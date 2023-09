Majerský: V určitých častiach volebného programu PS sa mi javí, že je extrémistický

Sme za decentralizáciu štátnej správy, hovorí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Ospravedlnil som sa za to, ak sa to niekoho dotklo, aj za ospravedlnením si stojím. Stojím si však aj za tým, že to naozaj môže škodiť Slovensku,“ hovorí predseda KDH MILAN MAJERSKÝ o svojom výroku v televízii Markíza.

KDH je stále na hranici zvolenia. Za sebou má jeho predseda aj kauzu, kde LGBTI+ nazval pliagou. Neskôr svoje vyjadrenia korigoval. Tvrdí, že nehovoril o ľuďoch, ale o ideológii.

V rozhovore sa dočítate: prečo si myslí, že by registrované partnerstvá poškodili Slovensku,

či si myslí, že je chyba, že KDH rieši kultúrno-etické témy,

čo mu prekáža na programe PS a aké riešenia navrhuje KDH,

aké sú jeho názory v súvislosti so súčasnou migráciou.

V TA3 ste povedali, že registrované partnerstvá gejov a lesieb popierajú základné pravdy o človeku. Čo sú tie základné pravdy a kde ich môže kto nájsť?

Povedal som tam aj to, že popierajú základné biologické fakty. Fakt som nemyslel tým, že som povedal pliaga, žiadnu konkrétnu osobu alebo osoby ani skupiny ľudí. Za tým si stojím. Áno, možno to bolo silné slovo.

Možno bolo v niektorých prípadoch také, že sa to mohlo niekoho dotknúť a určite sa aj dotklo. Ospravedlnil som sa za to, ak sa to niekoho dotklo, aj za ospravedlnením si stojím. Stojím si však aj za tým, že to naozaj môže škodiť Slovensku.

Viete si predstaviť, čo by hovorili konzervatívci, keby ktorýkoľvek politik povedal, že katolíci sú pliaga a tiež by možno nemyslel nikoho konkrétneho?

Áno, mohlo by sa to dotknúť. Lenže katolíci sú cirkev, úplne iná skupina. Hovoril som o politike, agende, ideológii.

To by niekto mohol povedať aj o katolíkoch, aj o kresťanskej ideológii.

Áno. Ospravedlnil som sa, súhlasím, bolo to silné slovo, ale stojím si za tým, že by to mohlo poškodiť tejto krajine z rôznych princípov. Ak by to prišlo do legislatívneho procesu, boli by to najprv registrované partnerstvá, s čím nesúhlasíme.

Potom by to boli manželstvá homosexuálnych párov, neskôr by to boli adopcie detí. To všetko by sa pretavilo do konkrétnych rozhodnutí. Zrazu by starosta obce, ktorý by to nechcel urobiť, a povedal, že to neurobí, musel uzavrieť homosexuálny zväzok.

Matrikárka by zrazu musela v matrike zmeniť zápis človeku, mužovi, za to, že sa pocitovo cíti, že je žena. Len čo by sme toto všetko museli akceptovať, aj v škole by sa museli zmeniť učebnice biológie. Zrazu by sa deti učili v školách o 71 pohlaviach.

Nie je toto chyba, v ktorej sa potáca KDH? Zdá sa, že kým neriešilo nijako zásadne kultúrno-etické témy, tak malo stabilne magické číslo, jedenásť percent. Potom osem celých niečo. Odkedy sa riešia interrupcie, nejaká gender ideológia, kultúrne témy, tak ste sa do parlamentu nedostali. Zrejme je množstvo napríklad umiernených konzervatívcov, ktorí vás možno práve preto nebudú voliť. Nie je chyba, že KDH sa viac sústreďuje na takéto témy, ktorými dáva červené čiary do koalície, namiesto prorodinnej, ekonomickej politiky?

Myslím si, že KDH je konzistentné. Sme možno jediná politická strana, ktorá má ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť v každej jeho forme a každého jedného života. Máme to aj v stanovách KDH. Za tým si stojíme.

Možno to je príliš striktné pravidlo pre nás samých, ale som rád, že ho tam máme. Vychádza to aj z presvedčenia. Napriek tomu všetkému sa nám darí mať dobre obsadenie v regiónoch. Máme 250 starostov a primátorov, okolo 2500 poslancov.

Nie je teraz najväčšou výzvou kresťanských konzervatívcov pochopiť, že tieto voľby napríklad nie sú až tak o registrovaných partnerstvách, ako o tom, či bude Slovensko viac patriť na Západ, do Európskej únie a NATO, alebo či bude bližšie k Rusku, k autoritárstvu a Viktorovi Orbánovi? Že deliaca čiara je inde ako medzi registrovaným partnerstvami?

