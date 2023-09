Ako správne voliť? Pozrite si video návod s inštrukciami

Každý hlas sa počíta. Na čo myslieť pri voľbách?

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/WBLP6okU.html

BRATISLAVA. Predčasné parlamentné voľby 2023 sa na Slovensku budú konať v poslednú septembrovú sobotu. Volebné miestnosti sa otvoria 30. septembra o 7:00 hod. a otvorené budú do 22:00 hod.

Ako správne voliť? Pripravili sme návod aj najčastejšie otázky a odpovede o voľbách.

Ako voliť v parlamentných voľbách 2023?

Vek voliča voliť môže každý občan, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak máte hlasovací preukaz, predložíte ho spolu s občianskym preukazom, volebná komisia následne hlasovací preukaz odoberie.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdíte podpisom v zozname voličov. Vo voľbách kandiduje 24 strán a hnutí a jedna koalícia, volič tak dostane 25 hlasovacích lístkov a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Pred hlasovaním sa volič odoberie do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov a vyberie jeden hlasovací lístok tej politickej strany, ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas.

Ako správne voliť vo voľbách 2023? (zdroj: SME/Dominika Colombová)

Pre zväčšenie kliknite sem

Tento hlasovací lístok môžete bez ďalšej úpravy vložiť do obálky. Alebo môžete na lístku zakrúžkovaním poradového čísla vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Najviac však môžete zakrúžkovať štyroch favoritov.

Ak zakrúžkujete viac ako štyroch kandidátov, preferenčné hlasy sa nebudú kandidátom počítať, bude zarátaný iba hlas pre danú politickú stranu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako sa stranám prideľujú mandáty v parlamente? A môžem voliť s pasom? Čítajte

Ak sa pri hlasovaní pomýlite, komisia vám na požiadanie môže vydať nové hlasovacie lístky.

Hlasovací lístok dáte do obálky a obálku pred komisiou vložíte do volebnej urny. Ak vložíte do obálky viac hlasovacích lístkov, alebo do urny vložíte prázdnu obálku, váš hlas bude neplatný.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej. Ak tak neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Stručný návod, ako si vybrať, koho voliť, a prečo to má zmysel, aj keď nemáte favorita Čítajte

Aký je rozdiel medzi tým, keď nepôjdem voliť a keď vhodím prázdnu obálku?

Neplatný hlas neovplyvňuje výsledky volieb, iba zvyšuje volebnú účasť.

Ak hodím prázdnu obálku, získa na tom nejaká strana?

Neplatný hlas nemá vplyv na delenie mandátov ani na výšku štátneho príspevku pre strany.

Ako sa prideľujú mandáty?

Počet mandátov v 150-člennom parlamente sa vypočítava iba z hlasov pre strany, ktoré sa dostali nad päť percent. Pri výpočte kresiel pre strany treba zaokrúhľovať a zostanú zväčša dva-tri mandáty nepridelené. Pripadnú stranám, ktoré pri zaokrúhľovaní stratili najviac

Koľko prednostných hlasov treba na prekrúžkovanie?

Na zmenu poradia musí kandidát získať aspoň tri percentá z hlasov odovzdaných pre stranu.

Čo bude s lístkom, na ktorom budú viac ako štyri krúžky?

Ak volič dá na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, hlas sa počíta v prospech strany, na prednostné hlasy sa však neprihliada.

Kedy budú známe výsledky? Prvé predbežné výsledky začne Štatistický úrad zverejňovať po 22.30, kompletné výsledky môžu byť známe okolo druhej či tretej hodiny ráno. Vyhlásené budú až v nedeľu, pravdepodobne dopoludnia.

Komu nahráva nižšia účasť vo voľbách?

Nízka účasť nahráva stranám so stabilnými voličmi. Nevýhodou môže byť najmä pre nové strany.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár