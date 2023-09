Markíza musela zrušiť finálnu volebnú debatu. Odriekli ju po Ficovi aj Pellegrini a Šimečka

Matovič útočí na Progresívne Slovensko, že sa "koordinuje" s mafiou.

BRATISLAVA. Dosiaľ sa nikdy nestalo, aby sa traja zo štyroch lídrov najsilnejších strán v prieskumoch odmietli účasť na najdôležitejšej finálovej diskusii v najsledovanejšej televízii.

Po tom, ako šéf Smeru Robert Fico ešte v auguste ohlásil bojkot relácií televízie Markíza, odmietli účasť v utorňajšej predvolebnej debate aj Peter Pellegrini z Hlasu a Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska.

Z pôvodne pozvaných štyroch lídrov do diskusie tak Markíze zostal len posledný účastník – predseda OĽaNO Igor Matovič, s ktorým však Pellegrini a Šimečka odmietli diskutovať.

„Keďže strana Smer-SD sa rozhodla bojkotovať aj našu predvolebnú diskusnú reláciu a následne strany Hlas-SD a Progresívne Slovensko odmietli ísť do debaty len s predsedom strany OĽANO a priatelia Igorom Matovičom, rozhodli sme sa vytvoriť jednu veľkú finálovú debatu, do ktorej sú pozvaní predsedovia deviatich politických subjektov, ktoré majú reálnu šancu dostať sa do parlamentu,“ oznámil v piatok riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza Henrich Krejča.

Matovič bojkot predvolebnej relácie osem dní pred voľbami využil na kritiku Progresívneho Slovenska, ktoré sa podľa neho v tomto "koordinuje s mafiou" a obviňuje ho, že sa s ním Šimečka bojí diskutovať.

Pellegrini ani Šimečka Matoviča nespomínajú

Ešte pred oznámením televízie hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková pre SME reagovala, že Pellegrini pôjde do debát s lídrami najsilnejších strán iba do TA3 a RTVS a "toto rozhodnutie vyplýva z jeho dlhodobo naplánovaného pracovného programu a aktuálnych termínov jednotlivých relácií".

V odpovedi odmietnutie debaty kvôli Matovičovi vôbec nespomenula.

Progresívne Slovensko zas v písomnom stanovisku tvrdí, že ľudia si zaslúžia vidieť priamu konfrontáciu PS a Smeru a Michal Šimečka je pripravený "ísť do každej predvolebnej televíznej debaty, na ktorej sa zúčastní aj predseda Smeru Robert Fico". Práve Smer označujú za svojho hlavného politického súpera, na ktorého PS v prieskumoch stráca už len necelé tri percentá hlasov.

Ani PS ale v reakcii Matoviča nespomína, Šimečka vyzval šéfa Smeru, aby "neutekal pred vzájomným súbojom".

Líder OĽaNO Matovič si v piatok okamžite zvolal k téme tlačovku a Progresívne Slovensko obvinil, že sa koordinuje "s mafiou" zo Smeru a Hlasu.

Vyzval Šimečku, aby "nabral odvahu" a išiel s ním do debaty, lebo by podľa neho za takých okolností Markíza bola ochotná ich duel v utorok odvysielať.

V JOJ sa stretli, v Markíze nie

Markíza už oznámila, že pôvodne plánovanú utorkovú finálnu debatu spojí s pondelkovou diskusiou a odvysiela ju o 20.45 hod.

Do nej však boli pôvodne pozvaní predstavitelia strán s nižšími preferenciami - predseda Republiky Milan Uhrík, šéf SNS Andrej Danko, predseda SaS Richard Sulík, predseda KDH Milan Majerský či líder Sme rodina Boris Kollár.

K nim teraz Markíza opäť pozvala aj zástupcov Smeru, Hlasu aj PS. Z vyjadrení politických strán však vyplýva, že trojica lídrov nebude ani v pondelkovej debate. Hlas trvá na tom, že Pellegrini pôjde len do TA3 a RTVS a Progresívne Slovensko opakuje, že Šimečka príde do každej diskusie, kde bude Fico. Ten však Markízu od augusta bojkotuje.

Vo štvrtok večer sa pritom v televízii JOJ odohrala prvá predvolebná televízna debata štyroch najsilnejších lídrov. Okrem Fica, Pellegriniho a Šimečku sa na nej zúčastnil aj líder SaS Richard Sulík.

Každá z televízií Rade pre vysielanie a retransmisiu odovzdala ešte pred debatami vlastný kľúč, podľa ktorého politikov do predvolených debát pozývajú.

Keďže JOJ vychádzala z iných prieskumov ako Markíza a zvolili aj rozdielny prístup k rozdeľovaniu strán do debát, Markíze ako štvrtý hosť do finálnej debaty vyšiel líder OĽaNO.

