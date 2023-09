Dvakrát udrel päsťou iného muža, kandidát OĽaNO Holkovič odstúpil z kandidátky

Holkovič tvrdí, že šlo o reakciu na provokácie a pľuvance.

BRATISLAVA. Kandidát hnutia OĽaNO v nadchádzajúcich parlamentných voľbách a bývalý majster sveta v kickboxe Tomáš Holkovič sa vzdal kandidatúry. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to potvrdila líderka kandidátky hnutia Erika Jurinová.

Dôvodom je Holkovičova účasť na potýčke v bratislavskej Petržalke. Vo videu, ktoré sa objavilo v online priestore, totiž kandidát dvakrát udrel päsťou iného muža.

„Tento kandidát dal okamžite informáciu, že sa vzdáva miesta na kandidátke," povedala Jurinová. Doplnila, že hnutie vo veci vyvodilo zodpovednosť.

Holkovič: Štyrikrát mi napľul do tváre

Holkovič kandidoval za OĽaNO zo 44. miesta. Na sociálnej sieti priblížil, že šlo o reakciu na provokáciu a na pľuvance do tváre.

„Napriek tomu, že ten pán mi štyrikrát napľul priamo do tváre, sa ospravedlňujem za svoju reakciu,“ hovorí vo videu na facebooku.

Matovič: Odsudzujeme násilie

Šéf OĽaNO Igor Matovič na tlačovej konferencii uviedol, že ak by Holkovič neodstúpil sám, odvolalo by ho hnutie.

"Odsudzujeme násilie. Fyzické násilie v slušnej spoločnosti nemá miesto," podčiarkol Matovič.

Sám sa pritom nedávno dostal do konfliktu s predstaviteľmi strany Smer, keď narušil ich tlačovú konferenciu. Keď sa mu exminister vnútra Robert Kaliňák snažil zobrať mikrofón, Matovič ho kopol do hrude. Následne sám dostal dva údery päsťou do tváre od kandidáta Smeru Richarda Glücka.

Matovič tvrdí, že Kaliňák spustil vlnu násilia a od tohto incidentu sa stupňuje násilie voči kandidátom OĽaNO.

Vyzval strany, ktorých kandidáti sa v médiách objavili uplynulé dni v súvislosti s násilím či bitkou, aby ich stiahli z kandidátnych listín. Apeloval tak na Smer aj SaS.

