je aj Gašparovič, ale v hanobení a zosmiešňovaní štátu je Kollár jedinečný. Sme však na Slovensku, kde nie je vylúčené, že obdiv k nespútanému životu hlavy sa ešte obráti v prospech Rodiny, píše Peter Schutz.

Závislosť štátnej firmy od IT dodávateľa prerástla do vzájomnej nevraživosti

Minoritným vlastníkom Sféry bol kedysi oligarcha Jozef Brhel, mal svojich ľudí aj v OKTE a v SEPS. (zdroj: TASR)

Väčšina ľudí na Slovensku ani nevie, že existuje štátna firma OKTE s obratom v stovkách miliónov eur. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je dcérskou firmou spoločnosti SEPS, ktorá v krajine prevádzkuje elektrickú prenosovú sieť.

Práve na príklade OKTE sa SME pokúsilo ukázať, ako štátnym firmám škodí, keď sa upíšu jednému dodávateľovi IT služieb. Člen predstavenstva OKTE Štefan Dobák opísal, ako mu po nástupe do funkcie zriaďovali e-mailové konto. „Zdvihli telefón a zavolali do Sféry.“

Sféra je firma, od ktorej bol OKTE závislý dlhodobo. Za 12 rokov jej za služby zaplatil 66 miliónov eur. Minoritným vlastníkom Sféry bol v minulosti oligarcha Jozef Brhel.

V roku 2021 sa OKTE rozhodol od spoločnosti odstrihnúť. Novú zákazku, ktorá bola pôvodne údajne opäť šitá pre Sféru, napokon získala iná firma – Ipesoft. Tender pripravili tak, aby Sféru obišli. Na prácu si Ipesoft najal ľudí z ďalšej firmy Gratex, ktorej v minulosti šéfoval súčasný člen predstavenstva OKTE Dobák.

V krátkosti z domova:

Čaputová rieši spor so Žilinkom: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol poskytnúť prezidentke Zuzane Čaputovej rozhodnutia generálnej prokuratúry podľa paragrafu 363, prezidentka sa preto obrátila na Ústavný súd. Tvrdí, že podľa ústavy má generálny prokurátor poskytovať prezidentke súčinnosť na zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol poskytnúť prezidentke Zuzane Čaputovej rozhodnutia generálnej prokuratúry podľa paragrafu 363, prezidentka sa preto obrátila na Ústavný súd. Tvrdí, že podľa ústavy má generálny prokurátor poskytovať prezidentke súčinnosť na zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov. Volebný program Demokratov: Bezpečné, spravodlivé, zdravé a vzdelané Slovensko, spolupráca štátu so samosprávami a občianskou spoločnosťou či posilnenie sociálnej oblasti a ekonomickej prosperity. Aj to sú priority programu strany Demokrati, ktorý predstavil líder strany Eduard Heger. Program nazval Plán pomoci ľuďom.

Bezpečné, spravodlivé, zdravé a vzdelané Slovensko, spolupráca štátu so samosprávami a občianskou spoločnosťou či posilnenie sociálnej oblasti a ekonomickej prosperity. Aj to sú priority programu strany Demokrati, ktorý predstavil líder strany Eduard Heger. Program nazval Plán pomoci ľuďom. Zlikvidovali sme kazetovú muníciu: Slovensko už zlikvidovalo všetky zásoby kazetovej munície. Splnilo tak svoj záväzok v oblasti medzinárodného humanitárneho práva. Celkovo išlo o niekoľko typov leteckej a delostreleckej kazetovej munície, vrátane 300 000 kusov submunície, ktorú armáda zneškodňovala podľa schváleného akčného plánu.

