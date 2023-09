Šimečka sa ohradil voči Kiskovmu vyhláseniu o volebnom víťazstve Smeru

Progresívne Slovensko považuje porážku Smeru za dôležitý signál pre Európu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 1 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Kam sa spoločnosť dostala, že politické strany a exprezident Andrej Kiska idú presviedčať ľudí, že netreba vo voľbách poraziť stranu Smer, pýta sa predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka.

„To sa naozaj ideme zmieriť s tým porazenectvom, že Smer vyhrá voľby? To naozaj chceme, aby strana, ktorá otvorene bráni agresívne Rusko, ktorá vykrikuje na mítingoch, že fašizmus prichádza zo západu a ktorá nazýva prezidentku Zuzanu Čaputovú americkou agentkou, aby táto strana zvíťazila vo voľbách?“ píše Šimečka.

Dodáva, že nechce, aby toto bol obraz Slovenska, ktorý pôjde do sveta z parlamentných volieb.

Predseda progresívcov ďalej vyzval všetkých, aby zmobilizovali čo najviac sklamaných ľudí, aby prišli voliť. Taktiež sa obrátil na demokratické politické strany, ktorým odkázal, aby prestali s vymedzovaním sa jeden voči druhému.

Exprezidenta Andreja Kisku by nesmierne potešilo, keby v septembrových parlamentných voľbách porazilo hnutie Progresívne Slovensko stranu Smer.

Zároveň však upozorňuje, aby sa všetci, čo zvažujú voliť Demokratov, stranu Sloboda a Solidarita (SaS) či Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), nenechali „zvábiť vôňou porážky" Smeru a víťazstva progresívcov, pretože sa môže stať, že pôjde o Pyrrhovo víťazstvo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šimečka sa pýtal Dzurindu, či Modrí s Mostom-Híd pôjdu do volieb Čítajte

„Progresívne Slovensko vysaje voličov menších demokratických strán a tie sa do parlamentu nedostanú. Smer so ,svojimi priateľmi´ bez problémov získa nielen nadvládu v parlamente, ale veľmi ľahko aj ústavnú väčšinu. A to by bola pre našu krajinu skutočná tragédia. Možno si ani nevieme dobre predstaviť, čo by nám Robert Fico a Robert Kaliňák (obaja Smer) začali vystrájať," napísal na sociálnej sieti Kiska.

Zároveň vyzval na to, aby voliči uvažovali, diskutovali a premýšľali. „Náš osud je v našich rukách", uzavrel.