KDH je v tomto jasne ukotvené. Sme prozápadne orientovaní. Sme za to, aby sme patrili aj naďalej do Európskej únie. Samozrejme, s výhradami, aby nám EÚ nezasahovala do morálno-etických tém, do našich vnútorných záležitostí. V tejto oblasti sme jasne orientovaní, že nechceme vystúpiť z NATO.

KDH tu je 33 rokov, bolo aj pri zrode nášho vstupu do EÚ, do NATO. Za tým si stojíme. Z toho nechceme v žiadnom prípade odísť. Skôr by som mohol aj ja položiť tú istú otázku. Prečo tí, ktorí chcú, aby sme zostali prozápadne orientovaní, stále dávajú ako základ svojho volebného programu registrované partnerstvá?

Sú silnejší, ale nikdy nevedia, či budú silnejší aj o tri, alebo štyri roky. Matovič mal pred necelými štyrmi rokmi 25 percent, dnes je okolo šiestich až siedmich. Ten kto stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. My sme padli. Museli sme sa vnútorne očistiť, personálne obmeniť, ale KDH tu je.

A ten, kto chce dávať takéto podmienky, že vyškrtnite registrované partnerstvá a všetko bude v poriadku...? Prečo tí, ktorí si dali do programu, že chcú mať registrované partnerstvá, dokonca manželstvá pre všetkých, ja nevychádzam z údivu, keď som to čítal v programe Progresívneho Slovenska. Zarazilo ma to.

Prečo vás to zarazilo? Hovoria to dlhodobo.

Hovoria to dlhodobo, ale potom vedia, že s nami sa tom hovoriť nemôžu. Pre nás je to extrém, s ktorým určite v takom prípade do vlády nepôjdeme.

Pre nich môžete byť zase vy extrém - konzervatívny. Ako medzi tým nájsť zmierenie, keď ide o západné či autoritárske smerovanie Slovenska?

Máme porušiť naše stanovy a povedať, že chceme byť vo vláde, kašleme na naše stanovy a princípy, ideme do vlády, možno to je poslednýkrát, chceme byť pri tom? No nie, také KDH nie je. Neustúpime z tohto princípu. Do vlády, ktorá by chcela zaviesť registrované partnerstvá, KDH nevstúpi.

Denník Postoj už mesiace hovorí, že sú tu podľa nich dve nebezpečenstvá a dávajú ich na rovnakú líniu. To je Smer a Progresívne Slovensko. Vnímate to rovnako ako denník Postoj?

Sú tu možno viaceré extrémy, nielen Smer a PS. Je tu aj extrém v pravom slova zmysle, typu Republika, predtým kotlebovci. Preto to máme ukotvené aj v našom uznesení. Áno, aj jedno, aj druhé môže naznačovať určité prvky extrému.

Dali by ste to na rovnakú úroveň?

Neviem, či by som použil až také silné slová. V určitých častiach volebného programu Progresívneho Slovenska sa mi však javí, že je ich program extrémistický.

“ Určite tam máme poslať aj policajtov, aj vojakov. Nie uzavrieť hermeticky maďarsko-slovenskú hranicu. To nie je riešenie. „

Je to iba kultúrno-etická časť alebo aj iná?

Predovšetkým kultúrno-etická. Niektoré prvky ma vyrušujú napríklad aj v národnohospodárskych záujmoch, napríklad zrušenie jadrových elektrární. Zvlášť v čase, keď máme energetickú krízu a keď sme odkázaní na jadro. Nemáme dostatočné množstvo iných prírodných zdrojov.

Zaujímal ma aj postoj progresívnych politikov v rámci Európskeho parlamentu, keď sa jednoznačne vyjadrili za zrušenie spaľovacích motorov. Toto je pre Slovensko ako „fabriku na motorové vozidlá“ príliš silná káva a príliš odvážne rozhodnutie. Neviem, či to konzultovali aj s odborníkmi, či s ľuďmi z regiónov.

Zdá sa, že na prvý pohľad by ste s PS mali väčšinu principiálnych vecí v politike spoločnú. Že vás delia len registrované partnerstvá a interrupcie či práva trans ľudí.

Vyrušuje nás ešte jedna vec, a to je „viac štátu“. Sme za jasnú a zreteľnú decentralizáciu štátnej správy, posunutie kompetencií a financií na vyššie územné celky, mestá a obce. Všade, kde to funguje v západnom svete, platí princíp subsidiarity. Financie a kompetencie sú odovzdávané ľuďom do regiónov. Tam to je omnoho adresnejšie.