Musk sa vďaka vojne aspoň čiastočne stal superhrdinom, má však už priveľa moci

Elon Musk. (zdroj: SITA/AP)

Elon Musk sa utiekal k príbehom o superhrdinoch už ako malý chlapec, ktorý vyrastal v Juhoafrickej republike v čase apartheidu a mal problém vytvoriť si kontakty so spolužiakmi. Aj on chcel byť hrdinom: po veľkolepom putovaní zachrániť svet. Ruská agresia proti Ukrajine dala Muskovi príležitosť aspoň čiastočne sa superhrdinom stať. A on sa toho chytil.

Rusi od prvého dňa invázie útočili na ukrajinskú infraštruktúru, aby komplikovali komunikáciu brániacej sa armády. Vtedy začal Musk dodávať Kyjevu terminály Starlinku, ktoré sa pripájali na satelity. Postupne ich prišlo až 42-tisíc, v prvých dňoch invázie dostával dvakrát denne správy o tom, ako nasadenie zariadení pokračuje.

Aj vďaka tejto technológii mohli Ukrajinci koordinovať útoky bezpilotných lietadiel alebo získavať informácie o pohybe ruských jednotiek. Prístup na internet pomáhal tiež nemocniciam, firmám, ale aj humanitárnym organizáciám v krajine.

Musk však sám rozhodol aj o obmedzení Starlinku tak, aby znemožnil útok na ruské ciele na Krymskom polostrove, keďže nebolo možné ich presne zamieriť. Miliardár sa obhajuje, že sa nechcel zapliesť do jadrovej vojny.

V krátkosti z Ukrajiny:

Invázia do Československa ako chyba: Ruský prezident Vladimir Putin označil intervenciu sovietskych vojsk v Maďarsku v roku 1956 a v Československu v auguste 1968 za chyby sovietskej politiky. O vojne proti Ukrajine, ktorú na jeho rozkaz rozpútali ruské vojská, sa v tejto súvislosti nezmienil.

Ruský prezident Vladimir Putin označil intervenciu sovietskych vojsk v Maďarsku v roku 1956 a v Československu v auguste 1968 za chyby sovietskej politiky. O vojne proti Ukrajine, ktorú na jeho rozkaz rozpútali ruské vojská, sa v tejto súvislosti nezmienil. 270-tisíc ruských dobrovoľníkov: Do ruskej armády sa podľa Putina v uplynulom polroku dobrovoľne prihlásilo 270-tisíc ľudí. Počas Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku Putin povedal, že daný počet sa pridáva k čiastočnej mobilizácii z minulého roka.

Do ruskej armády sa podľa Putina v uplynulom polroku dobrovoľne prihlásilo 270-tisíc ľudí. Počas Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku Putin povedal, že daný počet sa pridáva k čiastočnej mobilizácii z minulého roka. Dronový útok na Enerhodar: Ukrajina podnikla dronový útok na Rusmi okupované mesto Enerhodar, v blízkosti ktorého sa nachádza Záporožská jadrová elektráreň. Ukrajinská vojenská rozviedka informovala, že terčom útoku, ktorý vykonali jej špeciálne sily a členovia odboja, bola kancelária, kde okupačné úrady vydávajú ruské pasy.

Ukrajina podnikla dronový útok na Rusmi okupované mesto Enerhodar, v blízkosti ktorého sa nachádza Záporožská jadrová elektráreň. Ukrajinská vojenská rozviedka informovala, že terčom útoku, ktorý vykonali jej špeciálne sily a členovia odboja, bola kancelária, kde okupačné úrady vydávajú ruské pasy. Strely dlhého doletu: USA sú blízko schválenia dodávok striel s dlhým doletom schopných niesť kazetovú muníciu. Táto nová americká pomoc by podľa nich umožnila Ukrajine zasiahnuť ruské ciele na okupovaných územiach hlbšie ako doteraz. USA zvažujú, že by Kyjevu poskytli strely ATACMS, ktoré doletia až 306 kilometrov.

