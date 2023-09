Smer, Hlas a SNS podávajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k nelegálnej migrácii

Strana Most-Híd hovorí o predvolebnom populizme.

Písmo: A - | A + diskusia ( 3 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Strany Smer, Hlas a SNS podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k nelegálnej migrácii.

Strany požadujú, aby vláda bezodkladne v súvislosti so zákonom o pobyte cudzincov nariadila dočasné obnovenie kontroly hranice Slovenska s Maďarskom, aby sa zabránilo priechodu migrantov na naše územie.

Na dnešnej tlačovej besede to uviedol exminister vnútra a sedmička na kandidátke Smeru Robert Kaliňák.

Pokusy o mimoriadne schôdze boli neúspešné

Začiatkom tohto týždňa sa poslanci pokúsili otvoriť mimoriadnu schôdzu k zrušeniu potreby vydávania potvrdení o zotrvaní na našom území migrantom zvolanú úradníckou vládou Ľudovíta Ódora.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kaliňákovi pri bitke s Matovičom pomáhal mladý smerák. Vyšetruje to polícia Čítajte

Parlament však nebol uznášaniaschopný, keď sa prezentovalo len 69 zákonodarcov.

Na otvorenie schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina, čiže 76. Poslanci strany Smer, niektorí poslanci Hlasu a traja poslanci figurujúci na kandidátke SNS - Tomáš Taraba, Filip Kuffa a Šefan Kuffa sa však neprezentovali.

Strana SaS sa na takejto mimoriadnej schôdzi nezúčastní, avizoval podpredseda SaS Branislav Gröhling.

"Postavíme sa k nej tak ako doteraz, takže sa na nej nebudeme zúčastňovať," avizoval Gröhling na margo mimoriadnej schôdze. V súvislosti s nelegálnou migráciou hovorí o spoločných riešeniach v rámci NATO a Európskej únie. Apeloval preto na voličov, aby volili strany, ktoré sú jasne ukotvené v týchto západných štruktúrach.

Strana Most-Híd hovorí o populizme

Uzavretie slovensko-maďarských by nevyriešilo problém s utečencami. Uviedla to strana Most-Híd v reakcii na návrh Róberta Fica. Ako strana spresnila, tento nápad by iba znepríjemnil život ľuďom žijúcim v pohraničných oblastiach, a to najmä Maďarom, ktorí každý deň dochádzajú do Maďarska za prácou či vzdelaním.

„Toto považujeme za vrchol pokrytectva. Ak plot a maďarské úrady nedokážu zastaviť utečencov na 250-kilometrovej srbsko-maďarskej hranici, prečo si Fico alebo Richard Sulík myslia, že nám sa podarí hermeticky uzavrieť 650-kilometrovú slovensko-maďarskú zelenú hranicu, kde ani ten plot nemáme?" uviedol Most-Híd s tým, že ide o populistické zneužitie témy v predvolebnej kampani.

„Namiesto toho, aby zrušili registračnú povinnosť v parlamente, vymýšľajú kroky, ktoré vzniknutú situáciu neriešia, ale predlžujú. Nemôžeme trestať ľudí žijúcich pri hraniciach len preto, lebo poslanci v parlamente neodvedú svoju prácu," vyhlásil Most-Híd a dodal, že účinnejšia ochrana hraníc je potrebná, no hlavne tých srbsko-maďarských.

„Pomôžme Maďarsku personálne aj finančne, ak je to potrebné. Veď ochrana schengenských hraníc je nielen naším spoločným záujmom, ale aj spoločnou úlohou," uzavrela strana.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár