Exit poll: Progresívne Slovensko by získalo 23,5 percenta. Do parlamentu by sa dostalo sedem strán

Smer by získal 21,9 percenta.

BRATISLAVA. Parlamentné voľby by podľa exit pollu agentúry Focus pre TV Markíza vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 23,5 percenta. Druhý Smer by získal 21,9 percenta hlasov.

Exit poll realizovala agentúra Focus na vzorke 20-tisíc voličov krátko po ich hlasovaní vo volebných miestnostiach.

Do parlamentu by sa dostalo celkovo sedem strán. Hlas by získal 12,2 percenta, koalícia OĽaNO-KÚ-ZĽ 8 percent, SaS 6,4, Republika 6 a KDH 5,3 percenta . Sme rodina, SNS aj Demokrati zrejme zostanú mimo parlamentu.

Na základe týchto výsledkov by napríklad koalícia Progresívne Slovensko, Hlas, Sas a KDH mohla mať 85 mandátov. Smer by bol vládu zložiť iba, ak by niektorá zo strán, ktorá ho pred voľbami odmietala, zmenila názor.

Rozdelenie mandátov

Exit poll Median posiela do parlamentu osem strán

Exit poll agentúry Median zverejnila aj RTVS. Aj podľa neho voľby vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom takmer 20 percent. Smer by bol druhý s 19,1 percentami.

Do parlamentu by sa dostalo osem strán. Oproti exit pollu by sa do parlamentu dostala aj SNS. Takto by vyzeralo rozloženie mandátov.

Je exit poll presný?

Kým bežný prieskum je presný približne ako predpoveď počasia, "exit poll je zvyčajne rovnako presný ako pohľad na teplomer v konkrétny deň“, porovnával v minulosti pre SME sociológ Václav Hřích z agentúry AKO.

Prieskumy sa totiž pýtajú na udalosť, ktorá sa má ešte len udiať cez otázku, koho by voliči volili, ak by sa voľby konali nadchádzajúci víkend. V skutočnosti si môže aspoň časť voličov napokon rozmyslieť účasť alebo zmeniť svoju voľbu.

Pri exit polloch voliči odpovedajú anketárom ihneď po odchode z volebnej miestnosti, koho práve volili. Posuny ohľadom účasti či volenej strany tak odpadajú.

Presnosť exit pollov posilňuje aj vzorka. Kým prieskumy preferencií či volebné modely sa robia na vzorkách od tisíc do dvetisíc respondentov, exit polly agentúry realizujú na vzorke 10- až 20-tisíc respondentov. Z nich potom poskladajú reprezentatívnu vzorku podľa miesta bydliska, vzdelania či veku respondentov.

však aj medzi exit pollmi a skutočnými výsledkami môže byť rozdiel. Niektorí ľudia alebo voliči nemusia v exit polloch povedať pravdu prípadne vo všeobecnosti v prieskumoch nedopovedajú.

Výsledky parlamentných volieb 2023