USA sú blízko schválenia dodávok striel s dlhým doletom schopných niesť kazetovú muníciu. Táto nová americká pomoc by podľa nich umožnila Ukrajine zasiahnuť ruské ciele na okupovaných územiach hlbšie ako doteraz. USA zvažujú, že by Kyjevu poskytli strely ATACMS, ktoré doletia až 306 kilometrov. Zodpovednosť za vojnové zločiny: Ministri spravodlivosti a ďalší zástupcovia Rady Európy sa stretli na konferencii v lotyšskej Rige. Rokovali o spôsoboch, ako vyvodiť zodpovednosť voči Rusku za vojnové zločiny na Ukrajine. Zaoberali sa aj náhradou škôd spôsobených ruskou inváziou, návratom ukrajinských detí unesených Moskvou a zriadením osobitného tribunálu.

Ministri spravodlivosti a ďalší zástupcovia Rady Európy sa stretli na konferencii v lotyšskej Rige. Rokovali o spôsoboch, ako vyvodiť zodpovednosť voči Rusku za vojnové zločiny na Ukrajine. Zaoberali sa aj náhradou škôd spôsobených ruskou inváziou, návratom ukrajinských detí unesených Moskvou a zriadením osobitného tribunálu. Girkinovi predĺžili väzbu: Súd v Moskve predĺžil vyšetrovaciu väzbu nacionalistickému blogerovi a kritikovi vojenskej stratégie Kremľa na Ukrajine Igorovi Girkinovi o tri mesiace. Girkin trvá na svojej nevine, moskovský súd však rozhodol, že zostane vo väzbe najmenej do 18. decembra.

Súd v Moskve predĺžil vyšetrovaciu väzbu nacionalistickému blogerovi a kritikovi vojenskej stratégie Kremľa na Ukrajine Igorovi Girkinovi o tri mesiace. Girkin trvá na svojej nevine, moskovský súd však rozhodol, že zostane vo väzbe najmenej do 18. decembra. K Moskve sa blíži palivová kríza: Palivová kríza, ktorá sa najprv objavila v južných oblastiach Ruska, sa blíži k Moskve. Motorová nafta najprv chýbala v Rostovskej a Astrachánskej oblasti, ale začala z čerpacích staníc miznúť aj v centrálnej časti Ruskej federácie.

Palivová kríza, ktorá sa najprv objavila v južných oblastiach Ruska, sa blíži k Moskve. Motorová nafta najprv chýbala v Rostovskej a Astrachánskej oblasti, ale začala z čerpacích staníc miznúť aj v centrálnej časti Ruskej federácie. Zákaz poľského dovozu ukrajinského obilia: Poľská vláda sa dohodla na jednostrannom predĺžení zákazu dovozu ukrajinského obilia aj po 15. septembri, keď súčasný zákaz vyprší. Ukrajina bezprostredne po tom avizovala, že zrejme bude nútená reagovať právnymi krokmi.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Na Záhorí sa má ťažiť plyn, závislosti od Ruska nás určite nezbaví

Prieskumný vrt na ťažbu ropy či plynu. (zdroj: TASR)

Na Záhorí sa bude pravdepodobne opäť ťažiť zemný plyn. Pološtátnej firme Nafta povoľovacie orgány schválili projekt na prieskumný vrt neďaleko obce Kúty, zámer predložila v máji tohto roka. Štát rozhodol, že sa nebude posudzovať z pohľadu vplyvu na životné prostredie. Začiatkom septembra sa rozhodnutie stalo právoplatným.

„Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva,“ píše sa v zdôvodnení povolenia ťažby plynu.

Nafta sa zameriava na ťažbu a skladovanie zemného plynu. Okrem štátu ju z polovice vlastní firma Energetický a priemyselný holding českého biznismena Daniela Křetínského a Patrika Tkáča z J&T.

Firma obhajuje ťažbu plynu tým, že chce zvýšiť energetickú nezávislosť Slovenska. To je stále závislé od dovozu plynu najmä z Ruska, hoci sa snaží zdroje diverzifikovať. Slovensko je na 98 percent závislé od dovozu zemného plynu zo zahraničia.

