Pellegrini chce byť premiérom, aj keď Hlas nevyhrá voľby

S Ficom v jednej vláde Pellegrini sedieť nechce.

BRATISLAVA. Hlas urobí všetko pre to, aby po voľbách do Národnej rady získal premiérsky post. Vyhlásil to líder strany Peter Pellegrini v nedeľnej relácii TV Markíza Na telo.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka deklaroval ambíciu hnutia mobilizovať nerozhodnutých voličov.

Pellegrini chce byť premiérom, aj keď nevyhrá voľby

Pellegrini podčiarkol, že z povolebnej spolupráce už nebude nikoho vylučovať. Ak strana dostane silný mandát, bude sa uchádzať o post predsedu vlády. A to aj v prípade, ak by voľby nevyhral, ale dosiahol by výsledok, ktorý nebude "na sto honov od víťaza".

Šimečka sa chce po voľbách vyhnúť situácii, keď by vládli spolu Robert Fico (Smer), Milan Mazurek (Republika) a Andrej Danko (SNS). V preferenciách vidí nádej, že sa to nestane.

Čo sa týka premiérskeho postu, nechcel diskutovať o nomináciách v exekutíve.

O zostavení vlády bude po voľbách PS podľa jeho slov rokovať so všetkými úspešnými stranami, ktoré sú demokratické, proeurópske a ctia si právny štát. Vylúčil Smer a "fašistov".

Šimečka podčiarkol potrebu nezávislosti kľúčových orgánov, aby sa vyšetrili "všetky smerácke kauzy". Fica označil za hrozbu pre Slovensko.

Smeru a Hlasu Šimečka vyčítal, že Slovensko dlhé roky neposunuli dopredu.

S Ficom vo vláde Pellegrini sedieť nechce

Líder Hlasu sa pýta, s kým chce teda Šimečka vytvárať budúcnosť Slovenska. Tvrdí, že za jeho vlády sa Slovensko približovalo úrovni iných krajín, no trend sa zastavil pri vládach Igora Matoviča (OĽANO a priatelia) a Eduarda Hegera (Demokrati).

Poukázal na zložitý stav na Slovensku i vo svete. Nový premiér bude podľa Pellegriniho čeliť vážnym výzvam a nemyslí si, že Šimečka túto úlohu zvládne.

Zároveň potvrdil, že nechce sedieť v jednej vláde s Ficom. Dvaja expremiéri tam podľa neho nemajú čo robiť.

O prezidentskej kandidatúre Pellegrini nateraz neuvažuje. Myslí si, že ešte má čo ponúknuť ako výkonný politik.

Šimečka nechce nasilu meniť zákon, aby odvolali Žilinku

Po voľbách bude podľa Pellegriniho potrebné urobiť veľkú reformu celého trestnoprávneho prostredia. Či to ustojí Daniel Lipšic vo funkcii špeciálneho prokurátora, podľa neho povedia odborníci.

Šimečka deklaroval, že PS nechce nasilu meniť zákon, aby z funkcie odvolali generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Nezhodli sa ani v otázke energetiky. Pellegrini chce ísť v budúcnosti cestou zvyšovania podielov štátu v elektrárňach. Víta zastropovanie cien elektriny a verí, že nová vláda dohliadne na reguláciu zbytku jej ceny, ako sú poplatky a tarify.

Predseda PS nevidí v rozpočte zdroje na kupovanie podielov v elektrárňach ani na dlhodobé stropovanie cien energií. Potrebné je podľa neho dobre nastaviť adresnú pomoc tým, ktorí ju potrebujú a tiež myslieť na obnoviteľné a alternatívne zdroje.

