Väčšina zaregistrovaných na voľbu poštou zo zahraničia ešte nehlasovala

Obálka s hlasom musí byť doručená najneskôr do piatka 29. septembra.

Do volieb ostáva necelý mesiac. (Zdroj: Martin Pavelek)

BRATISLAVA. Približne 61 percent zaregistrovaných voličov na voľbu poštou zo zahraničia doteraz nehlasovalo. Ministerstvo vnútra preto upozorňuje, že na odoslanie a doručenie návratnej obálky ostávajú už len necelé dva týždne. Lehota na podanie žiadosti o opakované zaslanie volebných materiálov do zahraničia uplynie budúci týždeň v stredu 20. septembra

. Rezort vnútra ďalej informoval, že na voľbu poštou sa zaregistrovalo takmer 73-tisíc voličov, avšak návratných obálok eviduje len 28 500. Zároveň upozorňuje voličov žijúcich v zahraničí, že ich hlasovací lístok bude započítaný len v prípade, že návratná obálka bude doručená do podateľne ministerstva vnútra najneskôr do piatka 29. septembra do 12:00.

„V prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vnútra vrátila ako neprevzatá, respektíve nedoručená, voliči dostávajú o tom upozornenie prostredníctvom emailovej notifikácie. Následne môžu požiadať o opätovné zaslanie materiálov a zároveň majú možnosť zmeniť adresu na doručenie. Opakovaná zásielka sa odosiela voličovi jeden, maximálne dva pracovné dni po podaní žiadosti," informuje rezort vnútra. Ten voličom odporúča, aby sledovali svoju mailovú schránku, do ktorej im príde informácia o podacom čísle zásielky, pomocou ktorého môžu sledovať, kedy môžu zásielku očakávať na adrese.

„V prípade služby Poste Restante sa adresátovi uloženie zásielky na pošte neoznamuje a je potrebné, aby si priebežne overoval jej doručenie na príslušnej pošte," upozorňuje ministerstvo.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár