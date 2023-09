Maďarská vláda na pokyn Moskvy zasahuje do slovenskej predvolebnej situácie, tvrdí Naď

Reagoval tým na návštevu maďarského ministra.

Písmo: A - | A + diskusia ( 15 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Maďarská vláda na pokyn Moskvy zasahuje do slovenskej predvolebnej situácie. Uviedol to exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) dnes na tlačovej konferencii.

Reagoval tým na to, že minister zahraničia Maďarska Péter Szijjártó sa dnes a v stredu zúčastňuje na predvolebných akciách strany Aliancia na Slovensku. Okrem iného sem prišiel otvoriť cestu, ktorú financovala vláda Eduarda Hegera.

Szijjártó kritizoval zatknutie Gašpara

Naď považuje za neprípustné, aby minister zahraničia cudzej krajiny týždeň pred voľbami chodil na Slovensku po mítingoch. Zdôraznil, že Szijjártó sem prišiel bez toho, aby o tom v dostatočnom predstihu vopred informoval náš rezort zahraničia.

„To, že si urobil program tak, aby absolvoval predvolebné mítingy proruskej a antierurópskej strany Aliancia, nie je nič iné, ako zasahovanie maďarskej vlády, zjavne na pokyn a so záujmom Moskvy, do slovenskej predvolebnej situácie,“ povedal Naď.

Zároveň pripomenul, že Szijjártó už predtým zasiahol do predvolebnej kampane na Slovensku tým, že kritizoval zatknutie Tibora Gašpara zo Smeru ako útok na slovenskú opozíciu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lucia Ďuriš Nicholsonová: K forme kampane Demokratov sa nevyjadrujem (rozhovor) Čítajte

„Podporuje proruskú Alianciu a proruský Smer, lebo mu to kázala Moskva? Teraz tu budeme mať dva dni politických aktivít Szijjártóa bez dostatočného vedomia našej diplomacie a budeme sa tváriť, že to je normálne?“ pýtal sa Naď.

Zdôraznil, že je neprijateľné, aby si maďarská vláda vyberala, aká vláda bude na Slovensku zostavená.

Trójske kone Moskvy, tvrdí Naď

Bývalý minister životného prostredia Ján Budaj (Demokrati) vyzval premiéra Ľudovíta Ódora a ministra zahraničia Miroslava Wlachovského, aby sa k tejto situácii vyjadrili.

Podčiarkol, že za 33 rokov, odkedy sú slobodné voľby, sa ešte nestalo, aby vo volebnom týždni prišiel minister zahraničia a chodil tu po mítingoch.

Podľa Naďa už nikto nepochybuje o tom, že strany Smer, SNS a Republika slúžia ako trójske kone Moskvy a Vladimíra Putina. Pripomenul, že keď bol Szijjártó naposledy v Bratislave, urobil tlačovú konferenciu s Ficom, ktorý podľa neho nepresadzuje záujmy Slovenska, ale Ruska a Putina „a celý demokratický svet ho tak aj berie.“

„Zjavne Putin vidí, že to nestačí a potrebujú urobiť viac ako to, že tu podporujú rôzne demonštrácie proti vláde a NATO, aby ovplyvňovali nálady na Slovensku. Videli sme to pred dvoma týždňami, keď sem prišiel Milorad Dodik, človek, ktorý je sankcionovaný po svete a je vyšetrovaný vo vlastnej krajiny, lebo sú to dvere Vladimíra Putina smerom na Balkán,“ uviedol Naď.

Ako ďalší krok podľa neho urobil Putin to, že sem poslal Szijjártóa, aby sa stretol s proruskými stranami na Slovensku.

„Nič tak nespája politikov, ako peniaze, chuť po moci a strach. Myslím si, že aj preto je také veľké prepojenie medzi Moskvou, Budapešťou a Robertom Ficom,“ dodal Naď.

Premiér Ľudovít Ódor dnes na prítomnosť Szijjártóa na Slovensku reagoval vyjadrením, že naša diplomacia bola o jeho návšteve informovaná a najmä podpísanie memoranda v oblasti energetiky bolo dlhodobo plánované.

„Prebieha komunikácia na úrovni ministrov a pán minister ma ubezpečil, že dali pomerne jasne najavo protistrane, do akého obdobia prichádza a veríme, že to bude rešpektovať a nebudú vstupovať nejak otvorene do prebiehajúcej volebnej kampane,“ uviedol Ódor.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár