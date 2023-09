Kto kandiduje za stranu SaS? Pozrite si kandidátku a najvýraznejšie osobnosti

SaS do volieb vedie Richard Sulík.

BRATISLAVA. SaS do volieb vedie Richard Sulík. Druhým na kandidátnej listine je Branislav Gröhling, treťou Jana Bittó Cigániková a štvrtou Mária Kolíková. Piate miesto obsadila Vladimíra Marcinková a šieste Marián Viskupič.

Siedme miesto patrí Jurajovi Krúpovi, ôsme Jurajovi Drobovi a deviate zase Karlovi Galekovi. Prvú desiatku uzatvára Ján Oravec.

V prvej dvadsiatke sú aj Peter Cmorej, Jarmila Halgašová, Anna Zemanová, René Parák, Ondrej Dostál, Vladimír Ledecký, Ladislav Matejka, Ján Rudolf, Roman Foltin a Radovan Kazda. Na 21. až 30. priečke sa predstavia Ivan Bilohuščin, Alojz Baránik, Miroslav Žiak, Ivan Husár, Ľudovít Paulis, Radovan Sloboda, Jozef Kanuščák, Michal Uherčík, Peter Čech a Ladislav Kuna.

Na 150. mieste kandidátnej listiny je Alojz Hlina.

"Ponúkame našich najlepších ľudí - osvedčených, skúsených odborníkov, hodnotovo ukotvených, čestných a úspešných," povedal Sulík pri predstavení kandidátky. Na predných pozíciách kandidátky sú podľa neho tímlídri či experti.

Kandidátka strany SaS v predčasných parlamentných voľbách 2023

1. Richard Sulík, Ing., poslanec parlamentu, Bratislava 1

2. Branislav Gröhling, Mgr., poslanec parlamentu, Bratislava 1

3. Jana Bittó Cigániková, Mgr., MBA, poslankyňa parlamentu, Bratislava 4

4. Mária Kolíková, Mgr., poslankyňa parlamentu, Bratislava 1

5. Vladimíra Marcinková, Mgr., poslankyňa parlamentu, Spišský Hrhov

6. Marián Viskupič, RNDr. Ing., poslanec parlamentu, Šúrovce

7. Juraj Krúpa, PhDr., poslanec parlamentu, Bratislava 2

8. Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, predseda Samosprávneho kraja, Bratislava 1

9. Karol Galek, RNDr., MSc., poslanec parlamentu, Svit

10. Ján Oravec, PhDr., CSc., poslanec parlamentu, Cerová

11. Peter Cmorej, Mgr. Ing., finančný analytik, poslanec parlamentu, Bratislava 5

12. Jarmila Halgašová, Ing., poslankyňa parlamentu, Bratislava 4

13. Anna Zemanová, RNDr., poslankyňa parlamentu, Bratislava 3

14. René Parák, expert komunikácie, Bratislava

15. Ondrej Dostál, Mgr., právnik, sociológ, poslanec parlamentu, Bratislava

16. Vladimír Ledecký, PhDr., poslanec NR SR, Spišský Hrhov

17. Ladislav Matejka, Ing., stavebný technik, Trenčín

18. Ján Rudolf, Ing., PhD., predseda správy štátnych hmotných rezerv, Veľké Úľany

19. Roman Foltin, Ing., PhD., generálny manažér politickej strany, Bratislava 2

20. Radovan Kazda, Ing., vydavateľ, expert pre enviromentálnu politiku, Bratislava 2

21. Ivan Bilohuščin, Ing., manažér, ekonóm, Bratislava 5

22. Alojz Baránik, JUDr., poslanec parlamentu, advokát, Bratislava 1

23. Miroslav Žiak, Ing., potravinársky inžinier, Prievidza

24. Ľudovít Paulis, MUDr. RNDr., PhD., MPH, vysokoškolský učiteľ, vedec, Nitra

25. Ladislav Kuna, Ing., asistent poslanca parlamentu, Myjava

26. Radovan Sloboda, Ing., športový manažér, Banská Bystrica

27. Jozef Kanuščák, Bc., MBA, podpredseda Samosprávneho kraja, Lipany

28. Michal Uherčík, Ing., konzultant v priemysle, Martin

29. Peter Čech, Ing., elektrotechnik, Košice

30. Jana Kiššová, Ing., manažérka, Bratislava

31. Ábel Ravasz, Mgr., sociológ, Dunajská Streda

32. Martin Mlýnek, Ing., ekonóm, manažér, podnikateľ, Bratislava 1

33. Iveta Pospíšilová, PhDr., riaditeľka zariadenia pre seniorov, Považská Bystrica

34. Milan Piršč, JUDr., riaditeľ sociálnej poisťovne, Svidník

35. Radovan Geci, podnikateľ, Michalovce

36. Miroslav Dráb, Mgr., predseda mestského hokejového klubu , Dolný Kubín

37. Peter Jurčo, Ing., manažér spoločnosti, Liptovský Mikuláš

38. Juraj Jevin, Ing., starosta, Pusté Čemerné

39. Vladimír Halaj, Mgr., konateľ spoločnosti, Lučenec

40. Ján Luterán, JUDr., advokát, Prešov

41. Peter Osuský, MUDr., CSc., poslanec parlamentu, Bratislava 1

42. Ľudovít Beťko, Ing., projektant, Ružomberok

43. Marek Juro, Mgr., predseda predstavenstva, Humenné

44. Svetlana Síthová, Mgr., špeciálna pedagogička, Bošany

45. Tomáš Szalay, MUDr., PhD., lekár samosprávneho kraja, Bratislava

46. Slavomír Božoň, Ing., stavebný inžinier, Poprad

47. Miloš Domorák, živnostník, Bratislava 1

48. Tomáš Urminský, Ing., špecialista na dodávateľskú kvalitu v automotive, Nové Mesto nad Váhom

49. Marcel Vrchota, Mgr., starosta mestskej časti, Košice

50. Polat Elalmis, poradca predsedu samosprávenho kraja pre školstvo, Bratislava 5

51. Soňa Tchirová, JUDr., právnička, Svidník

52. Rudolf Drexler, Ing., IT konzultant, Kysucké Nové Mesto

53. Pavol Kalman, Ing., ekonóm, Senica

54. Ľudmila Smreková, Mgr., odborná zamestnankyňa v sociálnej oblasti, Stará Ľubovňa

