Kresťanská únia si požičala milión. Pol milióna dala na noviny, ktoré propagujú skôr OĽaNO

BRATISLAVA. Ešte v júli a auguste sa zdalo, že Kresťanská únia, ktorá ide do volieb v koalícii s OĽaNO a Za ľudí, si vystačí so skromnou kampaňou v teréne. Na rozdiel od svojich koaličných partnerov sa nemohla spoľahnúť na štátny príspevok za voľby.

V auguste minula niekoľko tisíc eur na sociálne siete a niekoľko desiatok tisíc eur za bilbordy.

V septembri však už odišla z transparentného účtu Kresťanskej únie suma 450-tisíc eur na tlač Obyčajných novín. Podľa Transparency International ide zatiaľ o najväčší kampaňový výdavok týchto volieb.

Z ničoho nič narástla veľkosť kampane Kresťanskej únie, ktorá si od dvoch firiem požičala a chce minúť milión eur.

Z tejto sumy by mala ísť približne polovica na tlač a distribúciu Obyčajných novín. Prvé číslo tohto farebného 30-stranového magazínu si mohli ľudia nájsť vo svojich poštových schránkach v uplynulých dňoch. Ďalšie dve čísla ešte len prídu.

Aj keď ide o výdavok Kresťanskej únie, prvé číslo Obyčajných novín dáva kandidátom Kresťanskej únie len minimálny priestor.

Na titulnej strane sa voličom prihovára líderka kandidátky Erika Jurinová. Prvá dvojstrana patrí zase Igorovi Matovičovi, po ktorom nasledujú profily jednotlivých kandidátov.

Asi v strede magazínu je dvojstrana o tom, že voľby budú zároveň aj straníckym súbojom o stoličku predsedu OĽaNO medzi Igorom Matovičom a Erikou Jurinovou. Kto vo voľbách získa viac krúžkov, stane sa predsedom.

Kresťanská únia dostáva priestor až na posledných troch stranách magazínu. Dokonca aj kandidáti menších strán Magyar Szívek a Pačívale Roma majú priestor skôr.

Spoločná kampaň

Pre Kresťanskú úniu je pritom dôležité robiť samostatnú kampaň, aby sa jej kandidáti mohli prekrúžkovať do parlamentu.

Najvyššie postavený kandidát Richard Vašečka má 13. miesto, ďalší v poradí Ján Szőllős je až na 39. mieste. Líderka Anna Záborská je 148.

Ak by sa trojkoalícia dostala len tesne do parlamentu, ako to teraz naznačujú niektoré prieskumy, tak Kresťanská únia má reálnu šancu iba na jedného či dvoch poslancov.

„Takto sa koaličné strany dohodli. Je to v súlade s taktikou koalície v tejto predvolebnej kampani,“ reagovala strana na otázku, prečo sú kandidáti Kresťanskej únie propagovaní až na posledných stranách Obyčajných novín, keď strana financovala tlač.

Trojkoalícia sa v koaličnej zmluve dohodla, že časť kampane budú strany viesť samostatne a časť spoločne. Podľa akého kľúča, to nechce nikto prezradiť.

Pri pohľade na kampaň OĽaNO a Za ľudí sa však skôr zdá, že tieto strany si robia iba svoju vlastnú kampaň.

Kampaň s fiatkami a stránkou hybajvolit.sk je len straníckou akciou OĽaNO. Matovič nevolá predstaviteľov Kresťanskej únie a Za ľudí ani na stretnutia s voličmi v kultúrnych domoch. Aj väčšina bilbordovej kampane prebieha samostatne.

Veronika Remišová zo Za ľudí potvrdzuje, že strany vedú kampane predovšetkým samostatne. „Keďže sme koalícia troch samostatných strán, každá strana vedie samostatnú kampaň na svojich voličov, ale máme aj spoločnú časť kampane, napríklad spoločné tlačové konferencie,“ povedala.

Za ľudí nedávno zverejnili video šot, v ktorom promujú len vlastnú stranu.

Ľuboš Kostelanský z Transparency International si myslí, že nejaká forma spoločnej kampane by ešte mohla prísť v záverečnej fáze kampane. Mohlo by ísť napríklad o TV a rozhlasovú reklamu.

„Vyzerá to, že sú nachystaní na veľké finále, ale netušíme, čo ešte chystajú,“ tvrdí.

Ak by však nakoniec k žiadnej spoločnej kampani nedošlo, podľa Kostelanského by to bol problém. „Nasvedčovalo by to tomu, že peniaze tam (Kresťanskej únii, pozn. red.) nalialo OĽaNO, aby zdvihlo kampaň nad tri milióny,“ hovorí analytik.

OĽaNO totiž avizuje, že plánuje naplno využiť trojmiliónový limit na kampaň. Trojkoalícia má však výhodu v tom, že každá z troch strán má vlastný trojmiliónový limit.

Strana Za ľudí odhaduje výdavky v kampani na pol milióna eur.

SME už dávnejšie písalo, že ani výdavky OĽaNO za nákup áut Fiat 500 sa nezarátali do limitov na kampaňové výdavky, pretože autá ostanú vo vlastníctve strany aj po voľbách.

Rizikové pôžičky

Kresťanská únia bude svoju miliónovú kampaň financovať vďaka dvom pôžičkám. Dvestopäťdesiattisíc má od firmy Fork a 700-tisíc od Bojnickej urbárskej akciovej spoločnosti.

Zmluvy o pôžičkách nechce zverejniť. „Nejde o verejný dokument,“ vysvetľuje tlačový odbor strany.

Pri firme Fork sú pochybnosti, či má na takúto pôžičku prostriedky. V minulom roku mala firma zisk vyše stotisíc eur, no v rokoch predtým to bolo skôr v tisíckach.

S členmi predstavenstva Bojnickej urbárskej akciovej spoločnosti sa nám nepodarilo spojiť. Spolumajiteľ firmy Fork Radovan Kraker nechcel denníku SME telefonicky odpovedať na otázku, kto za pôžičku ručí. Prisľúbil odpovede e-mailom, no nakoniec zaňho poslal odpovede tlačový odbor Kresťanskej únie.

Strana tvrdí, že za pôžičky ručí len štátnym príspevkom za voľby.

Podľa Kostelanského sú takéto pôžičky pre veriteľov vysoko rizikové. Ak by koalícia nedosiahla sedempercentnú hranicu na vstup do parlamentu, príspevok za voľby by bol nižší. Napríklad koalícia PS/SPOLU dostala okolo štyroch miliónov eur, no táto suma sa rozložila na štyri roky.

Nie je ani jasné, akú časť zo štátneho príspevku získa po voľbách Kresťanská únia. Strany sa na tom dohodli v koaličnej zmluve, no kľúč delenia štátneho príspevku taja.

Je však pravdepodobné, že Kresťanská únia by ako najmenšia strana koalície získala menej ako jednu tretinu. Strana by tak v prípade horšieho volebného výsledku mala veľký problém pôžičku vrátiť.