V krátkosti z ekonomiky:

Byty sa nepredávajú: Výrazne znížená cena, zľava 15-tisíc eur či „bomba“ cena... Lákadiel pre kupujúcich v inzerátoch na realitných portáloch rapídne pribudlo. Po rokoch, keď sa rýchlo predalo prakticky všetko, sa situácia (sčasti) otočila v neprospech predávajúcich.

Výrazne znížená cena, zľava 15-tisíc eur či „bomba“ cena... Lákadiel pre kupujúcich v inzerátoch na realitných portáloch rapídne pribudlo. Po rokoch, keď sa rýchlo predalo prakticky všetko, sa situácia (sčasti) otočila v neprospech predávajúcich. Virtuálna batéria: S virtuálnou batériou máte elektrinu vo dne aj v noci, píšu dodávatelia energií na svojich webových stránkach. Túto doplnkovú službu k inštalácii fotovoltiky ponúkajú všetci traja najväčší regionálni hráči. Ako však virtuálna batéria vlastne funguje? Koľko stojí a kedy sa oplatí?

S virtuálnou batériou máte elektrinu vo dne aj v noci, píšu dodávatelia energií na svojich webových stránkach. Túto doplnkovú službu k inštalácii fotovoltiky ponúkajú všetci traja najväčší regionálni hráči. Ako však virtuálna batéria vlastne funguje? Koľko stojí a kedy sa oplatí? Francúzske palivo v Paksi: Predseda maďarskej vlády a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán vyhlásil, že atómová elektráreň v Paksi by mala fungovať s francúzskym palivom namiesto ruského, čo je podľa servera telex.hu zrejmým krokom voči ruským záujmom.

Trendoví Slováci si to môžu skaziť iba sami, postup Luxemburska by bol anomáliou

Slovenskí futbalisti oslavujú po výhre nad Lichtenštajnskom. (zdroj: SITA)

Naši reprezentanti si to môžu pokaziť už iba sami. Premrhať takúto šancu by bolo hriechom. Futbalisti Slovenska v rámci kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2024 zdolali outsidera z Lichtenštajnska 3:0.

„Máme to dobre rozbehnuté, bola by škoda to zahodiť,“ priznal kapitán Milan Škriniar. Jeho tím má viac ako polovicu zápasov za sebou a všetky tromfy vo vlastných rukách. Postup na majstrovstvá Európy je blízko.

Situácia v skupine J sa vyvíja výrazne v prospech Slovenska. Island a Bosna a Hercegovina sú už takmer mimo hry, na druhé miesto strácajú štyri kolá pred koncom až sedem bodov.

Jediným súperom, ktorý by mohol reálne náš tím pripraviť o majstrovstvá Európy je Luxembursko, ktoré zaostáva o tri body. Bolo by však anomáliou, keby postúpil na ME tím, ktorý s Portugalskom inkasoval v dvojzápase až pätnásť gólov.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Invázny ohnivý mravec je v Európe. Kde ho vedci našli a kam sa môže dostať?

Červený ohnivý mravec je invázny stopár. Stačí štrbina na lodnom kontajneri a dostane sa kamkoľvek. (zdroj: Jesse Rorabaugh)

Na toho, kto ich vyruší, sa červené mravce priam vyroja. Narušiteľ môže dostať stovky bolestivých bodnutí, ktoré pália ako oheň. Preto tieto mravce dostali aj prívlastok ohnivé.

Červené ohnivé mravce sú jedným z najrýchlejšie sa šíriacich inváznych druhov na svete. Z Južnej Ameriky, odkiaľ pochádzajú, už ovládli Spojené štáty americké, Čínu či Austráliu.