55. Ivan Holko, MVDr., PhD., veterinárny lekár, Preseľany

56. Ivan Debnár, Ing., finančný kontrolór, Zlaté Moravce

57. Ondrej Gömöry, Mgr., LL.M., riaditeľ, Veľký Krtíš

58. Boris Kačáni, Ing., stavebný inžinier, Bratislava 4

59. Juraj Lenhardt, Ing. Bc., M.A., MBA, vedúci referátu magistrátu mesta , Trebišov

60. Ľuboš Sopoliga, Mgr., riaditeľ, Hanušovce nad Topľou

61. Mikuláš Prokop, Mgr., hlavný štátny radca, Bratislava 3

62. Lukáš Čelinák, Mgr., vývojár pre elektronické vzdelávanie, Nitra

63. Jana Somorovská, Ing., manažérka v energetickej spoločnosti, Bratislava 2

64. Andrej Buday, Ing., živnostník, Prešov

65. Branislav Bukviar, podnikateľ, Rimavská Sobota

66. Michal Rakús, Bc., výkonný riaditeľ, Bratislava 5

67. Marta Klačanová, manažérka, podnikateľka, Selce

68. Stanislav Vančo, Ing., manažér, prekladateľ, Trnava

69. Michal Kováč, Ing., poslanec mestského zastupiteľstva, Lučenec

70. Juraj Jánošík, PaedDr., štátny radca, Dunajská Lužná

71. Štefan Duffek, Ing., informatik, Holíč

72. Peter Ševčík, Ing., SZČO, Bánovce nad Bebravou

73. Róbert Tánczos, Ing. Bc., manažér, Jahodná

74. Martin Práznovský, JUDr., projektový manažér, Pata

75. Michal Božek, MBA, ekonóm, Bratislava 2

76. Igor Prieložný, Bc., remeselník a filmár, Bratislava 4

77. Nikolas Žáčik, Ing., PhD., metodik zabezpečovacej techniky leteckej dopravy, Hlohovec

78. Simona Čerevková, JUDr., PhD., advokátka, Humenné

79. Dušan Rusňák, Ing., riaditeľ príspevkovej organizácie, Malacky

80. Ľuboslav Farkaš, Mgr., podnikateľ, Senec

81. Martina Lopatková, PhDr., SZČO, Naháč

82. Martin Pilnik, Mgr., farmaceut, Lovčica – Trubín

83. Martin Masár, Ing., manažér prípravy investícií , Bratislava 4

84. Jana Mroščáková, Mgr., projektová manažérka, Bratislava 3

85. Samuel Fujak, Ing., projektový inžinier, Bánovce nad Bebravou

86. Martin Barto, Ing., CSc., poslanec samosprávneho kraja, Bratislava 1

87. Anton Matulčík, Ing., ekonomický diplomat, podnikateľ, Bratislava 1

88. Marcela Zvrškovcová, podnikateľka, Banská Štiavnica

89. Sylvia Jánosdeák, podnikateľka, Plešivec

90. Peter Zajac, Ing., podnikateľ, Bratislava 1

91. Lukáš Bonko, Ing., CA, generálny riaditeľ, Bratislava 3

92. Peter Polák, Ing., PhD., zootechnik, Veľká Dolina

93. Michal Sklienka, Ing., IT konzultant, Veličná

94. Tomáš Moravčík, Mgr., projektový manažér, Oravský Podzámok

95. Miroslav Martinka, konateľ spoločnosti, Visolaje

96. Filip Fianta, Mgr., riaditeľ a konateľ, Bratislava 3

97. Jana Sheppard, marketingová riaditeľka, Lozorno

98. Peter Andráši, Ing., podnikateľ, Šaľa

99. Michaela Molnárová, Ing., MBA, podnikateľka, Prešov

100. Róbert Andráši, Ing., Poslanec VÚC, poslanec mesta, Šaľa

101. Slavomíra Henčeková, Mgr., Ph.D., LL.M, právnička, asistentka poslanca parlamentu, Bratislava

102. Naďa Trelová Sonogová, PhDr., krízová manažérka, Prievidza

103. Pavol Žák, projektový manažér, Prosiek

104. Vladimír Hojstrič, Mgr., štátny zamestnanec, Bratislava 2

105. Štefan Gregor, Ing., manažér, Šahy

106. Jozef Tittel, Bc., ekonóm, Bratislava 4

107. Simona Silvia Richterová, Bc., študentka, Bratislava 2

108. Tomáš Gál, PhDr., Ing., PhD., Vysokoškolský učiteľ, Bratislava 1

109. Patrícia Dutková, Mgr.et Mgr., PhD., LL.M., právnička v oblasti liekovej politiky, Dolný Kubín

110. Pavel Vrábik, Ing., manažér, Bratislava 2

111. Ján Vaľko, Ing. Mgr., ekonóm, Poprad

112. Renáta Zolnaiová, Mgr., komunikačná špecialistka, Košice

113. Ján Grácz, Ing., Špecialista správy zmlúv pre výkup elektriny, Zlaté Moravce

114. Matej Biroš, JUDr., právnik, Prešov

115. Matej Galo, BSc., LL.M., dohľad nad dodržiavaním pravidiel, Slovenský Grob

116. Samuel Blecharž, Bc., študent, Bratislava 1

117. Dalibor Caban, lesník, Prešov

118. Miroslava Bátovská, Bc., projektová manažérka, Bratislava

119. Ján Bilohuščin, RNDr., PhD., jadrový chemik, Ivanka pri Dunaji

120. Vladimír Bilohuščin, Mgr., PhD., hlavný štátny radca, Bratislava 4

121. Michal Komada, JUDr. Mgr., LL.M., právnik, Veľký Krtíš

122. Michal Kubinský, Ing., IT špecialista, Bratislava 5

123. Karol Uváčik, Ing., riaditeľ spoločnosti, Trenčín

124. Robert Greizinger, Mgr., generálny riaditeľ, Bratislava 2

125. Jakub Hovorka, projektový manažér, Rožňava

126. Vojtech Höhn, Bc., študent, Banská Bystrica

127. Tibor Krištof, podnikateľ v kultúrno-kreatívnom priemysle, Bratislava 3

128. Michal Želonka, Mgr., právnik, Bratislava 1

129. Jozef Kramec, Mgr., poslanec Mestského zastupiteľstva, Lučenec

130. Robert Kočkovský, Ing., manažér, Bratislava 5

131. Peter Sklenka, Mgr., pedagóg, Poprad

132. Richard Vilkus, Ing., finančný riaditeľ, Bratislava 5

133. Jaroslav Matuský, Ing., riaditeľ a konateľ výrobnej spoločnosti, Bratislava 4

134. Radoslav Mrviš, SZČO, Hrubý Šúr

135. Diana Patrášová, Mgr., asistentka, Selce

136. Andrej Vároš, Ing., konateľ spoločnosti, Trnava

137. Andrej Rodák, Mgr., manažér strojárskej spoločnosti, Martin

138. Pavol Záhradný, podnikateľ, Bratislava

139. Pavel Kalis, Ing., manažér, Veľké Zálužie

140. Michal Gallik, Ing., obchodník, Tulčík

141. Erich Stračina, Ing., správca operačných systémov, Bratislava 5

142. Radka Wagingerová, Bc., asistentka poslankyne, Pezinok

143. Aurel Surový, Bc., analytik dát, Drahovce

144. Roman Chrappa, Ing., PhD., MBA, IT architekt, programátor, Kalinkovo

145. Peter Žiak, Ing., projektový manažér, Levice

146. Vladimír Poruban, Ing., Chief integration officer, Trenčín

147. Peter Lukáč, Ing., manažér, Komárno

148. Július Mazán, Ing., manažér, Štúrovo

149. Jozef Pajer, JUDr., advokát, Čadca

150. Alojz Hlina, manažér, Bratislava