Tí ľudia vedia, čo potrebujú a kde treba umiestniť finančné prostriedky. S tým súvisia aj eurofondy. V súčasnosti máme na župách 16 percent eurofondov. Poliaci ich majú 44 percent na vojvodstvách. Francúzi na departmentoch 68 percent.

Tam vidíme, akými míľovými krokmi sa nám vzdialili. Ešte v roku 2011 sme boli tiger ekonomiky a dnes sme už iba lenivá perzská mačka. Predbehli nás Poliaci, Bulhari, Chorváti.

Na akých konkrétnych veciach by ste pri povolebných rokovaniach o programe vlády trvali?

Pre nás je kľúčové zdravotníctvo. Ďaleké dochádzanie za lekárom, dlhé čakacie lehoty na ošetrenie, ešte dlhšie na operácie, nedostatok lekárov a zdravotných sestier.

V ambulanciách máme lekárov, ktorí si robia sami zdravotnú sestru, porušujú všetky možné predpisy. Nie je dostatok lekárov a zdravotných sestier. Toto je pre nás alfa a omega hlavného bodu programu, do ktorého sa chceme vrhnúť. Máme na to odborný tím.

Konsolidácia verejných financií bude zásadná pre každú ďalšiu vládu. Premiér Ľudovít Ódor aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že to bude musieť byť aspoň tempom jeden a pol percenta HDP ročne. Viaceré strany už teraz hovoria, že by pomaličky konsolidovali pol percenta ročne. V programe máte napísané: „Čo najrýchlejšie dosiahnutie vyrovnaného či prebytkového hospodárenia. Bolo by to prvý raz v histórii novodobej samostatnosti,“ čo je fakt. To sa však inak ako výraznými škrtmi nedá. Ako rýchlo by ste konsolidovali?

Nepoviem presný čas. Nie som ekonóm, ktorý by zhodnotil excelovské tabuľky a povedal, do koľkých rokov to vieme urobiť. Poviem cestu, ktorou by sme sa mohli vydať.

Prvé je efektívnejší výber daní. Lepšia kontrola a lepší výber daní. Druhé je rozhýbanie biznis prostredia, aby sa mladí ľudia vedeli a chceli zamestnať ako živnostníci, aby neboli na príťaž štátu.

Aby boli jednoduché živnostenské licencie. Dnes si ju niekto objedná cez SMS alebo cez aplikáciu, alebo pôjde na poštu. Kúpi si ju bez byrokracie. Podniká celý rok bez ďalšieho zaťažovania sa s papiermi.

Siahol by som aj na to, aby sme sa pustili do bankového odvodu solidarity. Banky majú rekordné zisky. Z toho sa vieme posunúť na to, aby sme prišli ročne k asi 250 miliónom eur. Bankový odvod solidarity vo výške dve desatiny percenta.

Veľkou témou je aj migrácia. V nejakom bode si zrejme budeme musieť ujasniť aj to, či a koľko ľudí prijať, pretože migrácia najbližšie roky zrejme neustane. Ani z Afriky, ani z Ázie. Je neudržateľné, aby všetci šli do Nemecka. Nemali by sme začať diskutovať o tom, ako uvoľniť slovenskú migračnú politiku? Máme jednu z najprísnejších v EÚ.

Myslím si, že chyba sa stala na strane Európskej únie. Únia sa dopustila veľkého prešľapu, že nemonitorovala priestor cez 850 či koľko miliónov eur v rámci Frontexu. V inštitúcii Frontex, ktorú financuje, robí niekoľko tisíc ľudí. Vedeli, že príde migračná vlna na konci leta.

Vláda Slovenskej republiky sa cez ministra vnútra mala na túto migračnú vlnu pripraviť. Jednoznačne to mali urobiť. Neurobili to. Samozrejme, teraz nemáme ministra vnútra. Premiér, ktorý je dočasný, nemôže stíhať všetko. Dvaja štátni tajomníci, dnes už iba jeden, nemôžu stihnúť všetko, a je to obrovský nápor.

Ak by ste boli v ďalšej vláde, otvorili by ste nejakým spôsobom migračnú politiku Slovenska? Boli by ste za jej uvoľnenie?

V prvom rade jednu vetu k maďarskej hranici. Určite tam máme poslať aj policajtov, aj vojakov. Nie uzavrieť hermeticky maďarsko-slovenskú hranicu. To nie je riešenie.

Čo sa týka migračnej vlny, sme súčasťou Európskej únie. V tretích krajinách sa majú vybudovať záchytné tábory v takej kvalite, ako na to EÚ bude mať, aby neprišli tí ľudia sem, kde vôbec nechcú byť, v tretích krajinách. V blízkosti krajín, kde je vojnový konflikt.