Európe sa ohnivé mravce dlho vyhýbali, no vedci vedeli, že raz tento invázny druh nájdu aj na našom kontinente. Obyvatelia Syrakúz na Sicílii zažívali bolestivé uštipnutia už od roku 2019. Vedci to zistili až spätne po tom, ako tento rok neďaleko mesta našli 88 mravenísk červených ohnivých mravcov.

Mraveniská na talianskom ostrove objavili v oblasti s rozlohou 4,7 hektára neďaleko rieky. V niektorých hniezdach boli tisícky robotníc.

V krátkosti z vedy a techniky:

Indická misia na Mesiaci bojuje o prežitie: V Indii už viac ako týždeň nepočuli žiadne správy z Mesiaca. Ich misia Čandraján-3 sa odmlčala. Na mieste ich pristátia pri lunárnom južnom póle totiž nastala lunárna noc. Teplota tam môže klesnúť pod mínus dvesto stupňov Celzia. Prístroje na to nie sú pripravené.

V Indii už viac ako týždeň nepočuli žiadne správy z Mesiaca. Ich misia Čandraján-3 sa odmlčala. Na mieste ich pristátia pri lunárnom južnom póle totiž nastala lunárna noc. Teplota tam môže klesnúť pod mínus dvesto stupňov Celzia. Prístroje na to nie sú pripravené. Pneumatiky uvoľňujú mikroplasty: Gumené plášte kolies na aute sú druhým najčastejším zdrojom mikroplastov - plastových častíc menších ako päť milimetrov - v oceáne. V jednom výskume objavili chemické čiastočky z pneumatík v 97 percentách vzoriek vody z riek v Európe, USA a Japonsku.

Gumené plášte kolies na aute sú druhým najčastejším zdrojom mikroplastov - plastových častíc menších ako päť milimetrov - v oceáne. V jednom výskume objavili chemické čiastočky z pneumatík v 97 percentách vzoriek vody z riek v Európe, USA a Japonsku. Embryo bez spermie a vajíčka: Nepoužili vajíčko, spermiu ani maternicu, napriek tomu sa vedcom z Weizmannovho vedeckého inštitútu podarilo vytvoriť čosi, čo naozaj veľmi pripomína embryo v prvých týždňoch jeho vývoja. Nevzniklo by z neho tehotenstvo a ani nemôže. No nový model embrya by mohol vedcom pomôcť prekonať bariéry vo výskume.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Soňa G. Lutherová a Marvin Horvát. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako vznikla myšlienka natočiť tranzíciu Marvina? Čo bolo najnáročnejšie? Odkiaľ sa berie nenávisť voči transľuďom? A zvažovali, či pustiť na Slovensku film tesne pred voľbami? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s režisérkou Soňou G. Lutherovou a Marvinom Horvatom.

Podcasty SME

Vizita: Diastázu netreba brať na ľahkú váhu. Môže spôsobiť vážne problémy

Karikatúra

Aby bolo jasné. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Zemiakový šalát s čerstvými bylinkami, cesnakom a syrom. (zdroj: Pexels)

Hľadáte recept na rýchle, ľahké a jednoduché jedlo? Vyskúšajte zemiakový šalát s čerstvými bylinkami, cesnakom a syrom.

Dnes očakávame

15. rokovanie vlády

Hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik

Europoslanci budú hlasovať o nominácii slovenskej kandidátky Kataríny Kaszasovej za členku Európskeho dvora audítorov

Stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una s ruským prezidentom Vladimirom Putinom

Dnes v histórii

Bývalý palestínsky prezident Jásir Arafat, bývalý izraelský premiér Jicchak Rabin a šéf diplomacie Šimon Peres. (zdroj: TASR/AP)

13. septembra 1993 sa pred sídlom amerického prezidenta vo Washingtone odohral historický akt. Izraelský premiér Jicchak Rabin a predseda výkonného výboru Organizácie pre oslobodenie Palestíny Jásir Arafat podaním ruky stvrdili platnosť v ten deň podpísanej Deklarácie o zásadách palestínskej autonómie.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.